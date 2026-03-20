Art de vivre Second vin : une marque et deux appellations | Publié le 20/03/2026 à 09:18 | mis à jour le 04/05/2026 à 08:59 Elargir son offre et s’adresser à une nouvelle clientèle voilà l’une des principales motivations des domaines qui proposent une gamme élargie. Des propositions qui, pour certains, existent depuis de nombreuses années et cela, principalement dans le bordelais. Une pratique qui remonte à 1908 avec le Pavillon Rouge second vin du Château Margaux. Il n’est pas un domaine bordelais de renom qui ne possède pas une seconde étiquette dans sa proposition. Des vins qui bénéficient du savoir-faire de maisons réputées et qui participent à l’image de celles-ci. Une image qui rejaillit également sur votre table grâce au prestige de l’étiquette de la maison mère. Partager : W f X in @

Aujourd’hui nous vous proposons de découvrir cinq vins : le Brio de Cantenac Brown, le Moulin du Château La Lagune, Les Allées de Cantemerle, Les Fiefs de Lagrange et le Mondot de Troplong Mondot.





Troplong Mondot : un lieu de séjour



Les amateurs d’oenotourisme trouveront dans le domaine Troplong Mondot, un lieu superbe pour poser leurs sacs pour un week-end et découvrir sa production.



Quelques chambres, un restaurant étoilé, une maison dans les vignes et le charmant village de Saint-Emilion à portée de vélo ; tout est là pour prendre du plaisir.



Promenades ou piscine ne vous priveront pas de découvrir les cuvées du domaine et notamment, le Mondot qui est le second vin de la maison.



Produit sur des parcelles spécifiques, le millésime 2021 est un mono-cépage de merlot. On aime la sobriété de son étiquette dont la police de caractère pleine de modestie prépare à un moment agréable.



Sa robe d’un rubis sombre et intense est mise en valeur par l’élégance d’un verre en cristal et son nez révèle des arômes d’épices et de fruits noirs. En bouche sa fraîcheur initiale laisse la place à des tanins légers qui se prolongent dans la finale.



Dans une démarche écologique la capsule CRD en étain est remplacée par de la cire.



Mondot 2021 by Troplong Mondot 38€.





Le Moulin du Château La Lagune 2023



C’est un ancien moulin à vent situé à une centaine de mètres du château qui a donné son nom au petit frère du Château La Lagune.



Troisième grand cru classé en 1855, ce dernier possède comme la plupart de ses « confrères », une deuxième étiquette qui bénéficie, bien-sûr, de l’appellation Haut-Médoc.



Delphine Frey qui, après une formation de design à l’ECAL de Lausanne a rejoint sa sœur Caroline qui est l’œnologue de la famille, a apporté une nouvelle identité à ce second vin. Notamment en redessinant une étiquette empreinte de délicatesse.



On y trouve tous les symboles d’une viticulture bucolique où la vigne laisse de la place au règne animal. Cultivé sur des parcelles dédiées, le Moulin du Château La Lagune bénéficie d’un terrain léger et est issu de vignes relativement jeunes âgées d’une vingtaine d’année.



Pour ce vin, c’est un assemblage de 60% de cabernet sauvignon, 37% de merlot et de 3% de petit verdot. Avec une robe d’un rouge rubis intense ce Moulin offre un nez vif où dominent le cassis et la groseille.



En bouche, on retrouve la présence des petits fruits rouge avec une touche d’épices. Dans sa finale, il offre des tanins soyeux et plaisants. Un vin équilibré dominé par le fruit. A boire dès maintenant.



Moulin du Château La Lagune, 15€.





Les Fiefs de Lagrange 2016



Il a vraiment fier allure ce Château Lagrange, avec son pavillon d’un grand classicisme flanqué d’une tourelle aux influences toscanes. Pour ce grand nom du vignoble bordelais, la création d’un second vin remonte à 1983.



A l’époque, il s’agissait d’être plus intransigeant dans la production du grand vin en appliquant une sélection rigoureuse de la récolte. Aujourd’hui cette démarche a radicalement changé dans la mesure où les assemblages sont différents.



Pour ce millésime 2016, l’assemblage des Fiefs de Lagrange est de 55% de cabernet sauvignon, de 41% de merlot et de 4% de petit verdot. Pour ce vin les vendanges sont manuelles et il bénéficie de deux étapes de tri.



La première manuelle et la seconde par système optique. L’élevage se fait par sélection parcellaire avec une sélection selon le cépage, l’âge des vignes et la maturité des baies.



Sa robe est dense, presque noire avec quelques éclats de lumière pourpres. Une intensité que l’on retrouve dans son nez où les arômes de cassis sont immédiats.



En bouche, les fruits noirs, le cassis sont encore très présents. Vif et frais, la longueur en bouche est suggérée avec des tannins délicats. Un vin élégant déjà prêt à boire.



Les Fiefs de Lagrange 2016, 30€.



Comme beaucoup, le domaine du Château Lagrange s’est ouvert à l’oenotourisme et propose aux amateurs une large palette d’activités. Outre des visites privées et un tour du domaine en Citroën Méhari, on retient la dégustation verticale à l’aveugle (65€) ainsi que la dégustation à la barrique (50€).



Pour une expérience plus approfondie, l’atelier d’assemblage (de 80 à 480€ selon le nombre de personnes) ou une rencontre avec l’œnologue (120€) satisferont les amateurs les plus pointus. L’expérience de vendange sera, elle réservée aux plus courageux (125€).



Précisons qu’en fonction des expériences choisies, une dégustation de deux à quatre crus est incluse. Des cours de cuisine sont également proposés. Ils vous initieront aux secrets de la gastronomie japonaise.



Pour terminer et pour tous ceux qui préfèrent être spectateurs qu’acteurs, la table privée du domaine vous offrira une expérience gastronomique en accord avec les vins du domaine. Entre 150 et 190€ selon les millésimes choisis.





Les Allées de Cantemerle 2020



Second vin du Château Cantemerle, Les Allées de Cantemerle se présente comme un vin de partage. Presque un vin de copain que l’on ouvre d’une façon impromptue pour un repas improvisé ou un pique-nique élégant et raffiné.



Pour ce vin, l’assemblage est réalisé autour de 74% de cabernet sauvignon, de 23% de merlot avec une touche finale de 3% de petit verdot. Une robe violine presque noire avec de beaux reflets, un nez de cassis et de fruits noirs soulignent la prépondérance du cabernet sauvignon.



En bouche, c’est une jolie mâche qui souligne la texture souple de ce vin. Une fraîcheur qui vient en contre point et une longueur onctueuse caractérise ce joli vin.



Les Allées de Cantemerle 16€.





Le Brio 2020 de Cantenac Brown



Voilà un flacon qui impressionne. Avec son étiquette or qui contraste avec la noirceur de la bouteille, on est dans l’opulence et la chaleur d’un château décoré par Jacques Garcia.



Opulence, un substantif qui correspond parfaitement à ce Margaux. Pour ce millésime, Cantenac Brown a privilégié un assemblage de 62% de merlot, de 29% de cabernet sauvignon et de 9% de cabernet franc avec un élevage d’un an en barriques neuves à 25% et à 75% déjà utilisées.



Ce millésime bénéficie également -pour la première fois- d’un assemblage de cabernet sauvignon issu de parcelles de Margaux et de Cantenac. Une robe d’un grenat intense reste lumineuse et laisse la place à un nez de fruits noirs avec quelques notes d’épices.



En bouche, on retrouve la noblesse du Margaux avec sa rondeur, sa souplesse et ses tanins soyeux et élégants. Avec une finale qui se prolonge ce second vin de Cantenac Brown offre le plaisir d’un grand Margaux à un coût particulièrement raisonnable.



Brio de Cantenac Brown 2020, 31€ chez les cavistes.



Joël Chassaing-Cuvillier





« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > RinQuinQuin, l'apéro des souvenirs... Du Champagne pour les fêtes de printemps