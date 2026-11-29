Tourisme et loisirs

Grève à Aéroports de Paris le premier week-end des vacances de Noël : si vous rejoignez vos petits-enfants en avion, ce que la compagnie vous devra

Le billet est réservé, les cadeaux des petits-enfants attendent dans le placard, et votre avion décolle de Roissy ou d'Orly au début des vacances de Noël. Deux syndicats d'Aéroports de Paris viennent de déposer un préavis de grève qui couvre précisément ces jours-là. Rien ne dit encore que votre vol sera touché, mais mieux vaut savoir dès maintenant ce que la compagnie vous devra si le vôtre l'est.

Par Fabrice Crozier | Publié le 29 Novembre 2026 à 11:26 | mis à jour le 29 Novembre 2026 à 11:26



Grève à Aéroports de Paris : quatre jours en plein départ en vacances samedi 19 décembre dans les trois zones, pour s'achever le lundi 4 janvier 2027.



C'est donc le premier week-end des congés qui est visé, celui où beaucoup d'entre nous prennent l'avion pour rejoindre enfants et petits-enfants avant le réveillon. Les deux syndicats réclament une hausse de 20 % de l'indemnité de transport domicile-travail des salariés et une prime carburant de 1 000 euros. Ils donnent à leur direction « 23 jours pour revenir à la raison ».

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Le tract a été mis en ligne vendredi, et le calendrier qu'il fixe tombe en pleine période de départs. D'après franceinfo, la CGT et FO d'Aéroports de Paris ont lancé un préavis de grève « du jeudi 17 décembre à partir de 05h au dimanche 20 décembre à minuit ». Or les vacances de Noël commencent le, pour s'achever le lundi 4 janvier 2027.C'est donc le premier week-end des congés qui est visé, celui où beaucoup d'entre nous prennent l'avion pour rejoindre enfants et petits-enfants avant le réveillon. Les deux syndicats réclament une hausse dedomicile-travail des salariés et une prime carburant de 1 000 euros. Ils donnent à leur direction « 23 jours pour revenir à la raison ».

Roissy et Orly : un préavis qui ne vise ni les équipages ni les contrôleurs aériens Ce préavis concerne les salariés d'Aéroports de Paris, le gestionnaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly, et non les contrôleurs aériens ni les équipages des compagnies. Cette nuance pèse lourd : personne ne peut dire à ce stade combien de vols seront touchés, et la direction n'avait pas réagi dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.



L'effet des précédents mouvements a varié : en juillet 2022, une grève des salariés d'ADP, pompiers compris, avait conduit la DGAC à demander aux compagnies de réduire de 20 % leurs vols à Roissy. Et un préavis peut encore être levé : en juillet 2024, à quelques jours des Jeux olympiques, un accord sur une prime avait suffi à faire tomber celui des syndicats d'ADP.



Faut-il pour autant renoncer à votre vol ? Rien ne l'impose à ce stade, d'autant qu'un billet que vous annulez vous-même ne vous ouvre pas les mêmes droits qu'un vol annulé par la compagnie.

Si votre vol est annulé, ce que la compagnie vous doit



Si vous choisissez d'attendre le prochain vol, la compagnie doit aussi vous prendre en charge pendant ce temps : repas, rafraîchissements et hébergement. Quand vous avancez ces frais, vos tickets et factures serviront de preuve pour vous les faire rembourser, à joindre à votre réclamation. Le règlement européen sur les droits des passagers s'applique aux vols au départ d'un aéroport de l'Union européenne, donc de Roissy et d'Orly. En cas d'annulation, la DGAC rappelle que la compagnie doit vous proposer le choix entre le remboursement de votre billet sous 7 jours ou un réacheminement vers votre destination finale dans des conditions comparables.Si vous choisissez d'attendre le prochain vol, la compagnie doit aussi vous prendre en charge pendant ce temps :. Quand vous avancez ces frais, vos tickets et factures serviront de preuve pour vous les faire rembourser, à joindre à votre réclamation.

Indemnité, train de repli : préparer le voyage vers vos petits-enfants Pour l'indemnisation forfaitaire, qui peut atteindre 600 euros par passager, je préfère être franc. La DGAC range parmi les circonstances extraordinaires susceptibles d'exonérer la compagnie les « grèves extérieures à la compagnie », et une grève des salariés d'Aéroports de Paris en fait partie. Ce forfait ne vous sera donc en général pas versé, même si le remboursement et la prise en charge restent dus.



En France, le train peut servir de solution de repli. Ceux d'entre nous qui ont la carte Avantage Senior y trouvent un prix maximum garanti de 89 euros en seconde classe pour un trajet de plus de trois heures en TGV INOUI, de quoi garder une porte de sortie si votre vol tombe à l'eau.



Si vous gardez votre vol, le statut se vérifie sur le site de Paris Aéroport ou auprès de la compagnie, avant de partir puis le matin même, en prévoyant une marge plus large que d'habitude pour rejoindre le terminal. C'est pour ce moment où les petits-enfants courent vers nous dans le hall des arrivées que nous faisons le voyage, et il vaut bien ces quelques précautions.