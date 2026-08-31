Foire aux vins, une tradition bien ancrée

Profitez de l’automne pour enrichir sa cave à vins
En revanche, les foires d’automne sont l’occasion d’enrichir sa cave à moindre coût et surtout de découvrir des flacons rares ou originaux.
L’offre est souvent large notamment en bordeaux et en vins du sud-ouest mais toujours aussi réduite en vins de Bourgogne.
L’Alsace est bien représentée ainsi que les vins de Loire. Aujourd’hui, dans cette courte sélection des vins proposés par le groupe Intermarché, nous avons retenu des vins dont le prix se situe sous la barre symbolique des dix euros.
L’offre est souvent large notamment en bordeaux et en vins du sud-ouest mais toujours aussi réduite en vins de Bourgogne.
L’Alsace est bien représentée ainsi que les vins de Loire. Aujourd’hui, dans cette courte sélection des vins proposés par le groupe Intermarché, nous avons retenu des vins dont le prix se situe sous la barre symbolique des dix euros.
Une sélection de vins à moins de dix euros
Une exception pour le Sauterne Château Delmond de 2018 qui s’affiche à 15,49 €.
Un tarif compensé par celui du Château Portal, un Haut Medoc dont le prix de 3,15 € est particulièrement attractif et souligne également le niveau de productivité des vins de bordeaux. Ce Bordeaux a été récompensé par une étoile au Guide Hachette du vin.
Nous avons également retenu un vin de Bourgogne à 8,90 €. Il s’agit du Domaine des Communaux 2024 qui bénéficie du coup de cœur et d’une étoile au Guide Hachette du vin. Les amateurs de pinot noir ne devraient pas bouder leur plaisir avec cette AOP au tarif attractif.
Légèrement plus au sud, c’est un Vacqueyras du Domaine Grangeon et Filles millésime 2024 qui a attiré notre attention. Un flacon qui s’affiche à un tarif raisonnable de 8,20 €.
Plus structuré que le pinot noir tout en restant dans la légèreté ce millésime 2024 cultivé en bio est particulièrement accessible.
Un tarif compensé par celui du Château Portal, un Haut Medoc dont le prix de 3,15 € est particulièrement attractif et souligne également le niveau de productivité des vins de bordeaux. Ce Bordeaux a été récompensé par une étoile au Guide Hachette du vin.
Nous avons également retenu un vin de Bourgogne à 8,90 €. Il s’agit du Domaine des Communaux 2024 qui bénéficie du coup de cœur et d’une étoile au Guide Hachette du vin. Les amateurs de pinot noir ne devraient pas bouder leur plaisir avec cette AOP au tarif attractif.
Légèrement plus au sud, c’est un Vacqueyras du Domaine Grangeon et Filles millésime 2024 qui a attiré notre attention. Un flacon qui s’affiche à un tarif raisonnable de 8,20 €.
Plus structuré que le pinot noir tout en restant dans la légèreté ce millésime 2024 cultivé en bio est particulièrement accessible.
Le vin le plus rare de notre sélection
Il s’agit d’un vin géorgien. Il faut savoir que ce serait en Géorgie que se trouveraient les origines du vin et de la vinification.
C’est sans doute dans un esprit de recherche que certains vignerons français ou étrangers utilisent des jarres géorgiennes enterrées pour élever leurs vins.
Une méthode utilisée il y a plus de 6.000 ans. Ce Taoba rouge millésime 2023 de la région de Kakheti s’affiche à 9,90€ et bénéficie également d’un coup de cœur et d’une étoile accordés par le Guide Hachette du vin.
C’est sans doute dans un esprit de recherche que certains vignerons français ou étrangers utilisent des jarres géorgiennes enterrées pour élever leurs vins.
Une méthode utilisée il y a plus de 6.000 ans. Ce Taoba rouge millésime 2023 de la région de Kakheti s’affiche à 9,90€ et bénéficie également d’un coup de cœur et d’une étoile accordés par le Guide Hachette du vin.
Une offre de près de 600 références
Voilà pour notre courte sélection qui s’inscrit dans une offre qui ne comprend pas moins de 566 références et se situe sous la barre symbolique des 15 €.
On retiendra également les 45 références sélectionnées par le Guide hachette du vin et qui ont été choisies à l’aveugle par les experts du Guide Hachette parmi les vins référencés par Intermarché.
Il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider par les cavistes Intermarché qui vous aideront à compléter votre cave de flacons classiques ou originaux. Le principal étant de vous faire plaisir et surtout d’acheter des vins que l’on ne boit pas habituellement.
Joël Chassing-Cuvillier
On retiendra également les 45 références sélectionnées par le Guide hachette du vin et qui ont été choisies à l’aveugle par les experts du Guide Hachette parmi les vins référencés par Intermarché.
Il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider par les cavistes Intermarché qui vous aideront à compléter votre cave de flacons classiques ou originaux. Le principal étant de vous faire plaisir et surtout d’acheter des vins que l’on ne boit pas habituellement.
Joël Chassing-Cuvillier