À quoi bon souscrire le contrat le plus complet si personne dans l'entourage n'est au courant de son existence ? Il est donc essentiel d'indiquer clairement où se trouvent les conditions générales, le certificat d'adhésion, les coordonnées du bénéficiaire, les volontés funéraires ainsi que celles de l'opérateur funéraire retenu. Le jour venu, les proches peuvent aussi se tourner vers l'Agira pour rechercher l'existence d'un éventuel contrat, selon les démarches prévues à cet effet. Pensez également à actualiser ces informations après chaque changement important, qu'il soit familial ou patrimonial.



Un cas de figure fréquent : un contrat parfaitement financé et bien pensé ne sert finalement à rien si la famille ignore qu'il existe, ou ne sait pas où mettre la main sur les justificatifs nécessaires le moment venu.



En définitive, préparer ses obsèques repose sur trois réflexes simples mais essentiels : définir ses souhaits avec précision, comparer minutieusement les garanties proposées, et surtout, en parler à ses proches. Demander des documents écrits, réclamer un devis funéraire détaillé et vérifier scrupuleusement les exclusions avant de signer quoi que ce soit, voilà des étapes qu'on ne devrait jamais sauter. Le choix le plus judicieux dépendra toujours de votre situation personnelle, de votre budget et du degré de personnalisation souhaité. Et n'oubliez pas : relire régulièrement ses dispositions permet de s'assurer qu'elles collent toujours à votre réalité familiale et à vos volontés du moment.