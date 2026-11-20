Assurances et Mutuelles

Mutuelle des retraités en hausse en 2027 : comment ajuster vos garanties sans vous découvrir

Les complémentaires santé individuelles devraient coûter sensiblement plus cher en 2027. D'après le baromètre du cabinet Addactis publié le 21 septembre 2026, la hausse médiane pourrait atteindre 8,3 % pour ces contrats, auxquels souscrivent la plupart des retraités.

| Publié le 20 Novembre 2026 à 11:28 | mis à jour le 20 Novembre 2026 à 11:28



Pourquoi votre mutuelle augmente en 2027 majoration liée à l'âge prévue par de nombreux contrats individuels peut s'y ajouter, alors que les salariés couverts par un contrat collectif n'y sont généralement pas exposés.



Parmi ces transferts, un décret du 21 août 2026 abaisse la prise en charge de nombreux soins dentaires par l'Assurance maladie : à partir du 1er janvier 2027, elle passera de 60 % à un taux compris entre 40 % et 50 % de la base de remboursement, la différence étant reportée sur les complémentaires. Il reste toutefois possible de contenir ces dépenses en ajustant ses garanties, sans renoncer aux protections indispensables après 60 ans.

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Étape 1 : analyser vos décomptes des douze derniers mois remboursements effectués par votre mutuelle au cours des douze derniers mois. Cette vérification permet de repérer les dépenses les plus fréquentes, qu'il s'agisse des consultations médicales, des soins dentaires, de l'optique ou encore de l'hospitalisation. Vous découvrirez peut-être que certaines garanties sont rarement utilisées, alors qu'elles contribuent au montant de votre cotisation. L'objectif est de mieux comprendre vos besoins pour éviter de payer une couverture trop étendue. Ce premier bilan vous aidera à prendre des décisions plus adaptées à votre situation.



Les relevés font parfois apparaître un décalage important entre les garanties choisies et les dépenses réellement engagées. Une personne de 68 ans qui n'a pas renouvelé ses lunettes depuis trois ans peut, par exemple, s'interroger sur l'intérêt de conserver un forfait optique particulièrement généreux. À l'inverse, une hospitalisation imprévue peut rapidement entraîner des frais importants. Il faut donc tenir compte des remboursements passés, mais aussi des dépenses auxquelles vous pourriez être confronté dans les années à venir.

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On pensait l'assurance habitation en tête des hausses : en 2027, c'est votre mutuelle de retraité qui grimpera le plus, de 8 % selon Addactis Avant de modifier votre contrat, prenez le temps de consulter lesau cours des douze derniers mois. Cette vérification permet de repérer les dépenses les plus fréquentes, qu'il s'agisse des consultations médicales, des soins dentaires, de l'optique ou encore de l'hospitalisation. Vous découvrirez peut-être que certaines garanties sont rarement utilisées, alors qu'elles contribuent au montant de votre cotisation. L'objectif est de mieux comprendre vos besoins pour éviter de payer une couverture trop étendue. Ce premier bilan vous aidera à prendre des décisions plus adaptées à votre situation.Les relevés font parfois apparaître un décalage important entre les garanties choisies et les dépenses réellement engagées. Une personne de 68 ans qui n'a pas renouvelé ses lunettes depuis trois ans peut, par exemple, s'interroger sur l'intérêt de conserver un forfait optique particulièrement généreux. À l'inverse, une hospitalisation imprévue peut rapidement entraîner des frais importants. Il faut donc tenir compte des remboursements passés, mais aussi des dépenses auxquelles vous pourriez être confronté dans les années à venir.

Étape 2 : ajuster les garanties poste par poste panier 100 % Santé correspondent à vos attentes. Pour le dentaire, le panier 100 % Santé permet également d'accéder à certaines prothèses (couronnes, bridges, dentiers) sans reste à charge. Certaines complémentaires, comme celles d'AG2R LA MONDIALE, proposent ainsi une



Prenons le cas d'une personne de 72 ans qui paie 145 € par mois pour sa complémentaire santé. Avec une hausse de 8,3 %, sa cotisation passerait à environ 157 € en 2027. Après avoir étudié ses remboursements, elle décide de privilégier les équipements optiques du panier 100 % Santé tout en conservant une bonne couverture hospitalière. Si cette modification permet de ramener sa cotisation à 118 € par mois, l'économie atteint environ 470 € sur l'année par rapport au tarif augmenté.

Une fois vos besoins mieux définis, vous pouvez revoir les garanties de votre contrat sans nécessairement réduire l'ensemble de votre couverture. L'hospitalisation mérite généralement une attention particulière, notamment en raison des dépassements d'honoraires et des frais qui peuvent rester à votre charge. Pour l'optique et l'audition, une formule moins coûteuse peut parfois suffire lorsque les équipements ducorrespondent à vos attentes. Pour le dentaire, le panier 100 % Santé permet également d'accéder à certaines prothèses (couronnes, bridges, dentiers) sans reste à charge. Certaines complémentaires, comme celles d'AG2R LA MONDIALE, proposent ainsi une mutuelle santé modulable poste par poste Prenons le cas d'une personne de 72 ans qui paie 145 € par mois pour sa complémentaire santé. Avec une hausse de 8,3 %, sa cotisation passerait à environ 157 € en 2027. Après avoir étudié ses remboursements, elle décide de privilégier les équipements optiques du panier 100 % Santé tout en conservant une bonne couverture hospitalière. Si cette modification permet de ramener sa cotisation à 118 € par mois,par rapport au tarif augmenté.

Étape 3 : envisager un changement de contrat si nécessaire résiliée à tout moment après la première année d'adhésion, sans frais ni pénalité. Avant de changer d'organisme, vérifiez cependant les éventuels délais de carence et les conditions de remboursement du nouveau contrat. Cette précaution permet d'éviter les mauvaises surprises lorsque des soins deviennent nécessaires.



Le bon moment pour agir : dès réception de votre avis d'échéance, qui indique votre nouveau tarif. La résiliation prend effet un mois après sa réception par l'assureur, et le nouvel organisme peut se charger des formalités.



Les retraités disposant de revenus modestes peuvent également vérifier leur éligibilité à la complémentaire santé solidaire. Les conditions d'accès à ce dispositif sont détaillées sur

Lorsque les ajustements proposés par votre assureur ne permettent pas de réduire suffisamment la cotisation, comparer d'autres contrats peut être intéressant. Une complémentaire santé individuelle peut être, sans frais ni pénalité. Avant de changer d'organisme, vérifiez cependant les éventuelset les conditions de remboursement du nouveau contrat. Cette précaution permet d'éviter les mauvaises surprises lorsque des soins deviennent nécessaires.Le bon moment pour agir : dès réception de votre, qui indique votre nouveau tarif. La résiliation prend effet un mois après sa réception par l'assureur, et le nouvel organisme peut se charger des formalités.Les retraités disposant de revenus modestes peuvent également vérifier leur éligibilité à la complémentaire santé solidaire. Les conditions d'accès à ce dispositif sont détaillées sur service-public.gouv.fr et sur ameli.fr.

Les erreurs à éviter Réduire le montant de sa mutuelle ne doit pas conduire à sacrifier des garanties importantes. Un contrat particulièrement économique peut sembler avantageux au départ, mais se révéler insuffisant lorsqu'une dépense médicale imprévue survient. Il est notamment préférable de conserver une protection hospitalière adaptée plutôt que de chercher à diminuer la cotisation à tout prix.



Pensez également aux prestations complémentaires, comme l'assistance à domicile après une hospitalisation ou le tiers payant. Ces services peuvent faciliter votre quotidien et méritent d'être pris en compte au moment de comparer les offres.