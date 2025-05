Personnes âgées : bilan de la saison vaccinale contre la grippe avec le Pr Fougère Cette année, l'épidémie de grippe a été particulièrement intense, avec une circulation inhabituelle de trois souches virales. Les personnes âgées ont été les plus touchées, représentant 60% des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal. Cette situation souligne l'importance de renforcer les stratégies de prévention pour cette population vulnérable. Le point avec le Pr Fougère, professeur de Gériatrie et Chef du Pôle Vieillissement – Université / CHU Tours. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 5 Mai 2025

Cette saison, l'efficacité du vaccin contre la grippe a été estimée à environ 59% chez les moins de 65 ans avec facteurs de risque, contre 38% chez les plus de 65 ans.



Cette différence s'explique notamment par la prédominance des virus de type A, plus virulents et sujets à mutation, ainsi que par la réponse immunitaire plus faible chez les seniors.



Malgré cette efficacité modérée, la vaccination reste essentielle pour réduire les formes graves et les hospitalisations. Il est désormais crucial d’intégrer les vaccins dits « améliorés » dans notre stratégie de protection des plus âgés.



Qu’il s’agisse de vaccins à haute dose, adjuvés ou à technologie innovante, ces formulations sont spécifiquement conçues pour mieux stimuler le système immunitaire des personnes âgées. Les rendre disponible pour la prochaine saison pourrait représenter une avancée décisive pour renforcer l’efficacité de la prévention.



Les pistes à considérer pour faire de la prochaine campagne de vaccination un vrai levier de protection des populations

1. Inscrire la vaccination encore plus clairement dans les grandes priorités de 2026, pour garantir un système de santé soutenable et une économie résiliente.



2. Sensibiliser le grand public : la peur ou l’hésitation vaccinale doivent être combattues par une information claire et accessible. Se vacciner contre la grippe, c’est aussi se protéger contre d’autres pathologies.



3. Mobiliser les entreprises : intégrer toutes les vaccinations dans les politiques de santé au travail.



4. Soutenir les plus vulnérables : faciliter l’accès à la vaccination pour les populations isolées et vulnérables dans une démarche d’aller-vers.



5. Rendre disponibles les vaccins améliorés chez les plus de 65 ans pour la prochaine saison vaccinale.







