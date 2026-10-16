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Fièvre typhoïde : les cas progressent fortement en Île-de-France, et les autorités sanitaires alertent si vous partez au Sénégal cet hiver

La fièvre typhoïde, devenue rare en France, progresse fortement en Île-de-France chez les voyageurs qui reviennent du Sénégal, et les autorités sanitaires alertent. La bactérie en cause résiste désormais à plusieurs antibiotiques courants. Si vous partez au Sénégal cet hiver, pour rejoindre la famille ou le soleil de la Petite Côte, le conseil donné aux voyageurs sur le vaccin n'est plus celui que vous connaissiez.

Par Fabrice Crozier | Publié le 16 Octobre 2026 à 08:46 | mis à jour le 16 Octobre 2026 à 08:46



La fièvre typhoïde progresse fortement en Île-de-France



Selon Santé publique France, 41 cas de fièvre typhoïde ont été notifiés en Île-de-France depuis le début de l'année 2026 chez des personnes revenant d'un séjour au Sénégal. Entre 2022 et 2025, la région en déclarait entre 9 et 18 par an. Le bilan de 2026 dépasse déjà le double de la pire année de la période, et il figure dans les bulletins de surveillance régionaux de l'agence depuis la fin septembre, le plus récent ayant été mis en ligne le 15 octobre.



Le phénomène ne s'arrête pas à la région parisienne. D'après une note rédigée conjointement par Santé publique France et la Société de médecine des voyages, la France métropolitaine a enregistré 57 cas liés à un séjour au Sénégal en 2026, au 18 septembre, après 32 sur toute l'année 2025. Ces cas représentent désormais 58 % des fièvres typhoïdes importées en métropole, contre généralement moins de 10 % entre 2010 et 2020. Pourquoi le Sénégal, et pourquoi maintenant ?

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). La fièvre typhoïde évoque volontiers les récits de voyage d'un autre siècle. Elle revient pourtant, et pas d'un bout du monde : du Sénégal, à quelques heures d'avion de Paris, un pays où l'on parle français et où certains d'entre nous ont de la famille, des amis ou une maison pour l'hiver.Selon Santé publique France,de fièvre typhoïde ont été notifiés en Île-de-France depuis le début de l'année 2026 chez des personnes revenant d'un séjour au Sénégal. Entre 2022 et 2025, la région en déclarait entrepar an. Le bilan de 2026 dépasse déjà le double de la pire année de la période, et il figure dans les bulletins de surveillance régionaux de l'agence depuis la fin septembre, le plus récent ayant été mis en ligne le 15 octobre.Le phénomène ne s'arrête pas à la région parisienne. D'après une note rédigée conjointement par Santé publique France et la Société de médecine des voyages, la France métropolitaine a enregistréliés à un séjour au Sénégal en 2026, au 18 septembre, après 32 sur toute l'année 2025. Ces cas représentent désormais 58 % des fièvres typhoïdes importées en métropole, contre généralement moins de 10 % entre 2010 et 2020. Pourquoi le Sénégal, et pourquoi maintenant ?

Une souche qui résiste à plusieurs antibiotiques courants La réponse tient dans une bactérie. Le Centre national de référence chargé des salmonelles, à l'Institut Pasteur, suit une souche apparue en 2022 en Afrique de l'Ouest, dite de génotype 2.3.1. Elle a été retrouvée chez 99 % des malades revenus du Sénégal en 2025 et 2026 dont la bactérie a été séquencée.



Cette souche a un défaut de taille : elle résiste aux traitements par voie orale actuellement recommandés, notamment les fluoroquinolones, le cotrimoxazole et l'ampicilline. Elle reste toutefois sensible à un autre antibiotique, l'azithromycine. La note de Santé publique France et de la Société de médecine des voyages demande donc aux médecins d'en tenir compte dans le choix de l'antibiotique dès qu'ils suspectent une typhoïde chez un patient rentré d'Afrique de l'Ouest. Encore faut-il qu'ils sachent que vous en revenez.



Si vous partez au Sénégal, le conseil sur le vaccin a changé



Cette fois, le conseil a bougé. Sur sa page consacrée au Sénégal, le ministère des Affaires étrangères écrit qu'en raison de la recrudescence des cas importés depuis 2025,

La règle que vous avez sans doute en tête date d'avant cette flambée. Le vaccin contre la fièvre typhoïde n'était recommandé qu'en cas de séjour de plus d'un mois ou dans de mauvaises conditions d'hygiène. Une semaine chez des cousins à Dakar, ou trois semaines dans une résidence de Saly, n'entraient dans aucune de ces deux cases.Cette fois, le conseil a bougé. Sur sa page consacrée au Sénégal, le ministère des Affaires étrangères écrit qu'en raison de la recrudescence des cas importés depuis 2025, la vaccination est fortement recommandée à tous les voyageurs , quelles que soient la durée et les conditions de leur séjour au Sénégal. Santé publique France, de son côté, invite les personnes qui voyagent au Sénégal à l'envisager, et sa note avec la Société de médecine des voyages propose de ne plus la limiter aux longs séjours. Le motif est arithmétique : en France, plus de 90 % des cas de fièvre typhoïde surviennent chez des personnes qui n'étaient pas vaccinées avant leur voyage.

Votre vaccin se fait au moins quinze jours avant le départ



Cette fois, le conseil a bougé. Sur sa page consacrée au Sénégal, le ministère des Affaires étrangères écrit qu'en raison de la recrudescence des cas importés depuis 2025,

La règle que vous avez sans doute en tête date d'avant cette flambée. Le vaccin contre la fièvre typhoïde n'est recommandé, en règle générale, qu'en cas de séjour de plus d'un mois ou dans de mauvaises conditions d'hygiène. Une semaine chez des cousins à Dakar, ou trois semaines dans une résidence de Saly, n'entrent dans aucune de ces deux cases.Cette fois, le conseil a bougé. Sur sa page consacrée au Sénégal, le ministère des Affaires étrangères écrit qu'en raison de la recrudescence des cas importés depuis 2025, la vaccination est fortement recommandée à tous les voyageurs , quelles que soient la durée et les conditions de leur séjour au Sénégal. Santé publique France, de son côté, invite les personnes qui voyagent au Sénégal à l'envisager, et sa note avec la Société de médecine des voyages propose de ne plus la limiter aux longs séjours. Le motif est arithmétique : en France, plus de 90 % des cas de fièvre typhoïde surviennent chez des personnes qui n'étaient pas vaccinées avant leur voyage.

De retour, une fièvre qui dure se signale à votre médecin Le vaccin ne dispense pas des précautions de base, et la note les place même en premier : se laver les mains, privilégier l'eau en bouteille et les aliments cuits, laver ou peler soigneusement les fruits et légumes crus. La bactérie, Salmonella Typhi, se transmet par l'eau ou les aliments contaminés, parfois aussi par contact avec une personne infectée.



Le piège tient au délai. Selon le Quai d'Orsay, les symptômes surviennent en moyenne trois semaines après la contamination : fièvre, maux de tête, perte d'appétit, douleurs abdominales avec diarrhée ou constipation, fatigue. Vous êtes alors souvent rentré, et la fièvre fait penser à une grippe d'automne bien plus qu'au marché de Mbour. Dans ses formes graves et sans traitement, la maladie peut être mortelle.



Une fièvre qui s'installe après un séjour au Sénégal justifie une consultation rapide, en disant d'emblée au médecin d'où vous revenez. Ce détail oriente le choix de l'antibiotique vers celui qui reste actif contre la souche qui circule. Nous racontons volontiers nos vacances au retour ; celles-là méritent d'être racontées dans le cabinet du médecin, avant même la prise de température.