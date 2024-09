Application Famirelay : pour transformer le quotidien des aidants Famirelay est une application dédiée à la coordination de l'ensemble des acteurs impliqués dans le suivi d'une personne dépendante. Une innovation qui répond à un besoin quotidien de soutien pour les familles et les professionnels qui accompagnent les ainés en perte d'autonomie ou atteintes de maladies chroniques. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 13/09/2024 à 07:00





Dans ce contexte, cette nouvelle application intitulée Famirelay se positionne tel « un outil essentiel pour alléger ce fardeau en facilitant la communication, la planification et le suivi ».



Comme le soulignent Fabrice Valay et Michaël Guez, les fondateurs de cette application : « Famirelay est né de nos expériences d’aidants, très différentes, mais dans lesquelles nous avons été confrontés aux mêmes difficultés. Nous avons conçu cette application pour apporter une solution concrète aux défis rencontrés par des millions de familles et de professionnels au quotidien ».



« Pendant dix ans, j'ai accompagné ma mère dans son parcours face à la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, c'est auprès de mon père en EHPAD que je poursuis mon rôle d'aidant, soutenu par ma sœur, mon frère et nos enfants respectifs. Famirelay nous y aide concrètement » ajoute Michaël Guez.



Comment ? L'application allège la charge mentale des aidants en facilitant une gestion des tâches quotidiennes, des rendez-vous médicaux et des informations médicales cruciales.



Ce, par le biais d’une interface qui se veut intuitive. Ainsi, les utilisateurs peuvent facilement coordonner les actions de l'ensemble des intervenants autour d'une même personne. Un calendrier partagé, des rappels automatisés et un journal de bord sécurisé sont autant de fonctionnalités qui permettent d'assurer une prise en charge cohérente et continue.



Entre imprévus, stress et culpabilité, ces réalités souvent invisibles bouleversent la vie de ces aidants, dont 60 % jonglent entre leurs responsabilités familiales et leurs obligations professionnelles. Ils voient leur quotidien chamboulé, leur productivité diminuer, et leurs perspectives de carrière s'obscurcir.



