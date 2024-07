La perte auditive : facteur de risque de la démence liée à Parkinson ? Différentes études semblent suggérer que la déficience auditive pourrait être un facteur de risque important pour la maladie de Parkinson et la démence en général, d’où cette question : la perte auditive serait-elle un facteur de risque important dans la survenue ultérieure d’une démence liée à la maladie de Parkinson ?







Cette banque de données comprend également les résultats d’un test auditif (des paroles au sein de bruits : test SRT). Ainsi, sur les 171.774 individus dont le test auditif était complet, 392 personnes avaient une démence parkinsonienne.





Les données analysées concernaient des participants :

qui ne se savaient pas atteints d’une démence parkinsonienne lors du recrutement ;

ne développant pas d’autre type de démence ou ne développant que la maladie de Parkinson (sans démence).



In fine, ces résultats montrent que l ’âge est significativement associé au risque de développer une démence parkinsonienne (Hazard Ratio = 1,17). En revanche, la diminution de l’audition n’est pas associée de manière significative à la survenue d’une démence parkinsonienne .







Les troubles cognitifs et la démence sont de plus en plus reconnus comme étant des caractéristiques courantes de cette pathologie. Environ 70% des malades vont développer une démence parkinsonienne dans les dix ans suivant le diagnostic initial.



Pour rappel : la maladie de Parkinson représente environ 4% des causes de démences.



