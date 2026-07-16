Art de vivre Grands Jardins : et si le vin avait toujours rêvé d'être un thé ? Par Régis Mayer | Publié le 16/07/2026 à 04:39 Il y a des idées si évidentes, une fois formulées, qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. « Grands Jardins » en est une. Sa promesse tient en une simple phrase, aussi limpide qu'un grand cru : le thé à la manière du vin. Il fallait y penser, certes, en particulier en ces temps de grande canicule, c’est une belle alternative. Partager : W f X in @

Une prouesse qui n'existait nulle part ailleurs



Une performance à la fois technique et gastronomique, obtenue au terme d'une infusion à froid millimétrée et d'un procédé de remontage unique, mis au point au cœur de l'Auvergne.



Le résultat tient dans un flacon de bourgogne, se sert dans un verre à pied et se déguste à la température du vin.



Tout, dans le geste et dans l’approche, appartient à l'univers du vin. Sauf l'ivresse, à moins qu’elle ne soit intérieure. Commençons par l'exploit, car il y en a un. « Grands Jardins » signe la première conservation naturelle et longue durée du thé et de l'eau, sans conservateur, sans sucre, sans théine et bien sûr sans alcool.Une performance à la fois technique et gastronomique, obtenue au terme d'une infusion à froid millimétrée et d'un procédé de remontage unique, mis au point au cœur de l'Auvergne.Le résultat tient dans un flacon de bourgogne, se sert dans un verre à pied et se déguste à la température du vin.Tout, dans le geste et dans l’approche, appartient à l'univers du vin. Sauf l'ivresse, à moins qu’elle ne soit intérieure.

​Une marque, deux créatifs, une ambition Derrière « Grands Jardins », la rencontre de deux esprits créatifs, Edouard Malbois et Vincent Mesnage, qui ont eu l'audace de penser au-delà du simple « sans alcool ».



Leur pari osé : offrir à la table contemporaine, et à ses nouvelles exigences, la plus belle et la plus singulière alternative au vin et au champagne.



Pas un ersatz, pas un compromis, mais un nouveau territoire gastronomique à part entière, avec ses propres codes de service et de dégustation, empruntés au vin puis revisités et réinventés.

​Un tour du monde dans chaque flacon Ce qui frappe ensuite, c'est la géographie sensible de la marque.



Du Japon au Malawi, en passant par la Chine, le Népal et le Laos, chaque parcelle est sourcée avec une véritable exigence de vigneron : la bonne récolte, de la première cueillette de printemps aux vendanges d'hiver, devient un véritable millésime.



Chaque jardin raconte son terroir, son savoir-faire, sa saison. « Grands Jardins » nous fait ainsi voyager à table les cultures du monde entier, à travers un symbole intemporel de la gastronomie française : la bouteille de vin.

​Une manufacture d'enchantements Pour les chefs, les sommeliers et les amateurs d’arômes rares, « Grands Jardins » ouvre un champ d'accords aromatiques inédit.



Pour les épicuriens et les esthètes du goût, la marque promet une expérience aussi inattendue qu'émotionnelle, pensée comme un grand cru : chaque flacon invite à la dégustation, au partage, à l'accord gastronomique.



La collection, 100% produit en France, vise à incarner un nouvel art de vivre à la française, résolument tourné vers la liberté de la table d'aujourd'hui.



On retiendra, pour résumer l'esprit singulier de la maison, cette formule qui a tout d'une signature : « Si le vin avait rêvé d'être sans alcool, il aurait été le thé à la manière du vin. »



Avec « Grands Jardins », ce rêve a désormais une adresse, une collection, et un rituel bien à lui.



Alex Kiev

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