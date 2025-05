Préparer sa retraite commence bien plus tôt qu'on le pense... Anticiper les formalités de dossier, valider l’âge de départ, faire des placements financiers… Il est nécessaire d’être bien informé. D’autant que vieillir rime parfois avec perte de dépendance. Ainsi, si certaines tâches ont été anticipées en amont par les personnes vieillissantes ou en perte d'autonomie progressive, cela peut soulager leurs proches amenés à devenir aidants. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 07/05/2025





1. Trouver toutes les actualités retraite sur un seul site, Retraite.com, permettant de s’informer sur les revalorisations de pensions ou encore, les solutions d’épargne complémentaires avec un comparateur d’assurance-vie, un simulateur de retraite, de contrats PER et de SCPI pour compenser une perte de revenus,



2. Faire des économies sur son contrat d’assurance : plus l’on avance dans l'âge, plus les dépenses de santé tendent à augmenter, à un moment de la vie ou les revenus baissent,



3. Se rapprocher d’experts pour être accompagner dans la gestion et la transmission de son épargne. Comment effectuer une donation ? Quels cadres fiscaux avantageux ? Comment gratifier ses enfants et petits-enfants ? De nombreux organismes tels que ASAC-FAPES existent,



4. Faire le tour des aides financières pour compléter sa retraite, il existe notamment:

• L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)

• L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

• L’aide ménagère

• Les aides des caisses de retraite (non cumulables avec l’ASPA ou l’APA)

• L’allocation simple d’aide sociale pour les personnes âgées

• La prestation de compensation du handicap (PCH)

• Les Aides au logement

• MAPRIMEADAPT’



Il est à noter que la grille nationale AGGIR permet par ailleurs de mesurer le degré de perte d’autonomie d’une personne âgée.







Famirelay est une application (payante) dédiée à la coordination de l'ensemble des acteurs impliqués dans le suivi d'une personne dépendante. Une innovation qui répond à un besoin quotidien de soutien pour les familles et les professionnels qui accompagnent les ainés en perte d'autonomie ou atteintes de maladies chroniques.

Comme le soulignent Fabrice Valay et Michaël Guez, les fondateurs de cette application : « Famirelay est né de nos expériences d'aidants, très différentes, mais dans lesquelles nous avons été confrontés aux mêmes difficultés. Nous avons conçu cette application pour apporter une solution concrète aux défis rencontrés par des millions de familles et de professionnels au quotidien ».







