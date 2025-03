Les services à domicile pour le bien-être des seniors : un soutien indispensable Quels services à domicile pour accompagner les seniors ? Pour réaliser certaines tâches, les personnes du troisième âge ont besoin d’une assistance. L’aide à domicile est la solution idéale pour préserver l’autonomie et améliorer la qualité de vie. Elle apporte l’attention et les soins nécessaires, dans un environnement familier et rassurant. Rien d’étonnant à ce qu’elle soit autant plébiscitée. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/03/2025

Comment choisir un service d’assistance à domicile ?

Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de vos proches, trouver le bon service à domicile est une étape cruciale. Découvrez les critères à considérer.



Recherche de professionnels compétents

Veillez à ce que l’équipe d’accompagnement soit composée de professionnels expérimentés et qualifiés. Ceux-ci doivent être capables de répondre aux préoccupations spécifiques de seniors. Il peut, par exemple, s’agir d’aide à la mobilité, de soutien moral, de soins médicaux...



Vérification des références

Vérifiez les références de différents prestataires et lisez les avis des familles. Ainsi, vous aurez une meilleure idée quant à la satisfaction des clients et la qualité des soins proposés. Pour vous simplifier la tâche, sachez que l’agence



Personnalisation des services

Les besoins des seniors évoluent au fil du temps. Pour cela, privilégiez un prestataire offrant une assistance flexible.



Quels sont les avantages des services à domicile ?





L’aide à domicile sert de soutien moral et physique à la personne âgée. Elle lui permet de préserver son autonomie et de participer à ses activités préférées. Le senior jouit de traitements bienveillants et soins appropriés, dans un cadre sécurisé et familier.



D’ailleurs, il existe des dispositifs spécialisés comme



Quelques prestations incluses dans l’accompagnement à domicile

Ci-dessous ont été listées quelques prestations proposées par les professionnels.



Soins de base

L’auxiliaire de vie offre une assistance pour les tâches du quotidien.



Citons :

Service à la mobilité : l’accompagnant aide la personne âgée à se déplacer dans la maison ou sortir. De cette façon, les risques de chutes sont considérablement réduits.

Préparation des repas : l’auxiliaire de vie prépare des repas équilibrés et sains.

Aide à l’habillage et la toilette : les seniors éprouvent parfois des difficultés pour se laver ou s’habiller seuls. L’accompagnant leur fournit un soutien respectueux et discret.



Soins médicaux

Certains individus du troisième âge nécessitent un suivi médical. Cela consiste à administrer les soins, gérer les médicaments, surveiller les signes vitaux...



Le plus souvent, les prestataires d’accompagnement collaborent avec les spécialistes de la santé.



Stimulation physique et cognitive

Grâce à la stimulation physique et mentale, les seniors restent engagés et actifs. Les activités sont indispensables pour la prévention de l’isolement et de la dépression. Elles regroupent les discussions régulières, promenades, jeux de logique ou de mémoire...



