Assurances et Mutuelles Décès d'un retraité : réversion, capital décès, frais d'obsèques, ce que vos proches devront gérer et ce que vous pouvez anticiper dès maintenant Quand un retraité décède, ses proches découvrent souvent en même temps les démarches de réversion, l'absence de capital décès et la facture des obsèques. Voici ce qui se passe concrètement, et les moyens d'anticiper pour leur éviter d'avancer les frais. Partager : W f X in @ Ajouter SeniorActu à vos sources préférées

| Publié le 20 Novembre 2026 à 17:16 | mis à jour le 20 Novembre 2026 à 18:06



Le Smic augmentera de 1,6 % au 1er décembre 2026, après deux premières hausses en janvier puis en juin. Or le plafond de ressources de la pension de réversion du régime général est calculé sur le Smic en vigueur au 1er janvier : il sera donc relevé début 2027. Une bonne nouvelle pour les veufs et veuves aux revenus modestes, mais qui ne règle qu'une partie du problème. Au décès d'un retraité, la famille doit aussi composer avec le capital décès, que beaucoup croient automatique, et surtout avec la facture des obsèques. Tour d'horizon de ce qui attend les proches, et de ce que l'on peut préparer de son vivant.

Pension de réversion : ce qui revient au conjoint survivant la réversion ne finance pas les obsèques. Elle n'est jamais versée automatiquement : le conjoint survivant doit la demander, puis attendre que son dossier soit instruit. Elle arrive donc après les funérailles, et ne peut pas servir à les payer.



Régime de base et complémentaire Agirc-Arrco, deux demandes distinctes

Pour un ancien salarié du privé, la réversion se divise en deux parties : 54 % de la retraite de base du défunt, versés par le régime général, et 60 % de ses points de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Rien n'est automatique : il faut en faire la demande, possible en une seule fois pour tous les régimes sur info-retraite.fr. Seuls les couples mariés sont concernés, ni le Pacs ni le concubinage n'ouvrant droit à la réversion.



Les conditions à vérifier

Au régime de base, le conjoint survivant doit avoir au moins 55 ans et des ressources annuelles brutes inférieures à 25 001,60 € s'il vit seul, ou 40 002,56 € s'il vit en couple (montants 2026).



Il faut toutefois noter qu'un nouveau mariage ne peut pas supprimer la pension, mais les revenus du nouveau foyer sont alors pris en compte.



À l'Agirc-Arrco, c'est l'inverse : aucune condition de ressources, 55 ans minimum (sauf invalidité ou deux enfants à charge), mais un remariage fait perdre le droit.



À lire aussi :

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Premier point à poser :. Elle n'est jamais versée automatiquement : le conjoint survivant doit la demander, puis attendre que son dossier soit instruit. Elle arrive donc après les funérailles, et ne peut pas servir à les payer.Pour un ancien salarié du privé, la réversion se divise en deux parties :. Rien n'est automatique : il faut en faire la demande, possible en une seule fois pour tous les régimes sur info-retraite.fr. Seuls les couples mariés sont concernés, ni le Pacs ni le concubinage n'ouvrant droit à la réversion.Au régime de base, le conjoint survivant doit(montants 2026).Il faut toutefois noter qu'un nouveau mariage ne peut pas supprimer la pension, mais les revenus du nouveau foyer sont alors pris en compte.À l'Agirc-Arrco, c'est l'inverse :À lire aussi : conditions et plafonds de la pension de réversion

Capital décès : pourquoi un retraité n'y a souvent pas droit Le capital décès de la Sécurité sociale, réservé aux actifs et assimilés

Beaucoup de familles comptent sur le capital décès de la Sécurité sociale pour régler les funérailles. C'est souvent une erreur. Ce forfait de 4 009 € depuis le 1er avril 2026 n'est pas versé par la caisse de retraite (Cnav ou Carsat), mais par l'Assurance maladie. De plus, ce montant n'est dû que si, dans les trois mois précédant le décès, le défunt était salarié, chômeur indemnisé ou en arrêt de travail indemnisé, précise



Le capital décès d'un retraité du régime général n'est donc versé que si celui-ci avait quitté son emploi depuis moins de trois mois. Les artisans et commerçants retraités font exception : depuis avril 2026, leurs proches peuvent toucher un capital de 3 844,80 €, à condition que le défunt ait validé au moins 80 trimestres comme indépendant.



Fonction publique, prévoyance d'entreprise, assurance décès : les autres sources possibles

Dans la fonction publique, le capital décès n'est versé que si l'agent décède en activité. Pour laisser une somme à ses proches, un retraité doit donc compter sur un contrat privé : une assurance décès souscrite à titre personnel ou, plus rarement, la prévoyance de son ancien employeur, s'il a pu la conserver après son départ en retraite.



Attention aux confusions :

Le capital décès est une prestation sociale.

est une prestation sociale. L'assurance décès verse un capital que les bénéficiaires utilisent librement.

verse un capital que les bénéficiaires utilisent librement. L'assurance obsèques, elle, est affectée au financement des funérailles : la loi réserve l'appellation « contrat obsèques » aux contrats qui prévoient cette affectation. Beaucoup de familles comptent sur le capital décès de la Sécurité sociale pour régler les funérailles. C'est souvent une erreur. Ce forfait de. De plus, ce montant n'est dû que si, dans les trois mois précédant le décès, le défunt était salarié, chômeur indemnisé ou en arrêt de travail indemnisé, précise service-public.fr Le capital décès d'un retraité du régime général n'est donc versé que si celui-ci avait quitté son emploi depuis moins de trois mois. Les artisans et commerçants retraités font exception : depuis avril 2026, leurs proches peuvent toucher un capital de 3 844,80 €, à condition que le défunt ait validé au moins 80 trimestres comme indépendant.Dans la fonction publique, le capital décès n'est versé que si l'agent décède en activité. Pour laisser une somme à ses proches, un retraité doit donc compter sur un: une assurance décès souscrite à titre personnel ou, plus rarement, la prévoyance de son ancien employeur, s'il a pu la conserver après son départ en retraite.Attention aux confusions :

Frais d'obsèques : qui paie quand rien n'a été prévu Le prélèvement sur le compte bancaire du défunt

Les comptes individuels du défunt sont bloqués dès le décès, sauf pour les obsèques. Sur présentation de la facture, la personne qui a organisé les funérailles peut demander à la banque de la régler sur ses comptes, dans la limite de 5 965 € et du solde disponible. Un héritier n'est pas nécessaire : un concubin ou un ami peut très bien s'en charger.



Les héritiers, puis l'obligation alimentaire des enfants

Si le compte ne suffit pas, les frais d'obsèques sont pris sur la succession. À défaut, les enfants paient au titre de l'obligation alimentaire, même s'ils renoncent à la succession, sauf si le parent a gravement manqué à ses obligations envers eux. Si la succession est insuffisante, chacun contribue selon ses ressources, et le juge aux affaires familiales tranche en cas de désaccord, rappelle



Les aides possibles : caisses de retraite, mutuelles, CCAS

L'Assurance retraite peut rembourser les frais funéraires jusqu'à 2 286,74 €, mais seulement sur les sommes qu'elle devait encore au défunt. Caisses complémentaires, mutuelles et organismes de prévoyance prévoient parfois une aide. En dernier recours, si la famille manque de ressources, la commune du lieu de décès prend les obsèques en charge.



Dans les faits, ce sont donc souvent les enfants qui avancent l'argent, en attendant le règlement de la succession. . Sur présentation de la facture, la personne qui a organisé les funérailles peut demander à la banque de la régler sur ses comptes, dans la. Un héritier n'est pas nécessaire : un concubin ou un ami peut très bien s'en charger.Si le compte ne suffit pas, les frais d'obsèques sont pris sur la succession. À défaut, les enfants paient au titre de l'obligation alimentaire, même s'ils renoncent à la succession, sauf si le parent a gravement manqué à ses obligations envers eux., rappelle service-public.fr , mais seulement sur les sommes qu'elle devait encore au défunt.. En dernier recours, si la famille manque de ressources, la commune du lieu de décès prend les obsèques en charge.Dans les faits, ce sont donc, en attendant le règlement de la succession.

Anticiper ses obsèques : contrat en capital ou en prestations

Le contrat en capital : une somme versée au bénéficiaire désigné

Au décès, un capital est versé au bénéficiaire choisi, chargé d'organiser les funérailles. Cependant, rien ne garantit que le montant couvrira le coût réel le jour venu.



Le contrat en prestations : des obsèques organisées selon vos volontés par un opérateur funéraire

Les prestations sont définies à l'avance avec un opérateur funéraire, qui reçoit le capital au décès. La loi impose qu'elles soient détaillées et personnalisées, et le souscripteur peut à tout moment modifier ses choix, y compris l'opérateur.



Les critères pour comparer les offres



Avant de signer une assurance obsèques, plusieurs points méritent l'attention :

l'âge limite de souscription ;

; le délai de carence pendant lequel la garantie n'est pas pleinement acquise ;

pendant lequel la garantie n'est pas pleinement acquise ; le mode de cotisation (viager ou temporaire, une cotisation viagère pouvant finir par dépasser le capital garanti) ;

(viager ou temporaire, une cotisation viagère pouvant finir par dépasser le capital garanti) ; la revalorisation du capital et les conditions de rachat. Pour trouver le contrat adapté à votre situation, découvrez notre C'est précisément pour leur éviter cette situation que de nombreux retraités choisissent d'anticiper leurs obsèques. Deux formules de contrat obsèques coexistent.Au décès,, chargé d'organiser les funérailles. Cependant, rien ne garantit que le montant couvrira le coût réel le jour venu.au décès. La loi impose qu'elles soient détaillées et personnalisées, et le souscripteur peut à tout moment modifier ses choix, y compris l'opérateur.Avant de signer une assurance obsèques, plusieurs points méritent l'attention :Pour trouver le contrat adapté à votre situation, découvrez notre guide de l’assurance obsèques

Les démarches à préparer de son vivant pour soulager ses proches

Rassembler les documents utiles Les contrats : assurance obsèques, assurance vie, prévoyance.

: assurance obsèques, assurance vie, prévoyance. Les coordonnées des caisses de retraite de base et complémentaire, et votre numéro de Sécurité sociale.

de base et complémentaire, et votre numéro de Sécurité sociale. Vos volontés funéraires mises par écrit : inhumation ou crémation, type de cérémonie, lieu de sépulture. Informer ses proches et le bénéficiaire du contrat

Un contrat dont personne ne connaît l'existence ne sert à rien. Dites à vos proches et au bénéficiaire que le contrat existe, et où sont rangés les papiers. Si rien n'a été dit, la famille peut vérifier auprès de l'Agira si un contrat obsèques avait été souscrit. Les démarches après un décès sont bien plus simples quand tout a été préparé. Voici une courte checklist :Un contrat dont personne ne connaît l'existence ne sert à rien.. Si rien n'a été dit,si un contrat obsèques avait été souscrit.

Conclusion Pour résumer, anticiper ne change rien aux règles de la réversion ni du capital décès. Néanmoins, cela évite aux enfants une situation délicate dans laquelle ils doivent avancer les frais et prendre dans l'urgence des décisions qui vous reviennent.

FAQ Un retraité a-t-il droit au capital décès ?



En général, non. Le capital décès de la Sécurité sociale (4 009 € en 2026) n'est versé que si le défunt était salarié, chômeur indemnisé ou en arrêt de travail dans les trois mois précédant son décès. Un retraité n'y ouvre droit que s'il a cessé son activité moins de trois mois avant, sauf régimes particuliers comme celui des artisans et commerçants.



Qui paie les frais d'obsèques si le défunt n'a rien prévu ?



Les frais sont d'abord réglés sur les comptes du défunt, dans la limite de 5 965 € et du solde disponible, puis sur la succession. Si elle est insuffisante, les enfants paient au titre de l'obligation alimentaire, même s'ils renoncent à l'héritage.



Quelle différence entre assurance obsèques et assurance décès ?



L'assurance obsèques verse un capital obligatoirement affecté aux funérailles, parfois avec des prestations définies à l'avance. À l'inverse, l'assurance décès verse un capital dont les bénéficiaires disposent librement.

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Mutuelle des retraités en hausse en 2027 : comment ajuster vos garanties sans vous découvrir Expatriés : pourquoi la CFE ne suffit pas toujours et comment limiter son reste à charge ?