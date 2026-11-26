Culture

Le Japon s'expose à Paris

La céramique, l’art de la laque, le travail du métal et des textiles, voilà les pôles d’excellence que les artisans japonais ont su magnifier au fil des siècles. C’est ce travail que les amateurs pourront découvrir et acquérir lors d’une exposition qui se déroule à actuellement à Paris.

Par Joël Chassaing-Cuvillier | Publié le 26 Novembre 2026 à 10:19 | mis à jour le 26 Novembre 2026 à 10:42







Dans cette exposition, différents objets produits par des artisans seront proposés à la vente. Au travers de ces objets c’est l’art de vivre régional du Japon qui est mis en lumière ainsi que le savoir-faire millénaire des maîtres artisans japonais.



Une occasion unique de découvrir les subtilités des techniques ancestrales qui savent aussi s’adapter aux styles de vie contemporains. Une occasion aussi de s’offrir un joli bol à thé, un verre à saké en bois laqué, un couteau forgé à la main ou une boîte à thé en écorce de cerisier.



Cette exposition qui en est à sa quatorzième édition se déroule à Paris dès le 24 novembre jusqu’au samedi 5 décembre à la



A ne pas manquer pour les amoureux du Japon et une bonne idée pour y faire des cadeaux de Noël authentiques.





Venus de Kyushu, ils représentent les principales préfectures de l’île au travers des grandes villes comme Kumamoto au sud jusqu’à Aomori et Akita au nord en passant par Sendai, Kanazawa ou Nagano.Dans cette exposition, différents objets produits par des artisans seront proposés à la vente. Au travers de ces objets c’est l’art de vivre régional du Japon qui est mis en lumière ainsi que le savoir-faire millénaire des maîtres artisans japonais.Une occasion unique de découvrir les subtilités des techniques ancestrales qui savent aussi s’adapter aux styles de vie contemporains. Une occasion aussi de s’offrir un joli bol à thé, un verre à saké en bois laqué, un couteau forgé à la main ou une boîte à thé en écorce de cerisier.Cette exposition qui en est à sa quatorzième édition se déroule à Paris dès le 24 novembre jusqu’au samedi 5 décembre à la Maison de la culture du Japon , 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris. Entrée libre.A ne pas manquer pour les amoureux du Japon et une bonne idée pour y faire des cadeaux de Noël authentiques.

