Art de vivre Au Boeuf Couronné : l'alliance de la tradition culinaire et de la modernité hôtelière Situé au 188 avenue Jean Jaurès, dans le 19ᵉ arrondissement de Paris, le Restaurant Au Bœuf Couronné perpétue depuis 1867 l’art d’une cuisine française traditionnelle, centrée sur des produits de qualité et un savoir-faire artisanal. Racheté en 1965 par la famille Joulie, cet établissement a su conserver son caractère authentique.

Au Boeuf Couronné : un établissement chargé d'histoire La décoration alliant chaleur et convivialité est chargée d’histoire, les banquettes en velours rouge, les lustres dorés et les peintures murales évoquent l’époque des maquignons de la Villette.



Depuis une décennie, un hôtel contemporain complète l’offre, créant une harmonie entre héritage et modernité. Une adresse où l’on vient pour savourer une cuisine généreuse et se reposer dans un cadre raffiné.



Le Restaurant incarne un héritage de tradition ancré dans le Quartier de la Villette. Fondé à l’époque des abattoirs sous Napoléon III, « Au Bœuf Couronné » est l’un des derniers témoignages des grandes tables parisiennes dédiées à la viande.



Le restaurant a su préserver son identité tout en s’adaptant aux attentes actuelles. Aujourd’hui, il reste un lieu de référence pour les amateurs de cuisine traditionnelle, où l’on célèbre des recettes authentiques et des produits carnés soigneusement sélectionnés.

Un carte de grands classiques La carte met en valeur les grands classiques et propose une sélection de plats emblématiques, préparés avec des viandes sélectionnées en France et maturées 20 jours.



Voici un aperçu des incontournables pour les amateurs : os à moelle rôti au gros sel, accompagné de pain de campagne grillé ; bavette d’aloyau ou onglet poêlé aux échalotes confites, servis avec des frites maison ; chateaubriand pour deux personnes, pommes soufflées ; tataki de bœuf mariné au citron vert et gingembre.



La carte des desserts, quant à elle, fait une part belle aux douceurs d’antan comme la mousse au chocolat Grand Cru, île flottante ou les profiteroles maison.



La carte des vins, soigneusement élaborée, propose des grands crus, des champagnes prestigieux et une sélection de vins au verre pour une parfaite harmonie avec les mets.



Le service attentif et discret confère à cette adresse une parenthèse sympathique et gourmande.

Hôtel Au Bœuf Couronné : un design contemporain L’hôtel offre quant à lui, une touche de modernité et un design contemporain pour un confort optimal



Inauguré il y a une dizaine d’années, l’hôtel Au Bœuf Couronné offre un contraste avec le restaurant. Conçu par l’architecte Fabrice Ausset, il mise sur des lignes épurées et des matériaux nobles (bois massif, cuir) pour créer une ambiance à la fois chaleureuse et sophistiquée.



Les 42 chambres aménagées avec soin disposent d’un lumineux patio-terrasse, véritable espace de détente en plein cœur de Paris.



Une offre complète pour les clients

L’hôtel et le restaurant forment un ensemble cohérent, idéal pour les voyageurs en quête d’authenticité, pour les clients souhaitant prolonger leur expérience culinaire par un séjour confortable, pour les professionnels à la recherche d’un cadre adapté à leurs événements.



Au Bœuf Couronné, chaque détail est pensé pour offrir une expérience authentique, alliant tradition culinaire et modernité hôtelière.



Alex Kiev

​Informations Pratiques www.boeuf-couronne.com



188 avenue Jean Jaurès,

75019 Paris



Ouvert 7 jours sur 7, de midi à 15h et de 19h à minuit



Réservations : +33 (0)1 42 39 44 44 188 avenue Jean Jaurès,75019 ParisOuvert 7 jours sur 7, de midi à 15h et de 19h à minuit: +33 (0)1 42 39 44 44

| Publié le 04/05/2026 à 03:54



La rédaction vous conseille < > Second vin : une marque et deux appellations La cave de Cairanne : vers une recherche de qualité