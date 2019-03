Article publié le 26/03/2019 à 09:17 | Lu 109 fois

Avignon : un octogénaire se tue lors d'un saut en parachute

On évoque souvent les exploits des personnes âgées. A ski, en course à pied, à vélo, etc. Mais parfois, ces seniors en recherche de sensations fortes ou de records, trouvent la mort au bout de l’aventure. C’est le cas de cet octogénaire qui s’est tué le week-end dernier dans le Gard lors d’un saut en parachute.