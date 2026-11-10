Emploi et Cumul Emploi-Retraite

Cumul emploi-retraite moins avantageux en 2027 : pour votre micro-entreprise, le seuil de 7 000 € se lit de deux façons

Vous partirez à la retraite en 2027 et vous comptez l'arrondir en micro-entreprise, avec quelques missions de conseil, des cours particuliers ou un étal sur le marché ? Pour vous aussi, le cumul emploi-retraite devient moins avantageux. Mais une question pèse autant que le seuil lui-même : la part de vos recettes que votre caisse mettra en face, et sur ce point les textes publiés début novembre se prêtent à deux lectures.

Par Fabrice Crozier | Publié le 10 Novembre 2026 à 08:29 | mis à jour le 10 Novembre 2026 à 08:29



Cumul emploi-retraite moins avantageux : ce que le décret compte pour votre micro-entreprise 606 000 retraités de 55 ans ou plus cumulaient pension et activité, et 17,8 % d'entre eux travaillaient comme artisans, commerçants ou chefs d'entreprise. Pour ceux qui travaillent en micro-entreprise, le



Or cet article du code ne parle pas de recettes brutes. Il prévoit que les prestations des micro-entrepreneurs sont calculées sur leurs recettes après un abattement de 71 % pour la vente de marchandises, de 50 % pour les prestations de services commerciales ou artisanales et de 34 % pour les activités libérales. D'où deux lectures du même texte. La Fédération hospitalière de France, dans sa synthèse des décrets, applique cet abattement aux revenus pris en compte. Que Choisir, de son côté, retient les recettes, et non le bénéfice.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Pour un salarié, la règle se lit sans détour : le revenu mis en face du seuil, c'est le salaire soumis à la CSG. Pour nous qui envisageons de travailler à notre compte, c'est moins simple, et la question ne concerne pas une poignée de retraités. En 2023,retraités de 55 ans ou plus cumulaient pension et activité, et 17,8 % d'entre eux travaillaient comme artisans, commerçants ou chefs d'entreprise. Pour ceux qui travaillent en micro-entreprise, le décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026 relatif au cumul emploi-retraite s'en remet aux recettes définies par un article du code de la Sécurité sociale, le L613-7. Ce renvoi tient en une ligne, et toute la question est là.Or cet article du code ne parle pas de recettes brutes. Il prévoit que les prestations des micro-entrepreneurs sont calculées sur leurs recettes après un abattement depour la vente de marchandises, de 50 % pour les prestations de services commerciales ou artisanales et de 34 % pour les activités libérales. D'où deux lectures du même texte. La Fédération hospitalière de France, dans sa synthèse des décrets, applique cet abattement aux revenus pris en compte. Que Choisir, de son côté, retient les recettes, et non le bénéfice.

Recettes brutes ou abattues : ce que la lecture change sur votre pension Prenons un ancien cadre devenu consultant, dont la pension démarre en 2027 entre l'âge légal et 67 ans, et qui facture 12 000 euros sur l'année. Si sa caisse compte ses recettes brutes, il dépasse de 5 000 euros le seuil de 7 000 euros, et sa pension baisse de la moitié de ce dépassement, soit 2 500 euros sur l'année. Si elle applique l'abattement de 34 % des activités libérales, ses 12 000 euros ne pèsent plus que 7 920 euros : le dépassement tombe à 920 euros, et la retenue à 460 euros. Même activité, même facturation, et plus de 2 000 euros d'écart en un an.



L'écart grossit encore d'un métier à l'autre, puisque l'abattement varie avec l'activité. Avec lui, il faudrait facturer un peu plus de 10 600 euros dans une activité libérale pour atteindre les 7 000 euros, 14 000 euros pour des prestations de services artisanales ou commerciales, et un peu plus de 24 100 euros pour la vente de marchandises. Sans lui, le seuil reste à 7 000 euros de recettes dans chacun de ces trois métiers. Pour quelqu'un qui vend ses confitures ou ses objets chinés sur les marchés, la différence change la nature même du projet. Avant l'âge légal, en cas de carrière longue par exemple, la pension est réduite de 100 % des revenus retenus, dès le premier euro : la question brut ou abattu pèse alors plus lourd encore.



Déclaration, retenue, cotisations : ce qui vaut dans les deux lectures



Vos cotisations, elles, ne vous rapporteront rien de plus avant 67 ans. Que vous partiez avant l'âge légal ou entre l'âge légal et 67 ans, ces nouvelles périodes travaillées ne donnent pas droit à une seconde retraite. En revanche, les périodes travaillées en cumul après 67 ans donneront droit à une seconde retraite, et le plafond de 7 000 euros ne s'appliquera plus.

Sur le même sujet :

Cumul emploi-retraite : les décrets sont parus, et si vous partez en 2027 en comptant travailler à la retraite, voici ce que votre caisse retiendra sur votre pension D'ailleurs, certaines règles s'appliqueront à nos micro-entreprises dans les deux lectures. Si votre première pension prend effet à compter du 1er janvier 2027 et que vous travaillez à votre compte, vous aurez un mois après la reprise ou la poursuite de votre activité pour adresser une déclaration à votre caisse. Elle porte sur l'activité, sa date de début et sa nature, et les régimes contrôleront chaque année qu'elle a bien été faite. Autre point, moins net : si vos recettes d'un mois dépassent vos pensions de ce même mois, un article du texte permet d'appliquer la réduction entièrement dès ce mois-là, par anticipation. Seulement, un autre article écarte ce mécanisme pour les travailleurs indépendants, si bien que la règle reste à confirmer auprès de votre caisse.Vos cotisations, elles, ne vous rapporteront rien de plus avant 67 ans. Que vous partiez avant l'âge légal ou entre l'âge légal et 67 ans, ces nouvelles périodes travaillées ne donnent pas droit à une seconde retraite. En revanche, les périodes travaillées en cumul après 67 ans donneront droit à une seconde retraite, et le plafond de 7 000 euros ne s'appliquera plus.

Avant de créer votre micro-entreprise, la question à poser à votre caisse L'Assurance retraite annonce un simulateur en ligne, qui permettra d'estimer la réduction de votre pension à partir d'un revenu prévisionnel. Il sera disponible au cours du premier trimestre 2027, c'est-à-dire après le démarrage de votre activité si vous comptez facturer dès janvier. Sauf que tout dépendra du montant que vous lui donnerez à calculer, brut ou abattu.



Pour ma part, je ne créerais pas ma micro-entreprise sans avoir demandé par écrit à ma caisse quel montant elle retiendra pour mon activité, en précisant s'il s'agit de vente, de prestations de services ou d'une activité libérale. La réponse peut faire plus que tripler les recettes que vous pourrez encaisser sans toucher à votre pension, et elle se garde précieusement le jour où la caisse fera ses comptes.