Art de vivre Cuvée Gustave Fayet : homme à un collectionneur viticulteur Vigneron, collectionneur, artiste, industriel, créateur, Gustave Fayet fut tout cela à la fois. Né en 1865 et mort en 1925, il vécut au tournant de deux siècle où l’art était en pleine révolution. L’art moderne, les symbolistes, les impressionnistes, doivent beaucoup à la vista extraordinaire de ce vigneron de Béziers qui, en acquérant en 1908 l’abbaye cistercienne de Fontfroide, donna à sa collection un lieu de référence. Partager : W f X in @ Ajouter SeniorActu à vos sources préférées

Par Joël Chassaing-Cuvillier | Publié le 31 Octobre 2026 à 05:03 | mis à jour le 31 Octobre 2026 à 08:23





Ce ne sont pas moins de 64 musées et 71 collectionneurs particuliers qui ont prêté des pièces rarement vues en France comme cet autoportrait de Van Gogh à l’oreille bandée et à la pipe. Une exposition où, Matisse, Vuillard, Degas, Cézanne, Gauguin, Signac, Bonnard entre autres se laisseront admirer sans retenue.



Pour souligner cet événement, l’arrière petite-fille de Gustave Fayet, qui perpétue la tradition familiale de la viticulture, lance la collection de vins… Gustave Fayet.



En hommage au peintre Fayet, cette édition limitée reprend sur ses étiquettes toute l’inspiration et la sensibilité artistique du grand collectionneur. Ces cuvées sont bien sûr, issues des vignobles de l’abbaye de Fontfroide.



Laure de Chevron Villette, l’arrière petite-fille de Gustave Fayet a imaginé trois cuvées (rouge, rosé et blanc) qui seront disponibles pendant toute la durée de l’exposition. Des cuvées qui bénéficient de l’appellation AOC Corbières.



Le rouge qui est un millésime 2024, associe les cépages syrah et grenache pour offrir une robe grenat et un nez de petits fruits rouges et d’épices. En bouche, c’est la mâche que l’on retient en priorité avec des tannins souples et délicats. Une longueur en bouche épicée laisse venir des arômes de mûres. Il sera parfait avec des grillades ou une viande de chasse.



Plus léger, le rosé est un assemblage de grenache, de syrah et de cinsault. Sa robe pâle en fait un véritable vin d’été à boire à l’apéritif entre copains. Le nez de fruits à noyaux est délicat et précède une bouche où la pêche blanche se mêle aux agrumes.



A boire avec des rougets grillés, des tapas ou une salade niçoise. Un vin qui respire la Méditerranée et la garrigue.



Les cuvées Gustave Fayet sont vendues du 6 octobre au 8 mars 2027 dans le cadre de la fondation Louis Vuitton à Paris ainsi qu’au Caveau du domaine les vins de Fontfroide à Narbonne et





« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé » (à consommer avec modération) Aujourd’hui, c’est le collectionneur et le peintre qui sont célébrés dans une grande exposition organisée par la fondation Louis Vuitton.Ce ne sont pas moins de 64 musées et 71 collectionneurs particuliers qui ont prêté des pièces rarement vues en France comme cet autoportrait de Van Gogh à l’oreille bandée et à la pipe. Une exposition où, Matisse, Vuillard, Degas, Cézanne, Gauguin, Signac, Bonnard entre autres se laisseront admirer sans retenue.Pour souligner cet événement, l’arrière petite-fille de Gustave Fayet, qui perpétue la tradition familiale de la viticulture, lance la collection de vins… Gustave Fayet.En hommage au peintre Fayet, cette édition limitée reprend sur ses étiquettes toute l’inspiration et la sensibilité artistique du grand collectionneur. Ces cuvées sont bien sûr, issues des vignobles de l’abbaye de Fontfroide.Laure de Chevron Villette, l’arrière petite-fille de Gustave Fayet a imaginé trois cuvées (rouge, rosé et blanc) qui seront disponibles pendant toute la durée de l’exposition. Des cuvées qui bénéficient de l’appellation AOC Corbières.Le rouge qui est un millésime 2024, associe les cépages syrah et grenache pour offrir une robe grenat et un nez de petits fruits rouges et d’épices. En bouche, c’est la mâche que l’on retient en priorité avec des tannins souples et délicats. Une longueur en bouche épicée laisse venir des arômes de mûres. Il sera parfait avec des grillades ou une viande de chasse.Plus léger, le rosé est un assemblage de grenache, de syrah et de cinsault. Sa robe pâle en fait un véritable vin d’été à boire à l’apéritif entre copains. Le nez de fruits à noyaux est délicat et précède une bouche où la pêche blanche se mêle aux agrumes.A boire avec des rougets grillés, des tapas ou une salade niçoise. Un vin qui respire la Méditerranée et la garrigue.Les cuvées Gustave Fayet sont vendues du 6 octobre au 8 mars 2027 dans le cadre de la fondation Louis Vuitton à Paris ainsi qu’au Caveau du domaine les vins de Fontfroide à Narbonne et www.vins-de-fontfroide.fr « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé » (à consommer avec modération)

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