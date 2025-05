Travel Me : voyager, découvrir et apprendre en direct en étant en maison de retraite S’évader, apprendre ou vivre une expérience authentique en accédant à l’inépuisable richesse du patrimoine français. Tout cela, sans se déplacer, sans être freiné par les contraintes liées à la santé, l’âge, la mobilité… Un rêve devenu réalité avec la plate-forme Travel Me qui organise en direct et à distance les visites des plus beaux sites culturels français depuis les différents lieux de vie. Et qui s’installe en maisons de retraite. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/05/2025

On le sait, de nombreux ainés sont amateurs de culture et d’histoire. Oui mais voilà, avec le temps, l’âge et les soucis de santé, pas toujours simple de continuer à découvrir les beauté du patrimoine français. Surtout pour les résidents en maison de retraite.



Il existe pourtant une solution. Travel Me, une plate-forme qui organise en direct et à distance les visites des plus beaux sites culturels français depuis les différents lieux de vie. Ce concept assez nouveau rencontre actuellement un franc succès auprès des établissements accueillant des personnes âgées autonomes ou dépendantes.



« Forte de trois ans d’expérience, la solution présente dans 400 établissements a déjà bénéficié à 50.000 seniors. Les personnes âgées sont nos premières bénéficiaires » précise Sandra Giacomoni, fondatrice de Travel Me.



Cette plateforme contribue ainsi à ouvrir ces lieux de vie vers l’extérieur et à faire de l’accès à la culture et au patrimoine une réalité pour tous et un levier positif pour le bien-vieillir. Musées, monuments, jardins… Plus de 100 visites du patrimoine français sont désormais disponibles.



Comment ça marche ? Grâce à des guides conférenciers certifiés qui animent la visite sur place et la partagent en direct aux participants via une plateforme de live streaming. Une innovation sociale qui va bien au-delà de l’activité culturelle !



Une simple connexion WiFi et un ordinateur portable suffisent.



L’idée a été développée post-covid afin de lutter contre l’isolement social et favoriser l’inclusion sociale, la stimulation cognitive et le bien-être.







La rédaction vous conseille < > Aimons-nous vivants : entretien avec Gérard Damon (film) Aimons-nous vivants : entretien avec Jean-Pierre Améris (film)