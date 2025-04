L'IA et Big Data pour un observatoire national du vieillissement Grâce à la technologie prédictive RevealCare (un intelligence artificielle) développée par la société Alogia, le groupe Malakoff Humanis peut désormais identifier et visualiser, au sein d’un « Observatoire du Vieillissement » les différentes fragilités des personnes âgées sur les territoires dans lesquels elle intervient. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 18/04/2025





Dans cet esprit, l’entreprise Alogia, l’accompagne dans la structuration et le déploiement d’un outil exclusif d’évaluation des fragilités territoriales. Comment ? Grâce à l’intelligence artificielle.



Dans la pratique, l’IA associée au Big Data permettent d’analyser et de croiser plus de 1,5 milliard de données offrant ainsi un Observatoire du vieillissement. Plus exactement, un espace dédié regroupant cartographies et tableaux de bord interactifs, facilitant l’identification des zones prioritaires et l’orientation des stratégies d’accompagnement.



Cet outil permet à Malakoff Humanis de :

Identifier les territoires les plus vulnérables afin de déployer des actions sociales ciblées et adaptées ;

Optimiser le temps de recherche et d’analyse des équipes terrain grâce à des données actualisées et centralisées ;

Structurer une politique d’accompagnement homogène, garantissant une prise en charge adaptée sur l’ensemble des territoires couverts ;

Améliorer l’impact des actions menées en affinant la compréhension des besoins spécifiques de chaque zone.



En complément des cartographies interactives et thématiques autour des grands enjeux du vieillissement intégrées dans l’outil (telles que démographie, santé, cadre de vie, parcours résidentiel, insécurité…), le groupe analyse quatre nouveaux indicateurs exclusifs : l’isolement social, l’habitat, la mobilité et l’aidance.



En croisant ces éléments avec les données démographiques et médico-sociales, l’Observatoire du vieillissement offre une vision globale et prédictive des besoins des seniors sur chaque territoire. Il ne s’agit plus seulement de répondre aux défis actuels, mais d’anticiper les évolutions à venir pour adapter les politiques d’accompagnement.



