Tourisme et loisirs

Paris-Marseille : la SNCF lance le TGV M, avec une double rampe pour les voyageurs âgés et 5 cm de plus devant votre siège en seconde

Ce vendredi à 9h56, la SNCF lance le TGV M entre Paris et Marseille, avec deux ans de retard sur la date promise. Les invités du voyage inaugural y découvrent un train dont la conception a tenu compte des voyageurs âgés, jusque dans l'escalier qui mène à l'étage. Si vous prenez régulièrement le train pour Marseille avec votre valise, la vraie question est de savoir quand vous monterez à bord.

Par Fabrice Crozier | Publié le 6 Novembre 2026 à 08:37 | mis à jour le 6 Novembre 2026 à 08:53



Le TGV M part ce vendredi de la gare de Lyon TGV M quitte la gare de Lyon ce vendredi à 9h56 et doit arriver à Marseille-Saint-Charles à 13h05, avec à son bord Jean Castex, le PDG du groupe SNCF, et Philippe Tabarot, le ministre des Transports. Autour d'eux voyagent des journalistes et des invités de la SNCF et d'Alstom, qui a construit ce TGV de cinquième génération. Pour le grand public, toute la question est de savoir quand il pourra monter à bord.



Mais les informations divergent. Le Routard indiquait fin octobre que les billets étaient déjà disponibles pour ce train, alors que, d'après un document interne de la SNCF consulté par le site Voyages d'Affaires, les premiers voyageurs pourront embarquer à bord du TGV M le lundi 9 novembre. Ce document parle d'un déploiement progressif, « au rythme de la montée en fiabilité » du nouveau matériel.

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Une double rampe dans l'escalier pour les voyageurs âgés mains courantes « double lisse » pour monter à l'étage et faciliter les déplacements des personnes âgées ou de petite taille. Pour ceux d'entre nous qui gagnent leur place avec un sac à l'épaule, une prise de plus dans cet escalier n'a rien d'un détail.



La numérotation des places change aussi, comme dans les autres TGV INOUI à deux niveaux, et elle simplifie le repérage de votre siège. Les places sont numérotées dans l'ordre à partir de l'entrée de la voiture, de 1 à 39 en salle basse, puis à partir de 40 à l'étage. En lisant votre billet, vous saurez ainsi avant d'embarquer si un escalier vous attend. Les toilettes des deux niveaux ont été agrandies, et leur éclairage passe à pleine puissance quand la porte est verrouillée, pour vous confirmer qu'elle est bien fermée.



Pour ceux d'entre vous qui se déplacent en fauteuil roulant, l'avancée est encore plus nette. Une voiture dédiée intègre une plateforme élévatrice qui permet d'embarquer en autonomie, sans attendre un agent. Elle compte cinq places pour les voyageurs en fauteuil et des toilettes qui occupent toute la largeur de la voiture, pour y entrer avec un accompagnateur.

Le changement qui vous concerne le plus ne se voit pas sur les photos du bar à deux étages. Il se trouve dans l'escalier qui relie les deux niveaux des voitures. La page dédiée au TGV M publiée par la SNCF décrit despour monter à l'étage et faciliter les déplacements des personnes âgées ou de petite taille. Pour ceux d'entre nous qui gagnent leur place avec un sac à l'épaule, une prise de plus dans cet escalier n'a rien d'un détail.La numérotation des places change aussi, comme dans les autres TGV INOUI à deux niveaux, et elle simplifie le repérage de votre siège. Les places sont numérotées dans l'ordre à partir de l'entrée de la voiture, de 1 à 39 en salle basse, puis à partir de 40 à l'étage. En lisant votre billet, vous saurez ainsi avant d'embarquer si un escalier vous attend. Les toilettes des deux niveaux ont été agrandies, et leur éclairage passe à pleine puissance quand la porte est verrouillée, pour vous confirmer qu'elle est bien fermée.Pour ceux d'entre vous qui se déplacent en fauteuil roulant, l'avancée est encore plus nette. Une voiture dédiée intègre unequi permet d'embarquer en autonomie, sans attendre un agent. Elle compte cinq places pour les voyageurs en fauteuil et des toilettes qui occupent toute la largeur de la voiture, pour y entrer avec un accompagnateur.

Plus de place pour votre valise, des batteries en cas de panne Vous voyagez avec une grosse valise ? D'ailleurs, elle y gagne aussi. À l'étage, les porte-bagages forment désormais une rangée continue, et SNCF Voyageurs chiffre le gain à 20 % de rangement en plus par passager par rapport aux TGV les plus récents. En seconde classe, le dossier plus fin des sièges vous laisse 5 cm de plus pour les genoux, et en première, chaque siège gagne 5 cm de largeur.



Le train compte neuf voitures au lieu de huit. Sa capacité atteint jusqu'à 600 places dans la configuration standard, avec deux classes et le bar, et 740 dans sa version la plus dense. En revanche, il ne va pas plus vite : il roule à 320 km/h comme les TGV actuels, et un Paris-Marseille reste autour de trois heures.



Le dispositif qui devrait le plus rassurer ceux d'entre nous qui ont déjà vécu une panne en pleine voie porte un nom curieux, « le greffon ». Il s'agit de batteries de secours installées à bord : si l'alimentation électrique principale tombe en panne, elles permettent au train de rouler généralement jusqu'à la gare la plus proche. Pendant la coupure, elles maintiennent aussi la climatisation et l'éclairage.



Votre carte Avantage Senior s'applique, encore faut-il tomber dessus 30 % de réduction. Sur un trajet de plus de trois heures en seconde classe, elle plafonne aussi votre billet à 89 €.



Sauf que les rames arrivent au compte-gouttes. Le calendrier prévoit environ 15 rames de plus chaque année, et la plupart des voyageurs continueront de monter dans des TGV classiques pendant des mois. Si vous réservez votre trajet de Noël, il y a de fortes chances qu'il se fasse encore à bord d'un TGV classique.



Pour savoir si votre train en est un, le site spécialisé HOURRAIL propose une astuce. Sur SNCF Connect, sélectionnez votre train en première classe et cliquez sur « Choisir ma place » : si la voiture 3 s'affiche sur un seul niveau, avec un grand espace WC accessible, il y a de grandes chances que ce soit un TGV M. Le plan n'est pas disponible sur tous les trains, et le matériel peut encore changer avant le départ.

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Combien de fois avez-vous gravi l'escalier d'un TGV en cherchant où poser la main ? Dans celui-ci, la rampe a été doublée en pensant aussi à nous, et c'est peut-être la meilleure raison de guetter la voiture 3 sur votre prochain billet. Aucun supplément n'a été annoncé pour voyager dans le TGV M, qui circule sous la marque TGV INOUI aux tarifs habituels de la SNCF. Votre carte Avantage Senior s'y applique comme sur n'importe quel TGV INOUI, avec ses. Sur un trajet de plus de trois heures en seconde classe, elle plafonne aussi votre billet àSauf que les rames arrivent au compte-gouttes. Le calendrier prévoit environ 15 rames de plus chaque année, et la plupart des voyageurs continueront de monter dans des TGV classiques pendant des mois. Si vous réservez votre trajet de Noël, il y a de fortes chances qu'il se fasse encore à bord d'un TGV classique.Pour savoir si votre train en est un, le site spécialisé HOURRAIL propose une astuce. Sur SNCF Connect, sélectionnez votre train en première classe et cliquez sur « Choisir ma place » : si la voiture 3 s'affiche sur un seul niveau, avec un grand espace WC accessible, il y a de grandes chances que ce soit un TGV M. Le plan n'est pas disponible sur tous les trains, et le matériel peut encore changer avant le départ.Combien de fois avez-vous gravi l'escalier d'un TGV en cherchant où poser la main ? Dans celui-ci, la rampe a été doublée en pensant aussi à nous, et c'est peut-être la meilleure raison de guetter la voiture 3 sur votre prochain billet.