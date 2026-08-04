Art de vivre Rosé, la couleur de l'été | Publié le 04/08/2026 à 09:09 Un été chaud, ensoleillé et convivial. A l’abri du soleil sous une véranda, au bord d’une piscine, à l’occasion d’un picnic, les prétextes pour déboucher une bouteille de rosé sont multiples. Les régions de productions aussi. La France entière se met à produire des rosés. Partager : W f X in @

Des rosés d’un peu partout La Provence dans toute son acceptation bien sûr mais aussi les Pays de Loire, le Languedoc et le Sud Ouest sont largement présents dans les rayons des cavistes. Une palette géographique qui permet de découvrir la grande variété de cépage disponible en France.



Grenache, rolle, syrah, tibouren, cinsault, carignan, mourvèdre, vermantino et pinot noir sont les grands cépages qui constituent l’ossature des rosés français. Variétés de cépages mais aussi une fourchette de prix qui permet à chacun de trouver son bonheur sans être obligé de se ruiner.



Entre 5 et une vingtaine d’Euros, il est ainsi possible de trouver des vins de qualité qui seront agréables à boire. Alors préparons les seaux à glaces, voici en deux chapitres une sélection de quelques rosés pour un été en roue libre.

Pinot Noir, J.de Villebois



Bien rond en bouche, la figue sèche, les petits fruits rouges sont présents et apportent une mâche fraîche qui se poursuit dans une longueur soyeuse et fruitée. Un vin qui sera le compagnon parfait de vos soirées barbecue pour accompagner des grillades et des salades composées.

Pinot Noir rosé Val de Loire J.de Villebois 2025, 9,50 € chez les cavistes. En IGP Val de Loire, voilà un pinot noir du domaine J.de Villebois en millésime 2025. A l’opposé des rosés translucides que l’on rencontre souvent, celui-ci offre une robe soutenue presque corail. Le nez fruité penche ver la pêche jaune avec des notes de barbe à papa.Bien rond en bouche, la figue sèche, les petits fruits rouges sont présents et apportent une mâche fraîche qui se poursuit dans une longueur soyeuse et fruitée. Un vin qui sera le compagnon parfait de vos soirées barbecue pour accompagner des grillades et des salades composées.

​Domaine Siouvette 2025, une histoire de famille



Avec la cuvée Exception, on a un assemblage de grenache, de cinsault, de syrah et carignan qui est obtenu par une sélection parcellaire de chaque cépage. Des parcelles où le sous-sol de schiste apporte la minéralité originale à cette cuvée.



Un vin présenté dans un flacon original qui se distingue facilement et qui permet de découvrir une robe saumonée bien présente dans le verre. Le schiste, c’est l’éclat de la pierre à fusil que l’on retrouve dans un nez de groseilles et de framboises.



En bouche, une fraîcheur fruitée incisive offre une belle vivacité avec une touche de menthe. A découvrir avec des grillades de petits rougets et de calamars. Un vin qui bénéficie du label HVE.

Domaine Siouvette, cuvée Exception 2025, 13 € chez les cavistes. 180 ans et sept générations, voilà ce que Siouvette offre à l’imaginaire de ceux qui découvrent ces vins de la presqu’île de Saint Tropez. Une histoire où le geste et le savoir-faire traversent les années pour élaborer un vin qui perpétue la tradition française.Avec la cuvée Exception, on a un assemblage de grenache, de cinsault, de syrah et carignan qui est obtenu par une sélection parcellaire de chaque cépage. Des parcelles où le sous-sol de schiste apporte la minéralité originale à cette cuvée.Un vin présenté dans un flacon original qui se distingue facilement et qui permet de découvrir une robe saumonée bien présente dans le verre. Le schiste, c’est l’éclat de la pierre à fusil que l’on retrouve dans un nez de groseilles et de framboises.En bouche, une fraîcheur fruitée incisive offre une belle vivacité avec une touche de menthe. A découvrir avec des grillades de petits rougets et de calamars. Un vin qui bénéficie du label HVE.

​Maison Galoupet, Côtes de Provence : le G de Galoupet



Un gain pour le transport et pour la manipulation. Dans le même esprit la capsule de congé est remplacée par une simple bande de papier recyclée (tout comme la contre étiquette) et le verre de la bouteille est recyclé. Autant de soins nécessaires à la production d’un vin biologique. Cela depuis le rachat en 2019 du domaine par le groupe LVMH.



Pour ce vin qui s’inscrit dans la lignée du Château Galoupet on trouve un assemblage de cinq cépages, grenache (53%), rolle (22%), syrah (12%), cinsault (4%) et du tibouren (9%). Ce dernier, relativement rare dans les assemblages car difficile à travailler, ajoute une note d’exclusivité à cette cuvée.



Avec sa robe particulièrement pâle, le G de Galoupet s’inscrit dans la tendance actuelle des rosés presque translucides tandis que le nez dégage des arômes de pêche blanche, d’agrumes douces et de fraises. En bouche des notes d’agrumes mettent en avant le fruité de fruits à noyaux avec une tension saline pleine de vivacité.



Salade de poulpes, rougets grillés, ormeaux, oursinades ou salades de fraises et de pêches blanches voilà les accords parfaits pour le G de Galoupet.

Maison Galoupet, le G 2025, 20€ chez les cavistes. Pour ce millésime 2025, le G de Galoupet s’affiche sur un élégant flacon où une sérigraphie évoque la garrigue provençale. Mais au-delà de son aspect, la bouteille du G se veut écolo en affichant un poids léger de seulement 300 gr en regard des 500 gr que l’on rencontre habituellement.Un gain pour le transport et pour la manipulation. Dans le même esprit la capsule de congé est remplacée par une simple bande de papier recyclée (tout comme la contre étiquette) et le verre de la bouteille est recyclé. Autant de soins nécessaires à la production d’un vin biologique. Cela depuis le rachat en 2019 du domaine par le groupe LVMH.Pour ce vin qui s’inscrit dans la lignée du Château Galoupet on trouve un assemblage de cinq cépages, grenache (53%), rolle (22%), syrah (12%), cinsault (4%) et du tibouren (9%). Ce dernier, relativement rare dans les assemblages car difficile à travailler, ajoute une note d’exclusivité à cette cuvée.Avec sa robe particulièrement pâle, le G de Galoupet s’inscrit dans la tendance actuelle des rosés presque translucides tandis que le nez dégage des arômes de pêche blanche, d’agrumes douces et de fraises. En bouche des notes d’agrumes mettent en avant le fruité de fruits à noyaux avec une tension saline pleine de vivacité.Salade de poulpes, rougets grillés, ormeaux, oursinades ou salades de fraises et de pêches blanches voilà les accords parfaits pour le G de Galoupet.

​Sancerre Les Belles Vignes 2025, Fournier père & fils



Pour ce rosé, c’est le pinot noir qui a été retenu avec un élevage partant de la période des vendanges jusqu’au printemps suivant. Présenté dans un élégant flacon, ce rosé de Sancerre offre une robe d’un rose intense tirant sur le rose cerise.



Au nez, ce sont des notes florales qui s’accordent avec des arômes de fruits rouges. En bouche, on retrouve la fraîcheur gourmande des pêches blanches avec une finale d’agrumes. Voilà un rosé structuré et complexe qui s’accordera avec des plats d’été épicés.

Sancerre, Les Belles Vignes Rosé 2025, Domaine Fournier, 18,60€ chez les cavistes. S’il y un vignoble où l’on n’attend pas nécessairement, un rosé c’est bien en Sancerre. Ici, c’est le blanc et le rouge qui s’imposent en premier mais ne boudons pas notre plaisir pour découvrir un rosé issu d’une des plus belles régions viticoles.Pour ce rosé, c’est le pinot noir qui a été retenu avec un élevage partant de la période des vendanges jusqu’au printemps suivant. Présenté dans un élégant flacon, ce rosé de Sancerre offre une robe d’un rose intense tirant sur le rose cerise.Au nez, ce sont des notes florales qui s’accordent avec des arômes de fruits rouges. En bouche, on retrouve la fraîcheur gourmande des pêches blanches avec une finale d’agrumes. Voilà un rosé structuré et complexe qui s’accordera avec des plats d’été épicés.

​Les Jamelles, Reflets secrets 2025



Concernant le choix des terroirs, il conjugue des parcelles situées en bordure de littoral méditerranéen pour le climat et un sol sablonneux avec des parcelles situées dans les coteaux au-dessus de Narbonne. On retrouve là, la bonne connaissance du mourvèdre par Catherine Delaunay qui est la créatrice de cette cuvée.



D’une robe très pâle le Reflets Secrets est néanmoins un vin de caractère qui reflète ses différents terroirs. Le nez complexe met en avant quelques touches florales ainsi que des notes de petits fruits rouges, d’agrumes et d’épices.



En bouche, c’est un vin rond et soyeux qui libère une certaine minéralité dans une longueur pleine de fraîcheur. Ce rosé accompagnera parfaitement les moments conviviaux autour d’un barbecue où poulpes grillés et tapas seront les bienvenues.

Les Jamelles, Reflets Secrets 2025, 10€ chez les cavistes. Une bouteille flatteuse dont la décoration accentue la pâleur de sa robe et donne une sensation de dégradés. Baptisé Reflets Secrets ce vin du pays d’Oc est en priorité un assemblage de raisins venant de trois terroirs et de trois cépages (cinsault, mourvèdre et syrah).Concernant le choix des terroirs, il conjugue des parcelles situées en bordure de littoral méditerranéen pour le climat et un sol sablonneux avec des parcelles situées dans les coteaux au-dessus de Narbonne. On retrouve là, la bonne connaissance du mourvèdre par Catherine Delaunay qui est la créatrice de cette cuvée.D’une robe très pâle le Reflets Secrets est néanmoins un vin de caractère qui reflète ses différents terroirs. Le nez complexe met en avant quelques touches florales ainsi que des notes de petits fruits rouges, d’agrumes et d’épices.En bouche, c’est un vin rond et soyeux qui libère une certaine minéralité dans une longueur pleine de fraîcheur. Ce rosé accompagnera parfaitement les moments conviviaux autour d’un barbecue où poulpes grillés et tapas seront les bienvenues.

​Zelia de chez Marrenon, millésime 2025



Cultivé en altitude, pas loin du Mont Ventoux, le Zelia est un assemblage simple de grenache noir à 70% et de syrah à 30%.



Il bénéficie également du label agriculture biologique. Un rosé parfait pour les apéritifs, il offre un nez de groseilles et d’agrumes qui annonce une bouche fruitée de pêche blanche et de fruits rouges. Une finale saline apporte de la vivacité.



Autour d’un barbecue, avec des brochettes d’agneau, une salade de calamars ou tout simplement dans une salade de fraises.

En IGP Méditerranée, le Zelia de chez Marrenon est disponible chez les cavistes, 6,65€. Présenté dans une classique bouteille bordelaise en verre blanc, le Zelia de la coopérative Marrenon laisse voir une robe d’un rosé très pâle, presque transparente qui plait à une clientèle féminine.Cultivé en altitude, pas loin du Mont Ventoux, le Zelia est un assemblage simple de grenache noir à 70% et de syrah à 30%.Il bénéficie également du label agriculture biologique. Un rosé parfait pour les apéritifs, il offre un nez de groseilles et d’agrumes qui annonce une bouche fruitée de pêche blanche et de fruits rouges. Une finale saline apporte de la vivacité.Autour d’un barbecue, avec des brochettes d’agneau, une salade de calamars ou tout simplement dans une salade de fraises.

​Château Barbanau, l’Instant rosé 2025



Il s’agit d’un assemblage de grenache, de cinsault et de syrah. Une robe pâle, légèrement saumonée correspond parfaitement au goût des amateurs actuels. Le nez met en avant agrumes et épices tandis qu’en bouche, ce sont les petits fruits rouges, les agrumes et une touche minérale qui apportent la fraîcheur dans la longueur.



Avec des salades de poulpes, des grillades de rougets, ce rosé sera un compagnon idéal pour les apéritifs.

Château Barbanau, L’Instant rosé, 16 € chez les cavistes. Cultivé relativement haut à 400 mètres d’altitude, cet AOC Côtes de Provence affiche le label Biodyvin ainsi que celui de vin vegan. Un atout pour certains restaurateurs confrontés à des demandes pour ce type de vin.Il s’agit d’un assemblage de grenache, de cinsault et de syrah. Une robe pâle, légèrement saumonée correspond parfaitement au goût des amateurs actuels. Le nez met en avant agrumes et épices tandis qu’en bouche, ce sont les petits fruits rouges, les agrumes et une touche minérale qui apportent la fraîcheur dans la longueur.Avec des salades de poulpes, des grillades de rougets, ce rosé sera un compagnon idéal pour les apéritifs.

​Abbotts & Delaunay, Languedoc rosé 2025



Issu d’un assemblage de grenache noir (60%) et de syrah (40%), il pousse sur un sol caillouteux qui contribue à sa minéralité. Un vin qui bénéficie du label HVE (haute valeur environnementale).



Présenté dans une classique bouteille bourguignonne, il offre un décor de garrigue en transparence du flacon. Ce décor étant imprimé sur l’intérieur de la contre étiquette pour un effet très réussi. Au delà du plumage, ce rosé possède une robe soutenue où l’on devine la groseille.



Son nez puissant laisse venir des arômes de petits fruits et d’agrumes. En bouche, les petits fruits rouges sont très présents dans une précision de bonbons anglais. La finale minérale se prolonge dans un bel équilibre.



A boire frais avec quelques sardines grillées et des gambas.

Abbotts & Delaunay AOP Languedoc rosé 2025, 8,90€ chez les cavistes. Autre région du rosé, le Languedoc intègre des domaines qui mettent en avant la notion de terroir indispensable à l’élaboration des vins de qualité. C’est le cas du domaine Abbots & Delaunay qui inscrit dans son catalogue cet AOC Languedoc.Issu d’un assemblage de grenache noir (60%) et de syrah (40%), il pousse sur un sol caillouteux qui contribue à sa minéralité. Un vin qui bénéficie du label HVE (haute valeur environnementale).Présenté dans une classique bouteille bourguignonne, il offre un décor de garrigue en transparence du flacon. Ce décor étant imprimé sur l’intérieur de la contre étiquette pour un effet très réussi. Au delà du plumage, ce rosé possède une robe soutenue où l’on devine la groseille.Son nez puissant laisse venir des arômes de petits fruits et d’agrumes. En bouche, les petits fruits rouges sont très présents dans une précision de bonbons anglais. La finale minérale se prolonge dans un bel équilibre.A boire frais avec quelques sardines grillées et des gambas.

​Gassier, le Pas du Moine-350, cru Sainte-Victoire



Mais plus qu’un habillage élégant, cet AOP Côtes de Provence cru Sainte-Victoire possède tous les atouts pour réjouir les amateurs.



Assemblage de cinsault, de grenache, de syrah et de vermentino, ce rosé est issu d’une culture biologique. Un élevage de 2 à 4 mois est effectué avant la mise en bouteilles. Une robe pâle avec des reflets nacrés se laisse découvrir dans son flacon de verre blanc.



Au nez, les fruits rouges s’accordent avec des fruits exotiques. En bouche, c’est le fruité et la rondeur de fruits noyaux qui se manifestent en premier laissant la place à une longueur de groseilles et d’agrumes.



A découvrir avec quelques rougets grillés ou des poulpes en salade ou une brochette de Saint-Jacques.

Gassier, le Pas du Moine-350, cru Sainte Victoire, 18,90€. Avec son élégant flacon hexagonal que certains conserveront en carafe à eau, le Pas du Moine-350 ne peut être que remarqué dans les rayons des cavistes.Mais plus qu’un habillage élégant, cet AOP Côtes de Provence cru Sainte-Victoire possède tous les atouts pour réjouir les amateurs.Assemblage de cinsault, de grenache, de syrah et de vermentino, ce rosé est issu d’une culture biologique. Un élevage de 2 à 4 mois est effectué avant la mise en bouteilles. Une robe pâle avec des reflets nacrés se laisse découvrir dans son flacon de verre blanc.Au nez, les fruits rouges s’accordent avec des fruits exotiques. En bouche, c’est le fruité et la rondeur de fruits noyaux qui se manifestent en premier laissant la place à une longueur de groseilles et d’agrumes.A découvrir avec quelques rougets grillés ou des poulpes en salade ou une brochette de Saint-Jacques.

​VLO, Vagues rosé



Il s’agit ici d’un assemblage de mourvèdre et de caladoc (croisement de grenache et de malbec) qui titre 12° avec moins de 100Kcal par verre. Une alternative aux vins sans alcool. En bouche, on retrouve la fraîcheur des bonbons anglais avec une note mentholée tandis que sa robe soutenue se rapproche de la groseille. Le prix semble ici soutenu.

V.L.O. Vague rosé, 9,50€. Grande et moyenne surface. Il s’agit ici d’une appellation Vin de France qui évite la plupart des contraintes normatives aux producteurs. Vin de copains que l’on consomme debout au comptoir ou autour d’une partie de pétanque, ce rosé baptisé V.L.O pour Very Light Organic est un produit destiné à concurrencer la bière dans les bistros.Il s’agit ici d’un assemblage de mourvèdre et de caladoc (croisement de grenache et de malbec) qui titre 12° avec moins de 100Kcal par verre. Une alternative aux vins sans alcool. En bouche, on retrouve la fraîcheur des bonbons anglais avec une note mentholée tandis que sa robe soutenue se rapproche de la groseille. Le prix semble ici soutenu.

​Château Sainte Marguerite Symphonie Il existe en Provence et ailleurs des vignerons qui produisent des rosés de grande qualité et sont les porte-drapeaux des domaines qui refusent de tomber dans un simple marketing. A cet égard, le domaine du Château Sainte Marguerite est l’exemple en la matière de ce qu’il faut faire pour donner aux rosés la réputation qu’ils méritent.



Dans ce grand domaine, la qualité du travail fourni pour l’élaboration de ses vins est primordiale.



Aujourd’hui la collection comporte trois vins, la cuvée Symphonie, la Fantastique et la Marguerite. En porte d’entrée à la gamme, la cuvée Symphonie est un Grand cru classé des Côtes de Provence.



Une cuvée qui est à l’origine en 1999 de cette série de trois vins. Pour ce millésime 2025, l’assemblage est en grenache à 50%, en cinsault à 45% et en rolle à 5%. Des raisins issus de parcelles situées à La-Londe-les-Maures (sol de schistes) et à Pierrefeu (sol argilo calcaire). Un vin qui est certifié biologique et vegan.



Présentée dans un élégant flacon où figure une simple marguerite, la cuvée Symphonie laisse voir une robe pâle, légèrement saumonée. Au nez, c’est la pêche blanche et le zeste d’agrumes que l’on ressent. En bouche, l’équilibre entre la pêche blanche et les agrumes laisse percevoir une légère salinité méditerranéenne.



Un rosé de gastronomie qui sera parfait avec des fruits de mer, une langouste grillée ou quelques rougets au barbecue. Adossée au groupe Pernod Ricard, la famille Fayard peut ainsi offrir des rosés de qualité qui mettent en avant le travail effectué par les grands noms du rosé.



Château Sainte Marguerite, Grand Cru Classé Symphonie, 19,90€.



Joël Chassaing-Cuvillier

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

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