Art de vivre La fraîcheur des vins blancs pour célébrer le printemps La Loire et la Bourgogne, des belles régions pour célébrer le chardonnay et le sauvignon. Le printemps c’est encore le plaisir des fruits de mer et des coquilles Saint-Jacques, mais c’est aussi l’arrivée des asperges sur les étals des maraîchers. De là à dire que les blancs sont des vins de printemps il n’y a qu’un pas. Alors, franchissons-le avec ces trois jolis flacons !

Touraine Chenonceaux du domaine J de Villebois Nous commencerons avec un Touraine Chenonceaux du domaine J de Villebois. Une appellation AOC qui a été créée en 2011 et s’étend sur les deux rives du Cher et englobe le territoire de 27 communes d’Indre et Loire et du Loir et Cher.



Des terroirs à silex et tuffeaux qui apportent la minéralité à ces sauvignons et mettent en exergue son potentiel aromatique.



Pour ce millésime 2024, on découvre un vin dont la robe d’un jaune vif s’illumine dans le verre et laisse s’épanouir un nez aux arômes de pommes légèrement acidulés et de fruits à noyau.



En bouche, c’est le fruit et la pêche blanche qui se présentent en premier, avec une fraîcheur soulignée par une belle acidité. La finale minérale est d’une belle longueur.



Ce Touraine Chenonceaux 2024 sera le compagnon parfait d’un plat d’asperges blanches ou d’une belle poêlée de Saint-Jacques accompagnées de leur corail ou tout simplement, crues avec un trait de citron.



Un vin idéal également pour accompagner des fromages de chèvres de la région comme le Selles-sur-Cher, le Valencay ou un Chavignolle bien sec.



Touraine Chenonceaux 2024 du domaine J.de Villebois, 12,40€ chez les cavistes. Un vin qui bénéficie du label Vignerons engagés.

Bourgogne Côte-d’Or de Nuiton-Beaunoy Avec le Bourgogne Côte-d’Or de Nuiton-Beaunoy, on quitte la Loire pour la belle Bourgogne et ses Chardonnay. Voilà encore un millésime 2024 qui nous tend les bras.



Un excellent millésime, un cépage d’exception, une combinaison parfaite pour donner naissance à un vin remarquable.



Il faut reconnaître que pour ce millésime tout n’était pas rose, des conditions climatiques compliquées avec pour conséquence une poussée de mildiou, en dépit de cela les bourgognes blancs offrent une belle délicatesse et demandent à être bus dès maintenant.



Des caractéristiques que l’on retrouve bien sûr dans ce Bourgogne Côte d’Or 2024 de la cave Nuitton-Beaunoy. Issu notamment de parcelles situées sur les communes de Meursault et Puligny-Montrachet, il bénéficie d’un terrain où le calcaire des côteaux apporte l’équilibre indispensable.



Elevé pendant 12 mois à 50% en fûts de chêne et à 50% en cuve inox, il trouve son équilibre entre la précision et une texture bien présente tout en conservant l’identité du terroir.



Dans le verre sa robe d’or pâle laisse venir un nez de fleurs blanches et d’agrumes. En bouche, il séduit par sa délicatesse et son équilibre avec une finale suave. Parfait avec un jambon persillé ou quelques Saint Jacques.



Bourgogne Côte d’Or Chardonnay 2024 de Nuiton-Beaunoy, 13,50€ chez les cavistes. Un vin qui bénéficie du label Vignerons engagés.

Saint Véran Les Cras des Terres Secrètes Chardonnay encore avec ce Saint Véran Les Cras des Terres Secrètes : aux confins sud de la Bourgogne, le mâconnais est la terre d’accueil de la coopérative Les Vignerons des Terres Secrètes.



Un groupement qui réunit aujourd’hui 120 viticulteurs. Avec près de 900 hectares de vignes, ce groupement propose dans ses gammes des appellations Saint-Véran, Pouilly-Fuissé, Viré-Clessé et Mâcon.



Aujourd’hui , c’est un Saint-Véran Les Cras 2022 que nous vous proposons. Le lieu-dit Les Cras tire son nom d’un sol calcaire affleurant avec des parcelles situées sur les communes de Prissé et Davayé. Des terres qui conviennent parfaitement au chardonnay.



Des conditions météorologiques globalement favorables et surtout équilibrées entre gel précoce, températures douces, pluies et soleil estival, ont offert à la vigne son équilibre.



Après un double élevage de 24 mois, on a aujourd’hui un vin à dominante minérale qui revendique son terroir. Sa robe dorée illumine le verre quant au nez il dégage des notes de coing et d’agrume. En bouche c’est encore sa minéralité qui prédomine avec une belle fraîcheur.



Un vin qui accompagnera une assiette d’asperges blanches ou un tartare de Saint Jacques. Parfait également avec un fromage à pâte dure comme l’Etivaz ou un chèvre sec.



Saint-Véran Les Cras 2022 des Vignerons des Terres Secrètes, 15,90€ chez les cavistes.



Joël Chassaing-Cuvillier







« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

| Publié le 05/05/2026 à 01:00



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