RinQuinQuin, l'apéro des souvenirs...

Sous ce patronyme très suggestif se cache un véritable apéritif à l’ancienne que l’on déguste tranquillement par petites gorgées dans la musique des cigales.



De son nom complet RinQuinQuin à la pêche, il associe les pêches jaunes et blanches de la vallée de la Durance à un vin blanc et aux feuilles de pêchers.



Avec, en attaque, une légère amertume on est séduit par la tendresse et le fruité de la pêche qui apporte rondeur et délicatesse à cet apéritif.



Elaboré par les distilleries de Provence ce vermouth tire son nom du quinquina et d’un mot d’origine provençale : requinquilhor qui voudrait dire ragaillardi.



Vrai ou faux, cela fleure bon le parfum de la garrigue et la musique des cigales. Il peut se boire sec ou en cocktail avec du Prosecco et de l’eau gazeuse.



RinQuinQuin, Distilleries et Domaines de Provence, 18,20€ chez les cavistes.



Joël Chassaing-Cuvillier