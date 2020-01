Article publié le 31/01/2020 à 05:29 | Lu 76 fois Lancement d'un grand concours de peinture en maison de retraite Belle initiative de la part de Retraite Plus, entreprise spécialisée dans le placement en EHPAD qui vient de lancer un grand concours national de peinture (sur le thème des fleurs) à destination des résidentes en maison de retraite. Un bon moyen de permettre à ces ainés d’exprimer leur créativité.





Les bienfaits de ce type d’activités (et des approches non-médicamenteuses d’une manière générale) ont été démontrés pour la santé physique et morale des personnes âgées et tout particulièrement pour celles qui sont dépendantes et atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. De la pertinence donc, de cette belle idée.



Ainsi, de nos jours, parmi les animations régulièrement proposées au sein des maisons de retraite, les ateliers artistiques occupent une place de plus en plus importante. Une bonne chose.



Après quelques jours de communication concernant le lancement du concours, de nombreuses résidences (on n’a pas le chiffre exact) ont souhaité faire partie de l’aventure avec un taux de participation particulièrement élevé assure l’organisateur.



L’annonce de cette animation à la fois ludique et thérapeutique a été saluée avec beaucoup d’enthousiasme de la part de nombreux professionnels concernés et surtout des animateurs en EHPAD.



Dans la pratique, les participants pourront laisser libre cours à leur imagination, dans les limites du règlement du concours, et proposer leurs oeuvres sur le thème des fleurs. La nature représente en effet un sujet très riche, permettant aux participants de faire preuve d’imagination et de sens de l’observation.



Dans le même état d’esprit que l’environnement naturel si fondamental, l’ouverture vers l’extérieur ou le jardin thérapeutique plaçant l’individu au centre du jardin, comme acteur principal, et respectant son individualité et ses capacités, ce thème fait de surcroît appel à plusieurs sens (vue et odorat notamment).



