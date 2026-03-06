Art de vivre La cave de Cairanne : vers une recherche de qualité | Publié le 06/03/2026 à 02:44 Il faut le dire, à l’instar de nombreuses coopératives viticoles, la coopérative de Cairanne avait à une certaine époque, privilégiée la quantité à la qualité. De 4 millions de bouteilles avant 2015 à 1.800.000 en 2025, le chiffre parle de lui-même. Le stade du dépôt de bilan est oublié et ce ne sont pas moins de 118 coopérateurs qui confient leur production à la coopérative. Partager : W f X in @

Aujourd’hui, pour cette cave créée en 1929, la distribution passe principalement par la vente directe et les cavistes.



Ainsi, 38% des volumes proviennent d’une agriculture biologique avec une prédilection pour des vinifications sans soufre. Des prix contenus font également partie des objectifs des vins de Cairanne.



Des vins qui bénéficient de différentes appellations : AOC Cru Cairanne, AOC Plan de Dieu ou AOC Rasteau. Ce sont avant tout des vins de plaisir dans la lignée des vins de la vallée du Rhône.



Voici une courte sélection de vins distribués par la Cave de Cairanne.

En AOC Rasteau, c‘est un vin qui bénéficie du label AB (agriculture biologique). Elégant comme peut l’être un syrah, il est tout en fruit noir avec des tanins délicats et est vendu aux environs de 10€.



La Reserve Plan de Dieu 2024 met en avant la mûre et le cassis, avec une note de garrigue. Ce Côte du Rhône village est vendu au caveau au prix de 6,90€.



En AOC Cairanne, Les Vacances 2022 du Domaine Camille Cayran est un vin puissant, épicé où les fruits noirs s’imposent dans la longueur. Parfait pour des viandes grillées ou de la venaison.



Le nom de la cuvée : « Sans souffre ajouté » se suffit à lui-même pour comprendre cet AOC Cairanne millésime 2024. Une robe d’une grande intensité presque noire, une puissance tannique, ce vin affiche la couleur du haut de ces 15°.



Quant à la cuvée L’Elégante, c’est un Cairanne bio qui fait la part belle au grenache. Un vin frais et élégant qui sent bon les petits fruits. Environ 9€ le flacon.



Voilà des vins fins et élégants avec néanmoins une belle tonicité, des vins de copains qui savent rester dans des tarifs attrayants. Mis dans un rafraîchissoir pour des soirées apéritifs ou nature pour accompagner un joli plat d’hiver les vins de Cairanne mérite d’être découverts.



A demander chez votre caviste. Renseignements sur le site de la cave :



« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »





Joël Chassaing-Cuvillier En AOC Rasteau, c‘est un vin qui bénéficie du label AB (agriculture biologique). Elégant comme peut l’être un syrah, il est tout en fruit noir avec des tanins délicats et est vendu aux environs de 10€.La Reserve Plan de Dieu 2024 met en avant la mûre et le cassis, avec une note de garrigue. Ce Côte du Rhône village est vendu au caveau au prix de 6,90€.En AOC Cairanne, Les Vacances 2022 du Domaine Camille Cayran est un vin puissant, épicé où les fruits noirs s’imposent dans la longueur. Parfait pour des viandes grillées ou de la venaison.Le nom de la cuvée : « Sans souffre ajouté » se suffit à lui-même pour comprendre cet AOC Cairanne millésime 2024. Une robe d’une grande intensité presque noire, une puissance tannique, ce vin affiche la couleur du haut de ces 15°.Quant à la cuvée L’Elégante, c’est un Cairanne bio qui fait la part belle au grenache. Un vin frais et élégant qui sent bon les petits fruits. Environ 9€ le flacon.Voilà des vins fins et élégants avec néanmoins une belle tonicité, des vins de copains qui savent rester dans des tarifs attrayants. Mis dans un rafraîchissoir pour des soirées apéritifs ou nature pour accompagner un joli plat d’hiver les vins de Cairanne mérite d’être découverts.A demander chez votre caviste. Renseignements sur le site de la cave : www.cave-cairanne.fr Joël Chassaing-Cuvillier

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