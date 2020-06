Article publié le 12/06/2020 à 05:19 | Lu 180 fois Allo Louis : grand vainqueur de la 4ème édition du concours Innovate !





Les résultats de la 4e édition du concours Innovate ! pour la solidarité lancée par la Société de Saint-Vincent-de-Paul ont été rendus début juin 2020 : et le grand gagnant de cette année est Allo Louis, une plateforme de mise en relation entre senior ou personnes âgées et des étudiants qui peuvent donner des petits coups de main. Le projet a remporté un prix de 6.000 euros.





Plus concrètement, l’équipe de ce projet d’envergure nationale (c’est important de ne pas rester local pour ce type d’activité) est constituée de deux jeunes entrepreneurs. Alexandre, biologiste de formation, qui n’en n’est pas à sa première création d’initiative solidaire. Et Adrien, passionné par le numérique, qui a travaillé dans de grands groupes et des cabinets conseils.



C’est en allant rendre visite à leur grand-mère qu’ils se sont rendus compte de l’aide qu’ils pouvaient

leur apporter pour des choses simples mais qui, pour elles, représentaient un véritable handicap. On le sait, ces idées naissent souvent d’une expérience, d’une confrontation d’une personne à une réalité et à un manque de solutions sur le marché…



Dans la pratique, Allo Louis, est une plateforme qui met en relation les seniors ou les personnes âgées avec les étudiants de leur quartier (les Louis) pour les aider à surmonter les petites difficultés du quotidien. Et on sait combien les ainés peuvent être confrontés à ces petits soucis, souvent pas graves, mais qui empoisonnent la vie !



À travers ce projet, Adrien et Alexandre visent à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, créer du lien social intergénérationnel et offrir aux étudiants un emploi ayant un impact social fort.



2e Prix – 3 000 euros - TIRELIRES D’AVENIR - est un système de micro dons, chez des commerçants

partenaires, reversés à des jeunes (18-25 ans) en ruputure familiale et touchés par la précarité.

3e Prix – 1 000 euros - LE CAFÉ GAGNANT - forme des personnes sans domicile fixe en tant que

Barista, puis les emploie pour vendre du café à emporter à la sortie des métros.

Prix coup de cœur du public – 400 euros - ALLO LOUIS

Prix jeunes Vincentiens – 400 euros - LE CAFÉ GAGNANT



Les autres projets en détail



Auparavant réservé aux étudiants de l’enseignement supérieur, cette 4e édition a été marquée par

l’ouverture du concours aux porteurs de projet âgés de 16 à 30 ans. Le résultat ne s’est pas fait

attendre, la SSVP a enregistré un chiffre record, cette année ! Plus d’une centaine de candidatures de

qualité, dont 10 projets ont été retenus pour la finale.



Au-delà des récompenses, l’intérêt de ce concours est à la fois de susciter des vocations et d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs initiatives solidaires. En parallèle, l’idée est d’apporter également des réponses aux inégalités sociales présentes sur l’ensemble du territoire. Ce genre de plateforme n’est pas entièrement nouvelle puisque ces concepts d’entraide intergénérationnelle existent déjà sur le marché sous différentes formes et mettent déjà en relation des ainés avec des étudiants prêts à donner un coup de main. Mais ils ont l’avantage d’exister.Plus concrètement, l’équipe de ce projet d’envergure nationale (c’est important de ne pas rester local pour ce type d’activité) est constituée de deux jeunes entrepreneurs. Alexandre, biologiste de formation, qui n’en n’est pas à sa première création d’initiative solidaire. Et Adrien, passionné par le numérique, qui a travaillé dans de grands groupes et des cabinets conseils.C’est en allant rendre visite à leur grand-mère qu’ils se sont rendus compte de l’aide qu’ils pouvaientleur apporter pour des choses simples mais qui, pour elles, représentaient un véritable handicap. On le sait, ces idées naissent souvent d’une expérience, d’une confrontation d’une personne à une réalité et à un manque de solutions sur le marché…Dans la pratique, Allo Louis, est une plateforme qui met en relation les seniors ou les personnes âgées avec les étudiants de leur quartier (les Louis) pour les aider à surmonter les petites difficultés du quotidien. Et on sait combien les ainés peuvent être confrontés à ces petits soucis, souvent pas graves, mais qui empoisonnent la vie !À travers ce projet, Adrien et Alexandre visent à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, créer du lien social intergénérationnel et offrir aux étudiants un emploi ayant un impact social fort.2e Prix – 3 000 euros - TIRELIRES D’AVENIR - est un système de micro dons, chez des commerçantspartenaires, reversés à des jeunes (18-25 ans) en ruputure familiale et touchés par la précarité.3e Prix – 1 000 euros - LE CAFÉ GAGNANT - forme des personnes sans domicile fixe en tant queBarista, puis les emploie pour vendre du café à emporter à la sortie des métros.Prix coup de cœur du public – 400 euros - ALLO LOUISPrix jeunes Vincentiens – 400 euros - LE CAFÉ GAGNANTAuparavant réservé aux étudiants de l’enseignement supérieur, cette 4e édition a été marquée parl’ouverture du concours aux porteurs de projet âgés de 16 à 30 ans. Le résultat ne s’est pas faitattendre, la SSVP a enregistré un chiffre record, cette année ! Plus d’une centaine de candidatures dequalité, dont 10 projets ont été retenus pour la finale.Au-delà des récompenses, l’intérêt de ce concours est à la fois de susciter des vocations et d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs initiatives solidaires. En parallèle, l’idée est d’apporter également des réponses aux inégalités sociales présentes sur l’ensemble du territoire.









Dans la même rubrique < > Socoon : l'appli de proximité qui facilite l'entraide intergénérationnelle 2 minutes ensemble : un jeu de société intergénérationnel certifié Afnor Déconfinement : les grands-parents à la rescousse ! Par l'EGPE