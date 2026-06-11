Art de vivre

RinQuinQuin, l'apéro des souvenirs...

| Publié le 11/06/2026 à 02:00 | mis à jour le 07/06/2026 à 08:33

C’était une époque où l’on ne parlait pas de bartender ou de mixologie. Les cocktails étaient élaborés par des barmen en spencer blanc tandis que dans les campagnes, à l’abri des rayons du soleil on sortait la bouteille d’apéro.

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©Joël Chassaing-Cuvillier
©Joël Chassaing-Cuvillier

Un anisé pour les hommes et un vin cuit pour les dames


A cette époque, ils étaient légion dans les rayons de l’épicerie du village. Saint-Raphaël, Dubonnet, Ambassadeur, Byrrh, Lillet, Bartissol ou Vabé, autant de marques aujourd’hui délaissées, les quinquinas ont laissé la place aux vermouths plus amers et les dames chics ne prennent plus un doigt de porto.
 
Bien sûr, les rouleaux compresseurs que sont Martini ou Cinzano sont toujours présents mais il ne faut pas négliger les marques de niche qui font le bonheur des amateurs d’apéros tranquilles qui sous la tonnelle relisent quelques chapitres de La vie de Province de Balzac.

​Parmi ces marques on retiendra le RinQuinQuin

Sous ce patronyme très suggestif se cache un véritable apéritif à l’ancienne que l’on déguste tranquillement par petites gorgées dans la musique des cigales.

De son nom complet RinQuinQuin à la pêche, il associe les pêches jaunes et blanches de la vallée de la Durance à un vin blanc et aux feuilles de pêchers.
 
Avec, en attaque, une légère amertume on est séduit par la tendresse et le fruité de la pêche qui apporte rondeur et délicatesse à cet apéritif.

Elaboré par les distilleries de Provence ce vermouth tire son nom du quinquina et d’un mot d’origine provençale : requinquilhor qui voudrait dire ragaillardi.
 
Vrai ou faux, cela fleure bon le parfum de la garrigue et la musique des cigales. Il peut se boire sec ou en cocktail avec du Prosecco et de l’eau gazeuse.
 
RinQuinQuin, Distilleries et Domaines de Provence, 18,20€ chez les cavistes.
 
Joël Chassaing-Cuvillier

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