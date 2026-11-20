Assurances et Mutuelles

Expatriés : pourquoi la CFE ne suffit pas toujours et comment limiter son reste à charge ?

S’installer à l’étranger implique de repenser sa protection sociale et sa prise en charge sanitaire. Pour conserver un lien avec le système français, de nombreux expatriés décident d’adhérer à la Caisse des Français de l’Étranger (CFE). Cette solution leur offre une couverture de base, mais ne garantit pas toujours une prise en charge suffisante des dépenses médicales dans le pays d’accueil. Comment anticiper ses dépenses de santé à l’étranger ?

Par Fabrice Crozier | Publié le 20 Novembre 2026 à 08:14 | mis à jour le 20 Novembre 2026 à 08:14



La CFE : une protection parfois insuffisante face aux coûts de santé à l'étranger protection sociale calquée sur le modèle français. Elle couvre les dépenses de santé selon des règles de remboursement définies par branche et par type de soins. Toutefois, son niveau de prise en charge ne correspond pas toujours aux tarifs pratiqués dans le pays d'accueil.



En effet, les remboursements des soins courants sont calculés sur la base des tarifs applicables en France. Or, dans certains pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie, la consultation médicale, les hospitalisations ou les examens peuvent coûter beaucoup plus cher. Les modalités de remboursement de la CFE tiennent compte de zones géographiques, ce qui peut entraîner une prise en charge limitée dans certains pays.



Les expatriés peuvent alors envisager une les coûts réels des soins à l'étranger. Vous pouvez ainsi limiter les sommes restant à votre charge et éviter tout compromis sur votre santé.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). La CFE permet aux Français expatriés de continuer à bénéficier d'une. Elle couvre les dépenses de santé selon des règles de remboursement définies par branche et par type de soins. Toutefois, son niveau de prise en charge ne correspond pas toujours aux tarifs pratiqués dans le pays d'accueil.En effet, les remboursements des soins courants sont. Or, dans certains pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie, la consultation médicale, les hospitalisations ou les examens peuvent coûter beaucoup plus cher. Les modalités de remboursement de la CFE tiennent compte de zones géographiques, ce qui peut entraîner une prise en charge limitée dans certains pays.Les expatriés peuvent alors envisager une assurance santé internationale Malakoff Humanis en complément de la CFE. Son objectif consiste à renforcer la couverture des dépenses de santé et à prendre en compte. Vous pouvez ainsi limiter les sommes restant à votre charge et éviter tout compromis sur votre santé.

Comment limiter son reste à charge avec une assurance internationale ? Pour réduire vos dépenses de santé non remboursées, pensez à vérifier les garanties de votre contrat d'assurance internationale et leur adéquation avec les tarifs médicaux du pays d'accueil. La prise en charge des actes médicaux dépend des conditions prévues au contrat. De même, le niveau de remboursement s'aligne sur les garanties choisies.



N'oubliez pas de vérifier certains éléments comme les plafonds annuels, les franchises, les délais de carence et les exclusions. Ces éléments vous aident à déterminer concrètement le montant qui restera à payer après l'intervention de l'assurance.



Par ailleurs, certains services peuvent faciliter l'accès aux soins des expatriés. C'est le cas du tiers payant, qui vous évite d'avoir à avancer certaines dépenses. Vous pouvez aussi envisager la téléconsultation et l'assistance médicale dans le cadre d'un suivi de santé à distance.

Adapter son assurance internationale à son pays et à son profil d'expatrié



Les étudiants peuvent privilégier une couverture santé adaptée à la durée de leur séjour et aux exigences locales. Pour leur part, les retraités doivent accorder une attention particulière aux consultations régulières, aux traitements et aux hospitalisations. La situation familiale compte aussi : en présence d'un conjoint ou d'enfants, il est nécessaire d'évaluer les besoins de chaque bénéficiaire.

Sur le même sujet :

Vous rêvez de retraite au soleil ? Ces aides que vous risquez de perdre dès le départ

En outre, l'expatriation soulève quelques autres questions. Selon le statut professionnel et les garanties choisies, votre protection complémentaire peut s'étendre à la prévoyance, à la protection des proches en cas de décès ou à la continuité des droits à la retraite complémentaire. En matière de protection sociale, les besoins varient selon la destination, la situation professionnelle et la composition du foyer. Par exemple, les salariés doivent vérifier les garanties liées à leur activité professionnelle, comme la couverture en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Quant aux indépendants, ils doivent prêter attention aux mécanismes de prévoyance, surtout en l'absence d'une protection collective.Les étudiants peuvent privilégier une couverture santé adaptée à la durée de leur séjour et aux exigences locales. Pour leur part,. La situation familiale compte aussi : en présence d'un conjoint ou d'enfants, il est nécessaire d'évaluer les besoins de chaque bénéficiaire.En outre, l'expatriation soulève quelques autres questions. Selon le statut professionnel et les garanties choisies, votre protection complémentaire peut s'étendre à