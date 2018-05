Article publié le 15/05/2018 à 01:00 | Lu 133 fois Mobil'Ainés 2018 : une troisième édition sous la pluie La Mobil’Aînés 2018, marche en déambulateur à roulettes organisée en binômes intergénérationnels, s’est tenue le 12 mai à Bordeaux et « sous l’eau ». Alors que le temps donnait envie de rester au sec et au chaud, près de la moitié des personnes âgées inscrites ont participé et ont été ovationnées à leur arrivée !

C’est l’Association Prendre Soin du Lien qui organise cette marche qui vise à encourager la mobilité des aînés dans l’espace public. Après avoir craint d’être obligés d’annuler cette 3ème édition, les 25 bénévoles, très impliqués et frigorifiés après une matinée sous la pluie, ont été récompensés.



Comment imaginer que les personnes inscrites, dont la moyenne d’âge est de 80 ans, participeraient à la course dans ces conditions ? Et pourtant… Les organisateurs savent maintenant que rien ne peut décourager les anciens ! Une belle preuve de courage et d’abnégation.



Solange, utilisatrice d’un rolateur depuis peu, s’est présentée la première, après un trajet en tramway depuis son domicile, accompagnée par une amie. Les arrivées se sont ensuite succédé, soit 45 personnes âgées retrouvant leur accompagnateur pour constituer un binôme, pour la plupart résidents en établissements (maisons de retraite médicalisées ou résidences autonomie ou services).



A l’abri sous des barnums, un thé ou un café leur a été servi pour patienter. Chaudement remerciés pour leur présence, les valeureux participants ont accepté l’inconfort avec le sourire et se sont exprimés de concert : « Merci à vous d’organiser cette journée. Tant pis pour la pluie. C’est bien tous ces jeunes autour de nous ». Une manifestation pleine de gratitude.



Pour sa 3e édition, la Mobil’Aînés a battu un record avec 102 inscriptions. La participation de près de la moitié des inscrits a permis le maintien des actions. Maintenant, cette course tend à s’étendre à d’autres villes. Ainsi, la quatrième édition se tiendra pour la première fois dans une autre ville que Bordeaux. Il s’agira de La-Teste-de-Buch -Gironde- le 28 septembre 2018.