Foire aux vins, une tradition bien ancrée

Une exception pour le Sauterne Château Delmond de 2018 qui s’affiche à 15,49 €.



Un tarif compensé par celui du Château Portal, un Haut Medoc dont le prix de 3,15 € est particulièrement attractif et souligne également le niveau de productivité des vins de bordeaux. Ce Bordeaux a été récompensé par une étoile au Guide Hachette du vin.



Nous avons également retenu un vin de Bourgogne à 8,90 €. Il s’agit du Domaine des Communaux 2024 qui bénéficie du coup de cœur et d’une étoile au Guide Hachette du vin. Les amateurs de pinot noir ne devraient pas bouder leur plaisir avec cette AOP au tarif attractif.



Légèrement plus au sud, c’est un Vacqueyras du Domaine Grangeon et Filles millésime 2024 qui a attiré notre attention. Un flacon qui s’affiche à un tarif raisonnable de 8,20 €.



Plus structuré que le pinot noir tout en restant dans la légèreté ce millésime 2024 cultivé en bio est particulièrement accessible.