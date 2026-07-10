Art de vivre Le pastis Bardouin associe son image avec le restaurant Neroli Par Régis Mayer | Publié le 10/07/2026 à 03:54 On ne présente plus le pastis Henri Bardouin dont la délicatesse et le parfum sont appréciés de tous les amateurs. Aujourd’hui, le pastis Bardouin a associé son image avec celle du bar restaurant le Néroli, cela s’appelle une « collab ». Partager : W f X in @

Du Pastis pour une cuisine méditerranéenne Niçois d’origine, Jean-Michel Schibeny tenait à associer l’esprit de la Méditerranée avec celui de la Provence voisine dans ses nouvelles créations culinaires en utilisant l’authenticité du pastis Bardouin.



Utilisé dans le déglaçage de la réalisation d’un plat où les sardines méditerranéennes sont en majesté, le Bardouin apporte cette touche parfumée qui symbolise une cuisine ensoleillée.



Dans la même sensibilité méditerranéenne, l’équipe du Néroli a élaboré un cocktail parfait pour accompagner cette entrée gourmande. En associant au pastis Bardouin du rhum blanc, un jus de citron vert et du sirop d’orgeat, Jean Michel Schibeny propose le Vieux Port qui est un classique de chez Neroli.

Un pastis grand cru en coffret cadeau à 2.000 exemplaires Désormais adepte des collaborations, la distillerie Henri Bardouin propose un superbe coffret cadeau qui comprend une bouteille de pastis grand cru, deux verres ainsi qu’une carafe à eau. Les verres et la carafe étant décoré par l’illustratrice et artiste peintre Lea Morichon.



Le décor au coucher de soleil sur la garrigue se retrouve également sur l’un des volets du coffret. Voilà une idée de cadeau idéal lorsque l’on est invité en week-end chez des amis, précisons que ce coffret est une édition limitée de 2.000 exemplaires.



On soulignera également que le pastis grand cru Henri Bardouin s’est vu décerner une médaille d’or lors du Concours Général Agricole 2025. Une des rares récompenses qui sanctionne réellement la valeur réelle des produits présentés.



Les Distilleries et Domaines de Provence pensent également à ceux qui n’apprécient pas toujours le goût de l’anis et leur propose l’Orange Colombo. Un apéritif élégant à base de vin, d’infusion d’oranges et de quinquina.



A la fois fruité et épicé, il se boit frais en dégustant quelques morceaux de parmesan. En cocktail associé avec un crémant ou avec un gâteau au chocolat, l’Orange Colombo est à découvrir.



Restaurant Néroli, 3 rue Saint Bernard, 75011 Paris.

Pastis Grand Cru Henri Bardouin, coffret Evénementiel de Léa Morichon 49€, Orange Colombo, 18,20€ chez les cavistes.



Joël Chassaing-Cuvillier

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