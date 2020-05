Article publié le 27/05/2020 à 01:00 | Lu 103 fois Innovate ! pour la solidarité : cinq projets "seniors" préselectionnés pour ce concours





La 4e édition du concours Innovate ! pour la solidarité lancée par la Société de Saint-Vincent-de-Paul a été maintenue, mais a dû se réinventer. Ainsi le 14 mai dernier, dix finalistes ont présenté leur solution sociale en faveur d’un monde plus juste au jury par visioconférence. Parmi ces projets, cinq projets orientés vers les seniors ou les personnes âgées. Résultat le 4 juin prochain.

Allo Louis : l’équipe de ce projet d’envergure nationale est constituée de deux jeunes entrepreneurs. Alexandre, biologiste de formation, n’est pas à sa première création d’initiative solidaire. Adrien, passionné par le numérique, a travaillé dans de grands groupes et des cabinets conseils.



C’est en allant rendre visite à leur grand-mère qu’ils se sont rendus compte de l’aide qu’ils pouvaient

leur apporter pour des choses simples mais qui, pour elles, représentaient un véritable handicap.



Allo Louis, est une plateforme qui met en relation les seniors avec les étudiants de leur quartier (les

Louis) pour les aider à surmonter les petites difficultés du quotidien. À travers ce projet, Adrien et

Alexandre souhaitent améliorer la qualité de vie des personnes âgées, créer du lien social

intergénérationnel et offrir aux étudiants un emploi ayant un impact social fort. A noter qu’il existe déjà des solutions similaires sur le marché.



Entoureo : Kevin et Thomas ont perdu leur grand-père respectif à la même période. C’est à ce moment qu’ils se rendent comptent qu’ils ne connaissent que très peu de choses de leur histoire. De cette situation est née le projet Entouréo, lui aussi d’envergure nationale.



L’idée : maintenir le lien social avec l’entourage des ainés et transmettre leurs savoirs aux générations futures. À travers Entouréo, les jeunes entrepreneurs souhaitent créer une solution permettant aux seniors de transmettre leurs histoires grâce à l’élaboration d’un livre de vie.



L’histoire est ensuite mise en page sous la forme d’un livre. Une belle façon de renforcer les liens

intergénérationnels et préserver les formidables histoires des aînées. Entoureo accompagne déjà

plusieurs centaines de familles dans toute la France. Il existe d’autres solutions de ce type sur le marché.



Homiz : Yohan, Mokhtar et Benjamin sont de jeunes entrepreneurs passionnés par la transformation digitale et le marketing stratégique. Ils ont voulu mettre à profit leurs compétences pour défendre une cause solidaire.



L’idée ? Mettre le digital au service de l’humain est l’un des crédos de cette plateforme de cohabitation intergénérationnelle : Homiz. Dans l’optique de lutter contre la précarisation du logement chez les étudiants, et par la même occasion permettre aux 5 millions de seniors indépendants en France de briser leur solitude.



Homiz met en relation grâce à sa plateforme en ligne les jeunes et les séniors pour créer une colocation intergénérationnelle. Là encore, rien de nouveau, cela existe depuis des années.



Jolie Family : Claire Paoletti et Vivien Meyet, c’est avant tout une amitié et une histoire partagée : celle de deux jeunes designers et développeurs qui ont voulu faire de leur talent une affaire de famille. Tous deux employés d’une start-up américaine qui ferme ses portes en mai 2019, ils décident de démarrer ensemble une nouvelle aventure pour mettre leurs compétences au service de leur passion.



Joliefamily propose de se reconnecter avec sa famille. Aujourd’hui en raison de l’éloignement géographique, il n’est pas évident de garder le lien fort avec ses grands-parents. Pour lutter contre l’exclusion numérique des seniors Jolifamily propose de créer une application sous la forme d’album.



Tous les jours, chaque membre de la famille partage ses photos, puis chaque mois un album papier est

imprimé puis envoyé aux grands-parents. Idem, cela existe déjà sur le marché.



Le Cocon : confrontée à la maladie d’un proche il y a quelque temps, Annaelle a depuis décidé de mettre à profit son expérience personnelle en créant une plateforme qui facilitera la mise en relation entre particulier souhaitant être hébergé à proximité des centres de santé.



Le Cocon souhaite proposer des solutions d’hébergement à des patients ou accompagnants via des

personnes volontaires et résidant à proximité des centres de santé. Le Cocon offrirait ainsi un lieu de

repos, afin de s’enlever un soucis logistique, financier, et se consacrer à l’essentiel : se soigner.



Les autres projets

Empower my Mama : première école de cuisine en ligne, destinée aux femmes de la diversité.

Le café gagnant : forme des personnes sans domicile fixe en tant que Barista, puis les emploie pour vendre du café à emporter à la sortie des métros.

Le Puls Impact : est une agence en innovation solidaire d’Auvergne-Rhône-Alpes : elle développe des solutions originales de collecte des dons au profit des associations.

Support Her : a pour but de réinsérer dans la société les femmes sans-abris de la ville de Reims grâce au sport avec des femmes actives.

Tirelires d’avenir : est un système de micro dons, chez des commerçants partenaires, reversés à des jeunes (18-25 ans) en rupture familiale et touchés par la précarité.



Cette 4e édition fut un véritable succès avec des centaines de projets reçus. L'annonce des lauréats aura lieu le 4 juin 2020. Les trois projets les plus aboutis recevront une dotation pour mener à bien leur solution : 6.000 euros pour le grand gagnant, 3.000 euros pour le second et 1.000 euros pour le troisième. En complément, deux prix spéciaux seront décernés : le prix coup de cœur du public et le prix Jeunes Vincentiens. Ils recevront respectivement 400 euros chacun.



Destiné aux jeunes entrepreneurs, ce concours encourage ceux qui ont fait le choix de construire un monde plus juste. Parmi les projets reçus, une grande majorité s’inscrivaient dans plusieurs domaines : l’aide au logement, à l’intégration, à la réalisation de démarches administratives, aux besoins alimentaires, à la lutte contre l’exclusion…



La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de proximité, au service des personnes seules ou démunies, actif depuis plus de 186 ans. Elle est présente dans 150 pays. Ses 800 000 bénévoles agissent en équipes, appelées « Conférences », et initient des actions locales ciblées.









