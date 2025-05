Santé : les objets connectés incitent les seniors à changer leur mode de vie C’est incontestable, l'intégration des technologies connectées dans notre quotidien ont révolutionné la manière dont on aborde -notamment les seniors- la surveillance de notre santé. Le géant Huawei a collaboré avec Ipsos pour l'Enquête Européenne 2025 sur les Comportements en matière de Santé qui examine l'influence de la technologie portable dans la surveillance de la santé personnelle. En voici les grandes lignes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 7 Mai 2025

Selon cette nouvelle enquête, 5 indicateurs de santé sont mis en avant ; des indicateurs que les professionnels jugent les plus importants à surveiller : la pression artérielle, la glycémie, la fréquence cardiaque/pouls, la saturation en oxygène du sang (SpO2) et l’électrocardiogramme (ECG). Toutes ces informations concernent bien évidemment les seniors.



La pression artérielle ressort comme un indicateur critique, les professionnels recommandant de la mesurer plusieurs fois par semaine. Selon l’Enquête Santé Huawei de 2023, les consommateurs sont également d’accord pour dire que cet indicateur doit être surveillé aussi souvent que possible.



Les montres connectées comblent cet écart en permettant des mesures rapides et fréquentes sans nécessiter de visite chez le médecin.



La saturation en oxygène du sang est également soulignée comme un indicateur vital, à surveiller au moins une fois par mois selon les professionnels. Avec une montre connectée, ces vérifications peuvent être réalisées quotidiennement de manière plus pratique.



De même, les ECG, traditionnellement réalisés en milieu hospitalier, peuvent désormais être effectués à tout moment directement au poignet grâce à la technologie portable.



L'étude montre un soutien important des professionnels pour la technologie connectée dans le soin des utilisateurs. Selon cette étude, près des trois-quarts (72%) des professionnels de santé recommanderaient l’utilisation d’appareils connectés pour surveiller ou prédire l’état de santé.



Avec l'adoption croissante de ces technologies, plus de la moitié (58%) des professionnels estiment que les dispositifs connectés permettent aux individus de gérer de manière proactive leur santé et de prévenir les maladies.



« Cela marque une évolution majeure dans le domaine de la santé, passant d'une approche réactive à une gestion proactive où les premiers signes d’alerte fournis par ces appareils améliorent significativement les résultats » souligne le communiqué de Huawei.



Dans cette continuité, 83% des professionnels de santé s'accordent à dire que les appareils connectés incitent les utilisateurs à prendre soin de leur santé.



Par ailleurs, 78% des professionnels de santé pensent que les appareils connectés encouragent les changements de mode de vie, 70 % d'entre eux soulignant qu'ils favorisent notamment l'activité physique régulière.



Cette prise de conscience accrue en matière de santé crée une demande pour des capacités de surveillance pratiques, complètes et précises qui non seulement aident les utilisateurs à mieux comprendre leur santé mais aussi les encouragent à agir.







