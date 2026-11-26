Une salariée de 62 ans s'apprête à envoyer sa demande de retraite sur internet - Illustration générée par IA
Au Sénat, Farandou ne touchera pas au plafond
Le seuil qui inquiète les futurs retraités ne bougera pas, du moins pas avant d'avoir produit ses effets. Mercredi 25 novembre, la sénatrice Corinne Bourcier (Les Indépendants-République et Territoires) a contesté le plafond de revenus au-delà duquel la pension sera réduite. Jean-Pierre Farandou lui a répondu que la réforme « a pour objectif de revenir sur des comportements déviants » et de maintenir les gens dans l'emploi.
Le ministre du Travail a aussi chiffré ce que la mesure doit rapporter : 2 milliards d'euros d'économies pour la Sécurité sociale. Il ne veut pas toucher au seuil avant d'avoir mesuré les effets de la réforme, alors que plusieurs parlementaires l'ont critiqué ces dernières semaines. Pour ceux d'entre nous qui préparent leur départ, il reste une échappatoire : une retraite qui démarre au plus tard le 1er décembre 2026.
Le ministre du Travail a aussi chiffré ce que la mesure doit rapporter : 2 milliards d'euros d'économies pour la Sécurité sociale. Il ne veut pas toucher au seuil avant d'avoir mesuré les effets de la réforme, alors que plusieurs parlementaires l'ont critiqué ces dernières semaines. Pour ceux d'entre nous qui préparent leur départ, il reste une échappatoire : une retraite qui démarre au plus tard le 1er décembre 2026.
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Ce que le cumul emploi-retraite vous coûtera dès 2027
C'est l'âge qui décide de ce que vous perdrez, et non plus votre nombre de trimestres. Si votre retraite démarre à partir du 1er janvier 2027 et que vous retravaillez entre l'âge légal et 67 ans, vos revenus pourront atteindre 7 000 euros brut par année civile sans rien vous coûter, soit environ 583 euros par mois. Attention, ce compte inclut aussi vos revenus de remplacement, comme les indemnités journalières d'un arrêt maladie. Au-delà, comme le détaille la fiche de Service-Public sur les nouvelles règles, la baisse de vos pensions est égale à 50 % du dépassement.
L'Assurance retraite donne un exemple parlant : avec un revenu annuel de 10 000 euros, vous dépassez le seuil de 3 000 euros, et votre retraite est diminuée de 1 500 euros. Ce seuil sera revalorisé chaque année au 1er janvier, comme le plafond de la Sécurité sociale. Mais avant 67 ans, ces nouvelles périodes travaillées ne vous donneront pas droit à une seconde retraite.
Avant l'âge légal, la règle est encore plus sévère : vos revenus d'activité seront déduits en totalité de votre pension, dès le premier euro. La retenue sera étalée et ne pourra pas réduire votre pension de plus d'un tiers. À partir de 67 ans, à l'inverse, vous cumulerez sans plafond, et vos cotisations vous ouvriront de nouveaux droits.
L'Assurance retraite donne un exemple parlant : avec un revenu annuel de 10 000 euros, vous dépassez le seuil de 3 000 euros, et votre retraite est diminuée de 1 500 euros. Ce seuil sera revalorisé chaque année au 1er janvier, comme le plafond de la Sécurité sociale. Mais avant 67 ans, ces nouvelles périodes travaillées ne vous donneront pas droit à une seconde retraite.
Avant l'âge légal, la règle est encore plus sévère : vos revenus d'activité seront déduits en totalité de votre pension, dès le premier euro. La retenue sera étalée et ne pourra pas réduire votre pension de plus d'un tiers. À partir de 67 ans, à l'inverse, vous cumulerez sans plafond, et vos cotisations vous ouvriront de nouveaux droits.
Déjà retraité ? Rien ne change pour vous
Ceux d'entre nous qui touchent déjà leur pension peuvent souffler. La réforme ne vise que les assurés qui obtiendront pour la première fois une pension de retraite à partir du 1er janvier 2027. Les anciennes règles continueront de s'appliquer aux personnes parties avant cette date, même si elles reprennent une activité en 2027. L'Assurance retraite précise qu'elles vaudront même si vous reprenez un emploi dans plusieurs années.
Les deux décrets du 2 novembre, parus au Journal officiel du 3 novembre, prévoient aussi des dérogations pour certaines professions. Elles concernent des métiers marqués par des difficultés de recrutement, ou des activités d'intérêt général qui concourent à un service public. Avant de renoncer à travailler, demandez donc à votre caisse si votre métier en fait partie.
Les deux décrets du 2 novembre, parus au Journal officiel du 3 novembre, prévoient aussi des dérogations pour certaines professions. Elles concernent des métiers marqués par des difficultés de recrutement, ou des activités d'intérêt général qui concourent à un service public. Avant de renoncer à travailler, demandez donc à votre caisse si votre métier en fait partie.
Partir sous les anciennes règles : le compte à rebours
Pour ceux qui ne sont pas encore partis, tout devient une affaire de calendrier. Le point de départ d'une retraite est obligatoirement le 1er jour d'un mois, et il ne peut pas être antérieur à la date de dépôt de votre demande. Service-Public admet un départ le jour même d'un dépôt fait le 1er du mois, mais l'Assurance retraite écrit que le départ est fixé au plus tôt au premier jour du mois qui suit la réception de la demande.
Faites le compte avec moi : le dernier départ qui garde les anciennes règles est celui du 1er décembre 2026. Ne jouez pas avec la limite : déposez votre demande au plus tard lundi 30 novembre, en indiquant expressément le 1er décembre comme date de départ. Le délai est très court, puisque l'Assurance retraite demande en temps normal de déposer sa demande cinq mois avant la date de départ. Il suppose aussi que vous ayez atteint l'âge où vous pouvez partir, l'âge légal ou plus tôt en carrière longue, et que vous cessiez votre activité, puisque la liquidation de la pension suppose en principe la cessation définitive d'activité.
Sous les anciennes règles, vous pourrez cumuler sans limite si vous avez obtenu toutes vos retraites et le taux plein, par l'âge ou par la durée d'assurance. Sinon, votre pension et vos revenus réunis ne devront pas dépasser la moyenne de vos revenus d'activité des trois derniers mois civils, ou 1,6 fois le Smic si c'est plus avantageux. Et si vous comptez retravailler chez votre dernier employeur, il vous faudra attendre six mois après le départ de votre retraite.
Faites le compte avec moi : le dernier départ qui garde les anciennes règles est celui du 1er décembre 2026. Ne jouez pas avec la limite : déposez votre demande au plus tard lundi 30 novembre, en indiquant expressément le 1er décembre comme date de départ. Le délai est très court, puisque l'Assurance retraite demande en temps normal de déposer sa demande cinq mois avant la date de départ. Il suppose aussi que vous ayez atteint l'âge où vous pouvez partir, l'âge légal ou plus tôt en carrière longue, et que vous cessiez votre activité, puisque la liquidation de la pension suppose en principe la cessation définitive d'activité.
Sous les anciennes règles, vous pourrez cumuler sans limite si vous avez obtenu toutes vos retraites et le taux plein, par l'âge ou par la durée d'assurance. Sinon, votre pension et vos revenus réunis ne devront pas dépasser la moyenne de vos revenus d'activité des trois derniers mois civils, ou 1,6 fois le Smic si c'est plus avantageux. Et si vous comptez retravailler chez votre dernier employeur, il vous faudra attendre six mois après le départ de votre retraite.
Un décret contesté jusqu'au bout
Évidemment, la bataille parlementaire n'est pas finie. Le sénateur Xavier Iacovelli, président du groupe RDPI, a demandé le 4 novembre au gouvernement de retirer son décret, rapporte Public Sénat. Le ministre, lui, préfère mettre en avant la retraite progressive, qui concerne un salarié encore en activité à temps partiel.
Pour ma part, je ne parierais pas sur un recul d'ici au 1er janvier : les décrets sont publiés, et le ministre veut d'abord laisser la réforme s'appliquer avant d'en faire le bilan. Si votre retraite démarre en 2027 et que vous comptez travailler, gardez ces 7 000 euros en tête avant de signer votre contrat, car au-delà, chaque euro gagné coûtera 50 centimes à votre pension.
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