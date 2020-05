Quechua vous propose de louer votre matériel de camping !

Le camping c’est génial, mais passé un certain âge ce n’est pas le type de loisirs que l’on souhaite à chaque escapade , à chaque week-end, à chaque vacances…Dans ce contexte, et même si les prix des équipements et accessoires a bien baissé, on ne souhaite pas forcément investir dans une tente et tout le matériel qui va avec pour un ou deux week-end par an ! Sans compter la place que ça prend dans le garage ou le grenier.Dans ce contexte, Quechua (la marque distributeur de Décathlon) vient de lancer la possibilité de louer votre matériel de camping ! « Manque de place pour stocker son matériel, pratique trop occasionnelle... Investir dans du matériel de camping peut vite s’avérer contraignant » constate Céline André, chef de produits camp chez Quechua.Le principe est simple et en ligne ? Il suffit de vous rendre sur le site location.quechua.fr pour profiter pleinement d’un week-end ou d’une escapade de quelques jours, puis retourner son kit location en point relais ou auprès d’un camping partenaire*.L’offre de produits est variée, proposant différentes options - un kit de base (nuit, cuisine ou salon) et des produits à ajouter individuellement pour composer son kit de produits adapté à ses besoins. C’est aussi un excellent moyen de découvrir de nouveaux produits avant, éventuellement, de les acheter plus tard…Pour Quechua et Decathlon, c’est un tournant dans le business model : “D’ici 2030, 30% du chiffre d’affaires du camping se fera par la location” estime Céline André.*camping partenaire Home Camper