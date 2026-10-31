Travailler à la retraite dès 2027 : le gouvernement prépare le décret du cumul emploi-retraite, et vos arrêts maladie pourront aussi réduire votre pension

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À deux mois de l'échéance, le texte qui dira combien vous pourrez gagner sans toucher à votre pension n'est pas encore paru au Journal officiel. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a posé le principe dans son article 102, mais elle renvoie l'essentiel à un décret, que l'Assurance retraite annonce avant la fin de l'année. Or ce décret circule déjà sous forme de projet, au point que la CFDT Retraités a mis à jour le 30 octobre sa fiche consacrée au cumul pour en tenir compte. Le même jour, quatorze organisations d'auteurs et sociétés de gestion, parmi lesquelles la SACD, la Sacem et la SGDL, ont publié un communiqué commun pour en contester une disposition.Le montant clé, lui, est annoncé. Entre votre âge légal de départ et 67 ans, vous pourrez gagner jusqu'àsans que votre retraite soit amputée, un forfait que la CFDT retrouve dans le projet pour 2027 et qui sera revalorisé chaque année. Au-delà, la moitié de ce que vous gagnez en plus sera déduite de votre pension. L'Assurance retraite en donne un exemple parlant : avec 10 000 euros de revenus dans l'année, vous le dépassez de 3 000 euros, et votre retraite diminue de