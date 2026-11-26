Pour ceux qui ne sont pas encore partis, tout devient une affaire de calendrier. Le point de départ d'une retraite est obligatoirement le 1er jour d'un mois, et il ne peut pas être antérieur à la date de dépôt de votre demande. Service-Public admet un départ le jour même d'un dépôt fait le 1er du mois, mais l'Assurance retraite écrit que le départ est fixé au plus tôt au premier jour du mois qui suit la réception de la demande.



Faites le compte avec moi : le dernier départ qui garde les anciennes règles est celui du 1er décembre 2026. Ne jouez pas avec la limite : déposez votre demande au plus tard lundi 30 novembre, en indiquant expressément le 1er décembre comme date de départ. Le délai est très court, puisque l'Assurance retraite demande en temps normal de déposer sa demande cinq mois avant la date de départ. Il suppose aussi que vous ayez atteint l'âge où vous pouvez partir, l'âge légal ou plus tôt en carrière longue, et que vous cessiez votre activité, puisque la liquidation de la pension suppose en principe la cessation définitive d'activité.



Sous les anciennes règles, vous pourrez cumuler sans limite si vous avez obtenu toutes vos retraites et le taux plein, par l'âge ou par la durée d'assurance. Sinon, votre pension et vos revenus réunis ne devront pas dépasser la moyenne de vos revenus d'activité des trois derniers mois civils, ou 1,6 fois le Smic si c'est plus avantageux. Et si vous comptez retravailler chez votre dernier employeur, il vous faudra attendre six mois après le départ de votre retraite.