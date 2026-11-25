Une fois ces critères en tête, il reste à examiner les protections qui doivent figurer dans votre contrat d'assurance. Le dégât des eaux arrive en tête, car il s'agit du sinistre le plus fréquent avec les fuites, les infiltrations ou les canalisations défaillantes qui peuvent causer des dommages importants. L'incendie constitue un autre risque majeur. La garantie correspondante protège votre logement et vos biens et elle couvre aussi les explosions et les dégâts causés par la foudre.



Le vol mérite la même attention. Cette garantie indemnise les biens dérobés ainsi que les dégradations liées à un cambriolage, mais elle prévoit souvent un plafond pour les objets de valeur, qu'il faut donc vérifier.



La garantie catastrophes naturelles est automatiquement incluse dans les contrats couvrant les dommages aux biens, comme l'assurance multirisque habitation. Elle peut notamment intervenir en cas d'inondation ou de dommages liés à la sécheresse, sous réserve des conditions légales et de la reconnaissance officielle de l'événement. Les dégâts causés par une tempête relèvent, quant à eux, d'une garantie distincte.



Enfin, la responsabilité civile couvre les dommages que vous causez à autrui, comme une fuite qui abîme l'appartement de votre voisin. Pour vos meubles et vos équipements, privilégiez en plus une indemnisation en valeur à neuf. Elle rembourse le prix d'un bien neuf équivalent, sans déduction liée à l'usure.