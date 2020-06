Article publié le 23/06/2020 à 01:00 | Lu 96 fois Lumeen : Lauréat 2020 de la Bourse Charles Foix





Chaque année, la Bourse Charles Foix récompense les projets innovants permettant d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des ainés actifs ou retraités et/ou de leurs aidants (familiaux ou professionnels). En 2020, le deuxième gagnant est Lumeen (15.000 euros), un casque de réalité virtuelle pour lutter contre les troubles cognitifs.

Un majorité (57%) des personnes âgées vivant en EHPAD sont atteintes de troubles cognitifs modérés ou sévères.



On le sait, d’une manière générale, les familles, les aidants et le personnel soignant manquent de moyens non-médicamenteux pour prévenir et traiter efficacement les troubles psycho-comportementaux, améliorer la qualité de vie de ces ainés pour in fine, ralentir la progression de leur dépendance.



Forcément, l'état de dépendance et les troubles qui y sont inhérents impactent la vie de l'individu au quotidien à tous les niveaux (affectif, cognitif, relationnel). Par exemple, on estime qu'entre 13% et 40% des ainés sont touchés par la dépression mais que cette dernière reste non diagnostiquée dans plus de 70% des cas.



C’est dans ce contexte que Lumeen a été imaginée ! Il s’agit d’une solution thérapeutique non-médicamenteuse (un thérapie douce, grande tendance actuellement dans le domaine du « care ») utilisant la réalité virtuelle pour les structures qui cherchent à améliorer les soins aux personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie (EHPAD, hôpitaux gériatriques, ESA, …).



Dans la pratique, elle se compose d'une tablette numérique et de plusieurs casques de réalité virtuelle disposés dans une valise sur-mesure pour faciliter le rechargement et le transport. En parallèle de ce matériel informatique, une application, une librairie de contenus évolutive, une formation et un service après-vente. L'application tablette de contrôle destinée aux soignants facilite l'usage des casques et renvoie des informations et des données de suivi.



Les usages thérapeutiques en réalité virtuelle se distinguent en 4 modules :

1. L'évasion grâce à des activités de groupe où l'on visite et échange autour de paysages naturels ou de contenus culturels.

2. La stimulation de fonctions cognitives spécifiques grâce à des activités ludiques.

3. La réminiscence grâce à la visite de lieux connus par la personne.

4. La relaxation avec des expériences flexibles et personnalisables fondées sur diverses méthodes encadrées et appropriées.



Chacun de ces modules thérapeutiques peut être utilisé dans différentes situations par les soignants qui restent pilotes de ces séances. Soit en location, soit à l’achat.









