Article publié le 06/09/2018 à 02:39 | Lu 150 fois Bluetens : l'électrothérapie nomade contre la douleur L’appareil d’électrothérapie Bluetens certifié médical et mis au point par une équipe de kinésithérapeutes (start-up française) vise à stimuler la réponse naturelle antalgique (endorphines) émise par le cerveau pour soulager une douleur physique. Un véritable kiné de poche connecté.





Dans la pratique, un courant électrique comparable à celui émis naturellement par l’organisme agit sur les fibres nerveuses de la zone douloureuse bloquant ainsi la transmission de la douleur vers la moëlle épinière et le cerveau.



Cette action permet de stimuler la libération d’endorphines, molécule naturelle à l’origine de la destruction naturelle de la douleur. Rappelons que l’électrothérapie, ou NeuroStimulation Electrique Transcutanée (TENS) est employée par les centres anti-douleurs.



Composé d’un petit boitier (taille d’une boite d’allumettes) piloté par une application smartphone (une centaine de programmes) et muni d’électrodes, l’appareil envoie une impulsion électrique (fourmillements légers) au niveau de la zone endolorie : cela court-circuite immédiatement le message de la douleur pour une durée de 4 à 6 heures comme le ferait le paracétamol.



Idéal contre les migraines, les torticolis, les douleurs lombaires, les règles douloureuses… Là encore, il s’agit d’une réponse alternative au traitement de la douleur qui peut permettre d’éviter d’utiliser des solutions médicamenteuses. Disponible au sein de plus de 50 enseignes nationales (Boulanger, Intersport, Nature & Découverte…), en pharmacies et sur www.bluetens.com . Compter 149 euros.



