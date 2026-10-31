Travailler à la retraite dès 2027 : le gouvernement prépare le décret du cumul emploi-retraite, et vos arrêts maladie pourront aussi réduire votre pension

Cumul emploi-retraite : le décret de 2027 circule déjà
À deux mois de l'échéance, le texte qui dira combien vous pourrez gagner sans toucher à votre pension n'est pas encore paru au Journal officiel. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a posé le principe dans son article 102, mais elle renvoie l'essentiel à un décret, que l'Assurance retraite annonce avant la fin de l'année. Or ce décret circule déjà sous forme de projet, au point que la CFDT Retraités a mis à jour le 30 octobre sa fiche consacrée au cumul pour en tenir compte. Le même jour, quatorze organisations d'auteurs et sociétés de gestion, parmi lesquelles la SACD, la Sacem et la SGDL, ont publié un communiqué commun pour en contester une disposition.
Le montant clé, lui, est annoncé. Entre votre âge légal de départ et 67 ans, vous pourrez gagner jusqu'à 7 000 euros bruts par an sans que votre retraite soit amputée, un forfait que la CFDT retrouve dans le projet pour 2027 et qui sera revalorisé chaque année. Au-delà, la moitié de ce que vous gagnez en plus sera déduite de votre pension. L'Assurance retraite en donne un exemple parlant : avec 10 000 euros de revenus dans l'année, vous le dépassez de 3 000 euros, et votre retraite diminue de 1 500 euros.
Le montant clé, lui, est annoncé. Entre votre âge légal de départ et 67 ans, vous pourrez gagner jusqu'à 7 000 euros bruts par an sans que votre retraite soit amputée, un forfait que la CFDT retrouve dans le projet pour 2027 et qui sera revalorisé chaque année. Au-delà, la moitié de ce que vous gagnez en plus sera déduite de votre pension. L'Assurance retraite en donne un exemple parlant : avec 10 000 euros de revenus dans l'année, vous le dépassez de 3 000 euros, et votre retraite diminue de 1 500 euros.
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Vos arrêts maladie compteront aussi
Le projet précise ce qui entrera dans ces 7 000 euros, et votre salaire ne fait pas tout. Pour un salarié, la CFDT relève que seront retenus les revenus soumis à la CSG, mais aussi les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident, ainsi que le complément que l'employeur y ajoute. Un retraité qui travaille à mi-temps et s'arrête quelques semaines pour maladie verrait ainsi ses indemnités s'additionner à son salaire dans le décompte. L'Assurance retraite le dit d'ailleurs en termes plus généraux sur sa page consacrée aux nouvelles règles du cumul : ce sont vos revenus professionnels et de remplacement qui ne doivent pas dépasser le seuil.
Avant votre âge légal, la règle sera bien plus sévère. C'est le cas de ceux qui partent plus tôt au titre d'une carrière longue : chaque euro gagné sera retiré de la pension, qui pourra même être entièrement suspendue si le salaire dépasse son montant, précise la caisse. Ces périodes de travail, avant 67 ans, n'ouvriront pas non plus de droit à une seconde retraite.
Avant votre âge légal, la règle sera bien plus sévère. C'est le cas de ceux qui partent plus tôt au titre d'une carrière longue : chaque euro gagné sera retiré de la pension, qui pourra même être entièrement suspendue si le salaire dépasse son montant, précise la caisse. Ces périodes de travail, avant 67 ans, n'ouvriront pas non plus de droit à une seconde retraite.
Une retenue sur votre pension l'année suivante
Le projet de décret organise aussi la manière dont votre caisse récupérera l'argent. Selon la CFDT, la vérification aura lieu une fois par an, sur les revenus d'activité et de retraite de l'année précédente, et c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui repérera les reprises d'activité, calculera la réduction et la répartira entre vos régimes. Pour un départ en 2027, le premier contrôle portera donc sur vos revenus de 2027 et interviendra en 2028. De votre côté, toute reprise de travail devra être déclarée dans le mois qui suit, rappelle la même fiche.
Mais la retenue ne tombera pas en une fois. Elle sera étalée sur les douze mois suivants, sans pouvoir dépasser le tiers de vos pensions, et pourra courir plus longtemps si nécessaire. Ceux d'entre nous qui craignent une mauvaise surprise l'année suivante pourront demander qu'une somme soit déduite dès l'année en cours, avec une régularisation ensuite. Pour estimer l'addition à l'avance, l'Assurance retraite promet un simulateur en ligne au premier trimestre 2027, qui partira de votre revenu prévisionnel.
Mais la retenue ne tombera pas en une fois. Elle sera étalée sur les douze mois suivants, sans pouvoir dépasser le tiers de vos pensions, et pourra courir plus longtemps si nécessaire. Ceux d'entre nous qui craignent une mauvaise surprise l'année suivante pourront demander qu'une somme soit déduite dès l'année en cours, avec une régularisation ensuite. Pour estimer l'addition à l'avance, l'Assurance retraite promet un simulateur en ligne au premier trimestre 2027, qui partira de votre revenu prévisionnel.
Pourquoi les auteurs montent au créneau
Ce sont les auteurs qui ont donné de la voix cette semaine. Selon leur communiqué du 30 octobre, le projet distinguerait les droits d'auteur tirés d'œuvres créées avant la retraite de ceux provenant d'œuvres créées après, ce qui pourrait conduire à réduire les pensions des seconds. Les signataires rappellent qu'un livre ou une chanson peut rapporter pendant des décennies, et que dater précisément la création d'une œuvre relève souvent de la gageure.
J'avoue trouver leur argument difficile à balayer : un écrivain retraité continuerait à toucher librement les droits de ses anciens romans, mais serait pénalisé dès qu'il en écrirait un nouveau. Les quatorze organisations demandent au gouvernement et au Parlement d'amender le budget de la Sécurité sociale pour 2027, afin d'exclure du calcul l'ensemble des droits d'auteur. La CFDT signale que d'autres activités garderont des règles particulières, comme les vacations de médecins et d'infirmiers en établissement de santé, la réserve sanitaire ou la poursuite d'activité pour transmettre son entreprise.
J'avoue trouver leur argument difficile à balayer : un écrivain retraité continuerait à toucher librement les droits de ses anciens romans, mais serait pénalisé dès qu'il en écrirait un nouveau. Les quatorze organisations demandent au gouvernement et au Parlement d'amender le budget de la Sécurité sociale pour 2027, afin d'exclure du calcul l'ensemble des droits d'auteur. La CFDT signale que d'autres activités garderont des règles particulières, comme les vacations de médecins et d'infirmiers en établissement de santé, la réserve sanitaire ou la poursuite d'activité pour transmettre son entreprise.
Qui gardera les anciennes règles du cumul
Tout cela ne vise que les pensions qui prendront effet à partir du 1er janvier 2027. Si vous êtes déjà en cumul, ou si votre retraite démarre d'ici la fin de l'année, les règles actuelles continueront de s'appliquer, y compris le cumul sans plafond lorsque vous avez l'âge légal, le taux plein et toutes vos retraites liquidées. Une retraite prenant effet le premier jour d'un mois, la dernière date pour en profiter est le 1er décembre 2026.
En revanche, passé 67 ans, la réforme vous sera plutôt favorable : le cumul deviendra intégral, sans plafond de revenus, et le travail effectué ouvrira droit à une seconde retraite, précise l'Assurance retraite. Le délai de six mois imposé jusqu'ici pour retravailler chez son dernier employeur disparaîtra aussi. Pour nous qui approchons de l'âge légal, tout se résume à une question simple : combien comptez-vous gagner chaque année, et pendant combien de temps avant vos 67 ans ?
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