Article publié le 07/04/2020 à 09:47 | Lu 95 fois Bordeaux: la vie confinée des ainés sur les ondes locales En ce printemps 2020, un printemps de confinement, les actions solidaires en faveur des aînés fleurissent de toutes parts. Et c’est une bonne chose. Parmi les exemple à suivre, une chronique hebdomadaire diffusée sur RCF Bordeaux intitulée « La vie confinée des aînés » qui donne la parole aux anciens qui vivent à domicile ou en structure pour mettre en avant leur ressenti.

ème semaine), RCF Bordeaux a imaginé un rendez-vous hebdomadaire avec les personnes âgées.



C’est l’Association Prendre Soin du Lien et plus précisément Christine Cocuelle qui s’est vu confié le soin de cette chronique et la coordination des interviews téléphoniques.



La première chronique a été diffusée les 4 et 5 avril dernier : sur les ondes, Maxime Teulou, un animateur à l’Ehpad Louise Michel à Ambarès-et-Lagrave (Fondation Erik et Odette Bocke) qui expliquait ce qui a été mis en place pour que le confinement se passe le mieux possible. Avec en plus, le témoignage de Marguerite Garriga, 88 ans.



Le prochain rendez-vous aura lieu les 11 et 12 avril 2020 avec une nouvelle interview téléphonique, cette fois-ci, il s’agira de Madame Géraldine Houel Billy, la directrice de la Résidence Service Seniors « Espace et vie » de Libourne qui accompagnera Madame Annie Szabo, une résidente.



Fréquences RCF : 88.9 pour Bordeaux et Libourne et 94.6 pour Arcachon, rcf.fr

Diffusion chaque samedi à 11:42 et dimanche à 17:42 (à réécouter en podcast)



*cette association est celle qui organise par ailleurs la

