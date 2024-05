Maintien à domicile : mais que sont donc les PSAD ? Les Prestataires de Santé à Domicile (PSAD) sont des acteurs peu connus du grand public… Et pourtant, c’est plus de 2.500 entreprises et associations qui emploient plus de 33.000 salariés dont 6.500 professionnels de santé, qui participent au parcours de soins de 4 millions de patients par an. Le point sur cette profession du maintien à domicile.

Les PSAD en quelques mots :

Ils accompagnent les patients dont le traitement nécessite l’utilisation d’un dispositif médical complexe

Ils sont des acteurs de l’autonomie et du handicap et participent à la prévention

Ils sont présents dans l’ensemble du territoire, ils répondent en quelques heures aux besoins des patients, où qu’ils se trouvent et sont à cet égard un atout à mobiliser pour améliorer l’accès aux soins et les parcours des patients. A l'interface de la médecine de ville, des soignants libéraux, des établissements de santé, du patient et de ses proches aidants, dans la pratique,participent à la coordination des prises en charge entre les différents acteurs du parcours de soin.On le sait, compte-tenu du vieillissement des populations, de plus en plus de personnes atteintes par des pathologies lourdes, aigues ou chroniques, et parfois mêmes évolutives, sont accompagnées par les PSAD dans le confort de leur domicile pour une meilleure récupération et ce, sans surcoût, puisqueCes professionnels interviennent dans des conditions de sécurité optimales, en lien avec les équipes soignantes. Au quotidien et dans la pratique, ils fluidifient la fameuse interface hôpital/ville libérant ainsi du temps médical pour les équipes soignantes hospitalières et libérales.Au final, en permettant la, les PSAD contribuent à la qualité de vie des patients et à libérer des ressources hospitalières.



