Ménopause : 14 millions de femmes sont concernées en France L’étude « Le marché de la ménopause » que vient de publier Les Échos Études en partenariat avec GERS Data fournit de nombreuses informations sur ce marché qui concerne en France, 14 millions de femmes et 500.000 de plus chaque année, concernées par cette étape cruciale dans la vie d’une femme. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 11 Septembre 2024





La ménopause devient ainsi un enjeu de santé publique et un objet d’intérêt de nombreuses entreprises. Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, sécheresse vaginale, baisse de la libido, fatigue, brouillard mental… La ménopause n’est pas une maladie (rappelons-le une fois encore !) mais ses nombreux troubles associés, parfois sévères, affectent la qualité de vie d’une grande partie des femmes aux alentours de la cinquantaine.Avec 14 millions de femmes concernées en France et 500.000 nouvelles femmes concernées chaque année, les produits et les services se multiplient sur ce marché : traitements hormonaux (THM), nouveaux médicaments non hormonaux (Veozah…), compléments alimentaires, applications et outils digitaux dédiés, cures bien-être , programmes de prévention…En matière de prise en charge, l’offre est également en pleine évolution face à des besoins de santé non satisfaits rappelle cette nouvelle étude : à ce titre, des centres dédiés à la santé des femmes se créent, la médecine intégrative propose de nouvelles solutions spécialisées sur la santé intime des femmes émergent.D’autre part, et c’est fondamental, du côté des femmes, la parole se libère, la ménopause n’est plus taboue.Elles lèvent les interdits et osent désormais parler de leurs symptômes. Cette tendance est encouragée par les prises de position de célébrités mondiales et autres personnalités publiques en France dans les médias et sur les réseaux sociaux.La ménopause devient ainsi un enjeu de santé publique et un objet d’intérêt de nombreuses entreprises.







