Yvonne Abgrall, 95 ans, conduit sa Peugeot 203 depuis 1954

Voici une belle histoire : celle d’Yvonne Abgrall et de sa voiture. Et pas n’importe qu’elle voiture. En effet, il s’agit d’une Peugeot 203 achetée en neuve en 1954 ! A l’époque, Yvonne, une trentaine d’années, était fermière près de Lisieux.



Elle avait décidé de passer son permis de conduire pour aller livrer son beurre -très réputé pour sa qualité- sur les marchés alentours. Ce qui semble de nos jours tout à fait normal, mais qui, remis dans le contexte de l’époque, était totalement d’avant-garde.



Depuis, elle a toujours été fidèle à sa voiture qui ne l’a jamais trahie. Toutefois, son moteur qui tourne très bien, vient d’échouer au contrôle technique. Un souci pour la nonagénaire qui s’inquiète : « Qu’est-ce que je peux devenir, toute seule, en campagne, si je me retrouve sans auto ? » confie-t-elle au quotidien Ouest France.



Une inquiétude qui illustre très bien celle de nombreuses personnes âgées vivant à la campagne et dont la voiture est synonyme d’indépendance et de d’autonomie. Espérons que toutes les deux, elles pourront encore parcourir de nombreux kilomètres (144.000 km au compteur) dans le beau pays d’Auge.