Emploi et Cumul Emploi-Retraite

Cumul emploi-retraite : les décrets sont parus, et si vous partez en 2027 en comptant travailler à la retraite, voici ce que votre caisse retiendra sur votre pension

Les règles du cumul emploi-retraite ne sont plus un projet : les deux décrets qui les fixent sont parus mardi au Journal officiel. Si vous comptez travailler à la retraite et que votre pension démarrera en 2027 ou plus tard, ils confirment le durcissement prévu et fixent la manière dont votre caisse reprendra ce que vous aurez gagné au-delà du seuil. L'une de leurs règles, elle, n'a pas attendu le mois de janvier.

Par Fabrice Crozier | Publié le 4 Novembre 2026 à 12:01 | mis à jour le 4 Novembre 2026 à 12:01



Cumul emploi-retraite : les deux décrets sont parus 1er janvier 2027. Si vous êtes déjà en cumul, ou si votre retraite démarre avant cette date, les règles actuelles du cumul continueront de s'appliquer à vous.



Le montant attendu est confirmé. Entre votre âge légal de départ et 67 ans, vos revenus pourront atteindre 7 000 euros sur l'année civile sans que votre pension soit réduite, un seuil fixé pour l'année 2027. Le décret prévoit de le revaloriser au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond de la Sécurité sociale, si bien que ce chiffre bougera d'une année sur l'autre.

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Ce que votre caisse retirera de votre pension 1 500 euros sur l'année. Ce seuil ne compte pas que votre salaire, puisque vos revenus de remplacement s'y ajoutent, comme les indemnités journalières d'un arrêt maladie.



Avant votre âge légal, ce qui vise ceux qui partent plus tôt au titre d'une carrière longue, la règle sera bien plus dure. Votre retraite sera réduite du montant de votre nouveau revenu, et elle pourra même être totalement suspendue si ce revenu dépasse le montant de votre retraite, précise l'Assurance retraite. Ces années de travail avant 67 ans n'ouvriront pas droit à une seconde retraite. En revanche, passé 67 ans, vous cumulerez sans plafond, et ce travail comptera pour une seconde pension.

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Travailler à la retraite dès 2027 : le gouvernement prépare le décret du cumul emploi-retraite, et vos arrêts maladie pourront aussi réduire votre pension Au-delà de ce seuil, la moitié de ce que vous gagnez en plus sera retirée de votre pension. L'Assurance retraite le chiffre sur sa page consacrée aux nouvelles règles : avec un revenu annuel de 10 000 euros, vous dépassez le seuil de 3 000 euros. Votre retraite diminuera alors desur l'année. Ce seuil ne compte pas que votre salaire, puisque vos revenus de remplacement s'y ajoutent, comme les indemnités journalières d'un arrêt maladie.Avant votre âge légal, ce qui vise ceux qui partent plus tôt au titre d'une carrière longue, la règle sera bien plus dure. Votre retraite sera réduite du montant de votre nouveau revenu, et elle pourra même être totalement suspendue si ce revenu dépasse le montant de votre retraite, précise l'Assurance retraite. Ces années de travail avant 67 ans n'ouvriront pas droit à une seconde retraite. En revanche, passé 67 ans, vous cumulerez sans plafond, et ce travail comptera pour une seconde pension.

Si votre salaire du mois dépasse votre pension Le décret 2026-1017 règle aussi le calendrier de la retenue, et il réserve une surprise aux salariés. En principe, la réduction est calculée sur l'année civile, puis déduite par fractions égales sur les douze mois suivants, sans pouvoir réduire vos pensions de plus d'un tiers. Mais si vous êtes salarié ou micro-entrepreneur et que vos revenus d'un mois dépassent vos pensions de ce même mois, la réduction pourra être appliquée en totalité dès ce mois-là, par anticipation. Vous aurez alors un mois, à compter du moment où vous en êtes informé, pour la contester.



La retenue portera d'abord sur vos retraites de base, de la plus élevée à la plus faible, et ne touchera vos retraites complémentaires que s'il reste un reliquat. Si vous travaillez à votre compte, l'obligation est plus stricte encore : toute reprise ou poursuite d'activité devra être déclarée dans le mois qui suit. À défaut, le versement de votre pension de base et de votre complémentaire sera suspendu à titre conservatoire jusqu'à votre déclaration.



Un trop-perçu repris d'office sur votre retraite Une autre règle passe plus inaperçue, et elle ne concerne pas seulement les futurs retraités. Le décret 2026-1016 complète le code de la Sécurité sociale pour permettre aux caisses d'opérer d'office et sans formalité des retenues sur les pensions, afin de récupérer les sommes payées indûment. Contrairement au reste des deux textes, cette disposition n'a pas attendu janvier : elle est entrée en vigueur dès ce mercredi 4 novembre, un jour après la publication.



Concrètement, une somme versée à tort, par exemple une pension servie en entier alors que vos revenus imposaient une réduction, pourra être reprise directement sur vos versements suivants. Le texte pose une limite : les retenues ne pourront pas dépasser la fraction saisissable de votre pension, qui se calcule comme pour un salaire. Je vous conseille donc de déclarer sans attendre toute reprise de travail et de garder vos bulletins de paie, car c'est sur votre retraite que se réglera une erreur.



Les exceptions retenues, et le cas des droits d'auteur Le décret 2026-1016 dresse enfin la liste des activités dont les revenus ne sont pas pris en compte dans le seuil. On y trouve les assistants maternels et familiaux, les gardes d'enfants, les transports scolaires, les réserves militaire et sanitaire, ou encore la participation à des jurys. Les médecins et infirmiers retraités qui assurent des vacations à la demande d'un hôpital ou d'un établissement médico-social y échappent aussi, dans la limite de 910 heures ou 260 demi-journées par an et d'un plafond de revenus égal à celui de la Sécurité sociale. Les professionnels de santé qui exercent en zone sous-dotée y échappent aussi.



Les auteurs, eux, devront compter. Des organisations qui les représentent s'inquiétaient le 30 octobre d'un projet distinguant les droits d'auteur en fonction de la date de création de l'œuvre. Le décret publié maintient cette distinction : vos droits ne sont exclus du calcul que si vous les perceviez déjà avant votre retraite ou s'ils viennent d'une œuvre créée avant elle. Pour ceux d'entre nous qui commenceront à écrire ou à composer une fois retraités, un premier livre comptera bel et bien dans les revenus.



Pour nous qui partirons en 2027, la question n'est plus de savoir si la règle changera, mais combien vous comptez gagner chaque année avant vos 67 ans. Le simulateur annoncé par l'Assurance retraite pour le premier trimestre 2027 aidera à faire ce compte, à condition de le faire avant de signer votre prochain contrat.