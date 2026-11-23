Assurances et Mutuelles

Quels sont les Français qui envisagent un changement de mutuelle en 2026 ?

Le départ à la retraite fait perdre la mutuelle d'entreprise, et beaucoup de seniors en profitent pour revoir leur contrat santé. Tous ne franchissent pourtant pas le pas au même âge ni dans la même région. Un baromètre 2026 dessine le portrait de ceux qui changent de mutuelle, et révèle l'âge au-delà duquel la plupart renoncent.

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Novembre 2026 à 07:00 | mis à jour le 23 Novembre 2026 à 07:59



Quels sont les Français qui envisagent un changement de mutuelle en 2026 ? Nouvelle-Aquitaine que le des taux de changement quasiment identiques, autour de 9 %.



Malgré son important volume de demandes, l'Île-de-France ne se distingue donc pas par un faible taux de changement : elle se situe dans la moyenne haute des régions. Chez Groupe Hueber Assurances, ces données sont importantes car nous voulons un suivi au plus près de notre clientèle. La proximité est l'un des angles fondateurs sur lesquels nous construisons notre relation client : de nombreux avis de notre clientèle insistent ainsi sur leur satisfaction quant à la disponibilité de leur conseiller personnel.

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Un premier point commun : une situation professionnelle de retraité Partir à la retraite, c'est définitivement une étape charnière dans la vie d'un Français. Ce changement de situation professionnelle s'accompagne d'un changement de perspective, particulièrement sur la façon d'envisager sa mutuelle santé. Vous changez effectivement de niveau de vie, et il peut vous falloir un peu de temps avant de stabiliser votre budget, mais également avant de pouvoir identifier vos besoins de santé, qui pouvaient être auparavant couverts par votre entreprise. C'est donc en somme une étape que beaucoup de seniors choisissent pour réévaluer leur contrat santé.



Le profil type dressé grâce aux données de notre baromètre 2026 pointe donc vers des Français majoritairement retraités, avec une répartition entre hommes et femmes plutôt équilibrée en termes de contrats souscrits. Il faut d'ailleurs noter que cette question concerne une proportion importante de Français : selon l'INSEE, 14,9 millions de Français sont âgés en 2026 de 65 ans ou plus, soit 21,8 % de la population totale. Le Groupe Hueber Assurances est particulièrement spécialisé dans l'accompagnement des seniors pour choisir les meilleures prestations de service en adéquation avec vos besoins, avec un large éventail d'expertises proposé : assurance emprunteur, contrats obsèques, plan épargne retraite (PER), ou encore assurance chien/chat.



Un deuxième point commun : l'âge charnière 69 ans, c'est l'âge charnière de changement de mutuelle pour les Français et la conclusion de l'analyse des demandes effectuées dans le cadre de notre baromètre 2026. En dessous de cet âge, une plus forte proportion de demandes de changement de mutuelle aboutiront, tandis que cette proportion se réduit à mesure que les sujets analysés vieillissent : 57,5 % des prospects âgés de 58 à 59 ans ne donnent pas suite à l'échange, et ce pourcentage grimpe à 82,4 % de demandes sans suite chez les 87 ans et plus.



Toutes ces données sont la preuve de l'expertise du Groupe Hueber Assurances : nous sommes les experts à choisir pour vous accompagner dans votre arbitrage sur votre budget santé, car non seulement nous connaissons le marché, mais nous connaissons aussi nos clients.

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