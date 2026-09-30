Tourisme et loisirs

La SNCF ouvre sa billetterie de Noël et les prix grimpent vite : après 60 ans, votre carte Avantage plafonne votre billet de TGV à 89 €

Ce mercredi 30 septembre, la SNCF a ouvert sa billetterie pour les vacances de Noël, et le prix de chaque TGV grimpe à mesure que ses places trouvent preneur. Si vous avez plus de 60 ans, un prix maximum existe pourtant pour vous, écrit en petits caractères, et peu de voyageurs pensent à le vérifier. Encore faut-il savoir sur quels trains il joue, et sur lesquels il ne vous protège de rien.

Par Fabrice Crozier | Publié le 30 Septembre 2026 à 09:34 | mis à jour le 30 Septembre 2026 à 09:45



Ce matin, la course aux billets de Noël a commencé 13 décembre 2026 au 6 janvier 2027, tandis que la réservation sur OUIGO s'étend jusqu'au 2 juillet 2027. Selon le communiqué diffusé lundi par la SNCF, l'offre sera renforcée vers l'Est et les Alpes : 36 000 places supplémentaires par semaine vers les marchés de Noël de Strasbourg et Colmar, du 26 novembre au 23 décembre, et plus de 300 000 places en TGV INOUI vers les stations de montagne pendant les vacances.



Ces chiffres rassurent sur le nombre de sièges, beaucoup moins sur leur prix. Les premiers jours de vente sont ceux où les familles réservent en masse, sur les mêmes trains que vous visez si vous rejoignez vos enfants pour le réveillon. Chaque place partie ce matin rend la suivante un peu plus chère.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Depuis ce mercredi matin, les billets TGV INOUI et Intercités pour les fêtes sont en vente sur le site et l'application SNCF Connect, en gare et par téléphone. Ils couvrent les trajets du, tandis que la réservation sur OUIGO s'étend jusqu'au 2 juillet 2027. Selon le communiqué diffusé lundi par la SNCF, l'offre sera renforcée vers l'Est et les Alpes :par semaine vers les marchés de Noël de Strasbourg et Colmar, du 26 novembre au 23 décembre, et plus deen TGV INOUI vers les stations de montagne pendant les vacances.Ces chiffres rassurent sur le nombre de sièges, beaucoup moins sur leur prix. Les premiers jours de vente sont ceux où les familles réservent en masse, sur les mêmes trains que vous visez si vous rejoignez vos enfants pour le réveillon. Chaque place partie ce matin rend la suivante un peu plus chère.

Pourquoi le prix de votre TGV grimpe au fil des heures Le mécanisme n'a rien de secret. SNCF Voyageurs l'explique sur sa propre page consacrée aux tarifs : plus un train se remplit, plus les prix y sont élevés, une technique que l'on appelle le « yield management ». Deux voisins de voiture peuvent donc avoir payé leur place à des prix très différents, selon le jour où ils l'ont achetée.



Or l'État n'a pas laissé la compagnie totalement libre. Les prix des TGV INOUI en seconde classe sont encadrés et homologués par les pouvoirs publics, ce qui fixe une limite générale, mais une limite haute. Sur les départs du vendredi 18 ou du samedi 19 décembre, ceux que tout le monde vise, le remplissage joue à plein, et nous savons tous qu'un billet pris tard pour les fêtes coûte rarement le prix d'un billet pris tôt.



Après 60 ans, un prix maximum écrit en petits caractères 49 € par an aux voyageurs de 60 ans et plus, ne se contente pas de retirer 30 % au prix du billet, y compris les jours de grands départs. Comme les cartes Avantage Jeune et Adulte, elle ouvre aussi droit à des prix plafonnés sur les TGV INOUI et les Intercités, en France et en seconde classe, calculés selon la durée moyenne du trajet sans correspondance.



Concrètement, que risquez-vous au pire ? D'après les conditions publiées sur 49 € pour un trajet de moins d'une heure trente, 69 € entre une heure trente et trois heures, et 89 € au-delà de trois heures. Le prix obtenu reste garanti jusqu'au départ, tant que vous ne modifiez pas votre réservation. Pour un aller-retour de plus de trois heures, le calcul est le nôtre : vous ne paierez pas plus de 178 € en seconde classe, même en réservant tard un départ de fêtes, tant que ce plafond reste en vigueur.



Je dois cependant vous signaler une fragilité, écrite noir sur blanc par la SNCF elle-même. Ces prix plafonnés ne sont plus garantis depuis août 2024 : la compagnie précise seulement qu'ils « restent toutefois en vigueur pour le moment ». Rien n'oblige ainsi la SNCF à les maintenir jusqu'en décembre. Mieux vaut donc réserver maintenant plutôt que dans six semaines, puisqu'un billet acheté aujourd'hui garde son prix.



Ces montants figurent dans les mentions légales de la fiche, là où presque personne ne descend. Nous avons tous validé un panier sans lire jusqu'au bout, et c'est souvent là que se cache l'argent. Un coup d'œil à la date de fin de validité de votre carte s'impose aussi avant de réserver vos trajets de décembre.

C'est là que votre carte change la donne. La carte Avantage Senior, venduepar an aux voyageurs de 60 ans et plus, ne se contente pas de retirer 30 % au prix du billet, y compris les jours de grands départs. Comme les cartes Avantage Jeune et Adulte, elle ouvre aussi droit à des prix plafonnés sur les TGV INOUI et les Intercités, en France et en seconde classe, calculés selon la durée moyenne du trajet sans correspondance.Concrètement, que risquez-vous au pire ? D'après les conditions publiées sur la fiche de la carte Avantage Senior , un billet ne peut pas dépasserpour un trajet de moins d'une heure trente,entre une heure trente et trois heures, etau-delà de trois heures. Le prix obtenu reste garanti jusqu'au départ, tant que vous ne modifiez pas votre réservation. Pour un aller-retour de plus de trois heures, le calcul est le nôtre : vous ne paierez pas plus deen seconde classe, même en réservant tard un départ de fêtes, tant que ce plafond reste en vigueur.Je dois cependant vous signaler une fragilité, écrite noir sur blanc par la SNCF elle-même. Ces prix plafonnés ne sont plus garantis depuis août 2024 : la compagnie précise seulement qu'ils « restent toutefois en vigueur pour le moment ». Rien n'oblige ainsi la SNCF à les maintenir jusqu'en décembre. Mieux vaut donc réserver maintenant plutôt que dans six semaines, puisqu'un billet acheté aujourd'hui garde son prix.Ces montants figurent dans les mentions légales de la fiche, là où presque personne ne descend. Nous avons tous validé un panier sans lire jusqu'au bout, et c'est souvent là que se cache l'argent. Un coup d'œil à la date de fin de validité de votre carte s'impose aussi avant de réserver vos trajets de décembre.

Vos petits-enfants à -60 %, à une condition L'autre avantage de la carte concerne ceux qui emmènent leurs petits-enfants. Avec la carte Avantage Senior, jusqu'à trois enfants de 4 à 11 ans bénéficient de 60 % de réduction sur leur billet, en TGV INOUI comme en Intercités. Sur un billet enfant à 60 €, la remise atteint 36 € : avec deux petits-enfants sur un seul trajet, la carte est déjà remboursée, le calcul est le nôtre.



Mais la SNCF pose une condition stricte. Les billets des enfants doivent être achetés en même temps que le vôtre, et ils voyagent obligatoirement avec vous. Un petit-enfant qui ferait seul le trajet retour ne profite de rien, et chaque enfant doit présenter un titre valable lors du contrôle à bord. En revanche, un bambin de moins de 4 ans voyage gratuitement sur vos genoux ; s'il lui faut son propre siège, le Forfait Bambin coûte 9 €.



Sur OUIGO, votre carte ne vous sert à rien 19 € l'aller simple, dans la limite des places proposées à ce tarif. Sur ces trains, ni la réduction de 30 %, ni le plafond, ni la remise pour les enfants ne jouent. Comparer les deux offres sur le même trajet, avant de payer, évite de laisser un avantage de côté.

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OUIGO met 200 000 billets à moins de 19 euros en vente les 2 et 3 septembre : votre carte Avantage Senior n'y ouvre aucun droit Sauf que la carte Avantage ne s'applique pas partout. OUIGO, l'offre à bas prix de la SNCF, en est exclue, et ses billets de fin d'année sont affichés à partir del'aller simple, dans la limite des places proposées à ce tarif. Sur ces trains, ni la réduction de 30 %, ni le plafond, ni la remise pour les enfants ne jouent. Comparer les deux offres sur le même trajet, avant de payer, évite de laisser un avantage de côté.

Pas encore de carte ? Ce qu'il faut savoir avant de l'acheter Et si vous n'avez pas encore de carte ? Elle s'achète en ligne, en gare et par téléphone au 3635, et vous choisissez vous-même sa date de début de validité, dans les mois qui suivent l'achat. Elle vaut ensuite un an. La SNCF affirme qu'elle est rentabilisée dès le troisième trajet, et elle chiffre à 255 € par an l'économie moyenne de ses détenteurs qui voyagent au moins trois fois, prix de la carte non déduit.



Deux précautions valent aussi pour vos billets. Avec la carte, l'échange et le remboursement sont gratuits jusqu'à sept jours avant le départ ; au-delà, la compagnie retient 19 € par personne et par trajet sur TGV INOUI. Si vous changez d'avis sur la carte achetée en ligne, par téléphone ou sur une borne, vous disposez de 14 jours pour vous rétracter, à condition de n'avoir fait aucun voyage avec ; achetée au guichet, elle n'ouvre pas ce droit.



Un réveillon se prépare rarement fin septembre. Pour votre billet de train, c'est bien ce mercredi que la partie la moins chère se joue, et le plafond de votre carte Avantage Senior reste le seul garde-fou qui ne dépend pas du remplissage du train.