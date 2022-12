La réalité virtuelle fait son entrée dans les résidences services seniors Depuis deux ans, Les Jardins d’Arcadie organisent des ateliers de réalité virtuelle en partenariat avec Lumeen et Live-Out. Vivre de nouveaux moments d’évasion et se laisser surprendre grâce aux nouvelles technologies !











Des quiz leur sont également proposés afin de susciter leur intérêt, stimuler leur participation et travailler leur mémoire. Moderne et dans l’air du temps, la réalité virtuelle, immersive et captivante, permet aux résidents d’en prendre plein les yeux, et le succès est toujours au rendez-vous.Pendant les immersions avec les casques Lumeen , les résidents seniors peuvent s'évader sur les thèmes des voyages, de la nature ou de la culture : visite des pyramides d'Égypte, les cerisiers en fleurs au Japon, les Fjords de Norvège, les plages paradisiaques, les animaux du monde, les monuments historiques, ou encore marcher sur les côtes bretonnes, s’émerveiller devant les paysages de l’île de La Réunion, découvrir la Suisse, arpenter les rues de Paris, faire un saut en parachute, une balade à moto ou partir à la pêche à la coquille Saint-Jacques à bord d’un chalutier…Des programmes complémentaires offrent aux résidents la possibilité de s’immerger dans des lieux qu’ils ont aimés afin de raviver leurs souvenirs, de vivre des expériences de relaxation pour agir contre l'anxiété ou des jeux ludiques pour stimuler les fonctions cognitives.Des quiz leur sont également proposés afin de susciter leur intérêt, stimuler leur participation et travailler leur mémoire.

Article publié le 06/12/2022 à 01:00 | Lu 70 fois