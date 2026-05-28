Du Champagne pour les fêtes de printemps

Le Champagne, une boisson d'hédoniste
Loin des mariages et des occasions festives, le champagne est aussi une boisson d’hédoniste que l’on peut apprécier seul ou à deux dans des moments privilégiés.
Grandes marques mondialement reconnues ou petites maisons familiales, le champagne contemporain se signale par sa qualité et par le soin apporté à son élaboration par les multiples intervenants.
Un travail qui est de plus en plus mis en valeur par des cuvées spéciales où l’on retrouve le choix d’une parcellisation spécifique ou d’assemblages sélectifs.
Grandes marques mondialement reconnues ou petites maisons familiales, le champagne contemporain se signale par sa qualité et par le soin apporté à son élaboration par les multiples intervenants.
Un travail qui est de plus en plus mis en valeur par des cuvées spéciales où l’on retrouve le choix d’une parcellisation spécifique ou d’assemblages sélectifs.