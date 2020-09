Japon : 36,17 millions de seniors de plus de 65 ans, un record !

Alors que vient d’avoir lieu au Japon, la Journée nationale des personnes âgées (qui se tient depuis 2004, le 3lundi de septembre) revenons sur les dernières statistiques publiées par le gouvernement japonais qui montrent que le Pays du soleil levant n’a jamais été aussi « vieux »…Ainsi, le nombre de plus de 65 ans vient encore de battre un record ave 36,17 millions de personnes, soit 28,7% de la population (pratiquement le double de son voisin, la Corée du sud), une hausse de 0,3 point par rapport à l’an passé.Précisons par ailleurs que cela fait déjà plusieurs années que les plus de 65 ans sont plus nombreux que les moins de 15 ans. Ainsi, même en plaçant la « barre plus haut », à 75 ans, le nombre d’anciens surpasse désormais celui des jeunes générations...Et ce n’est pas terminé… D’ici 2040, l’Institut nationale de la population et de la sécurité social japonais prévoit que le pourcentage des seniors de 65 ans et plus atteindra plus du tiers de la population avec 35,3%. Sachant que le Japon compte actuellement 125,8 millions d’habitants.En 2020, le nombre de Japonais de 65 ans et plus s’élève à 15,73 millions et le nombre de Japonaises de 65 ans et plus à 20,44 millions. Dans un pays où la main d’œuvre commence à se faire rare, c’est la 16année consécutive que le taux d’emploi des seniors augmente : 8,92 millions sont encore en emploi.