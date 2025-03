Zoom sur les vitamines, nutriments et minéraux bons pour le coeur On le sait, une alimentation riche en vitamines, minéraux et antioxydants peut contribuer à maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Retrouvez ci-dessous les vitamines, nutriments et minéraux indispensables à une santé cardiovasculaire optimale et les mécanismes par lesquels ils exercent leurs effets bénéfiques. Le point avec Daiane Stein, senior epécialiste produits chez Sunday Natural. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 27 Mars 2025

En 2024, les maladies cardio-neurovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France. Le système cardiovasculaire joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l’organisme, assurant l’apport en oxygène et en nutriments aux cellules tout en éliminant les déchets métaboliques.



Au centre de ce système, le cœur, un organe vital qui bat en moyenne 60 à 80 fois par minute pour alimenter le corps en sang.



Il lui faut divers nutriments pour fonctionner correctement, mais notre mode de vie moderne le met parfois à rude épreuve : alimentation ultra-transformée, sédentarité, stress, tabagisme ou encore consommation excessive d’alcool sont autant de facteurs qui favorisent l’émergence de troubles cardiovasculaires, tels que l’athérosclérose, l’hypertension ou l’infarctus du myocarde.



La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de ces facteurs de risque peuvent être atténués par un mode de vie plus sain.



Associée à une activité physique régulière, une alimentation équilibrée joue un rôle clé dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Il a notamment été démontré qu’une alimentation riche en vitamines, minéraux et antioxydants contribue à maintenir une bonne santé cardiovasculaire.



De plus, certains micronutriments et substances végétales ont montré un potentiel intéressant pour soutenir la santé cardiaque.



Retrouvez ci-dessous les vitamines, nutriments et minéraux indispensables à une santé cardiovasculaire optimale et les mécanismes par lesquels ils exercent leurs effets bénéfiques.



Les nutriments clés pour le coeur

Vitamine B1 (thiamine) : participe au bon fonctionnement du cœur.



Coenzyme Q10 : joue un rôle dans la production d'énergie au sein des cellules, notamment dans le muscle cardiaque.



Potassium : essentiel pour maintenir une pression artérielle normale.



Vitamines B6 et Magnésium : soutiennent le système nerveux et aident à réguler le rythme cardiaque.



Oméga-3 : contribuent à une fonction cardiaque normale. Le DHA, en particulier, aide à stabiliser le rythme cardiaque et à réguler la pression artérielle.



Zinc, Cuivre, Manganèse : protègent les cellules contre le stress oxydatif, qui peut affecter les vaisseaux sanguins.







