Article publié le 30/04/2020 à 09:18 | Lu 107 fois Semesa : toute une gamme de produits contre les fuites urinaires





Parmi les sujets santé délicats à aborder, les fuites urinaires en font partie. Pourtant, il existe de nos jours des solutions discrètes pour vivre mieux avec ce « petit handicap » du quotidien. La gamme de produits Semesa en fait partie. Détails.





En moyenne, et toujours selon ce sondage, presqu’un Français sur deux estime que



Même si ce sujet délicat reste tabou, il faut en parler car il existe de solutions pour alléger le quotidien des personnes qui doivent faire face à ces fuites… Parmi les produits sur le marché, la gamme Semesa du Laboratoire Marque Verte, entièrement dédiée à l’incontinence.



Plus concrètement, cette gamme est composée de protections, de slips et de changes complets qui s’adressent aux hommes et aux femmes ; elle s’adresse à toutes les personnes souffrant d’incontinence et est distribuée exclusivement en pharmacie et sur le site www.laboratoiremarqueverte.com.



Par exemple, le slip s’adresse à ceux (hommes ou femmes) qui ont des problèmes d’incontinence modérée à forte. En voyage, entre amis, pendant une activité sportive, il remplace les sous-vêtements classiques : il s’enlève et se retire comme un slip. Il s’adapte à la plupart des morphologies.



Comment ça marche : un voile externe doux « toucher coton », qui rappelle les sous-vêtements classiques, assure confort et discrétion tandis qu’un voile d’acquisition permet l’absorption rapide de l’urine vers un tampon multi-couche. Résultat : un effet « garde au sec » garanti et rassurant grâce à la présence d’un actif anti-odeurs longue durée.



Point important : ce produit a été pensé avec l’aide de dermatologues, il empêche la formation d'ammoniaque et donc des mauvaises odeurs. Ce système diminue également le risque de dessèchement de la peau et d’irritation cutanée.



Lors de votre achat : vous avez deux possibilités : la livraison à domicile ou opter pour le retrait de leurs commandes en pharmacie relais. Le pharmacien la leur remet alors dans un emballage neutre. Et bientôt, la gamme leur proposera également un système d'abonnement sur le site. Selon un sondage de l’Ifop de l’année dernière, plus du tiers des Français de 18 ans et plus (37%) serait concerné par l'incontinence urinaire ! Comme on l’imagine bien, si ce phénomène reste relativement de marginal jusqu'à 64 ans (6%), il devient de plus en plus courant en vieillissant, concernant ainsi 13% des 65-74 et près du quart des 75 ans et plus (23%)…En moyenne, et toujours selon ce sondage, presqu’un Français sur deux estime que l'incontinence urinaire reste un sujet tabou (43%) . Rien de trop étonnant. Pas besoin de sondage pour le savoir… En France, on estime que cinq millions de personnes, dont deux tiers sont des femmes, ont des problèmes d’incontinence.Même si ce sujet délicat reste tabou, il faut en parler car il existe de solutions pour alléger le quotidien des personnes qui doivent faire face à ces fuites… Parmi les produits sur le marché, la gamme Semesa du Laboratoire Marque Verte, entièrement dédiée à l’incontinence.Plus concrètement, cette gamme est composée de protections, de slips et de changes complets qui s’adressent aux hommes et aux femmes ; elle s’adresse à toutes les personnes souffrant d’incontinence et est distribuée exclusivement en pharmacie et sur le site www.laboratoiremarqueverte.com.Par exemple, le slip s’adresse à ceux (hommes ou femmes) qui ont des problèmes d’incontinence modérée à forte. En voyage, entre amis, pendant une activité sportive, il remplace les sous-vêtements classiques : il s’enlève et se retire comme un slip. Il s’adapte à la plupart des morphologies.Comment ça marche : un voile externe doux « toucher coton », qui rappelle les sous-vêtements classiques, assure confort et discrétion tandis qu’un voile d’acquisition permet l’absorption rapide de l’urine vers un tampon multi-couche. Résultat : un effet « garde au sec » garanti et rassurant grâce à la présence d’un actif anti-odeurs longue durée.Point important : ce produit a été pensé avec l’aide de dermatologues, il empêche la formation d'ammoniaque et donc des mauvaises odeurs. Ce système diminue également le risque de dessèchement de la peau et d’irritation cutanée.Lors de votre achat : vous avez deux possibilités : la livraison à domicile ou opter pour le retrait de leurs commandes en pharmacie relais. Le pharmacien la leur remet alors dans un emballage neutre. Et bientôt, la gamme leur proposera également un système d'abonnement sur le site.









Dans la même rubrique < > Sleep Analyzer : détecter l'apnée du sommeil à domicile grâce à un dispositif qui ne se porte pas... Tanita : la bioimpédance pour éviter la sarcopénie Télésoin : une séance de kiné en ligne, c'est possible !